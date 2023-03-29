На озброєнні ЗСУ можуть з’явитися ударні БПЛА з дальністю польоту понад 3 тис. км, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов анонсував появу в України ударних дронів з дальністю понад 3000 кілометрів.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Український рій" "імені Матіаса Руста" – десятки моделей, тисячі дронів. Ударні БПЛА на озброєнні ЗСУ дальністю польоту більш як 3000 км", - зазначив він.

У дописі він також опублікував фото з літаком німецького пілота Матіаса Руста.

У 1987 році йому вдалося обійти систему ППО СРСР та приземлитися на Василівському узвозі в самому центрі Москви. Поява літака Руста майже на Красній площі стала несподіваною. Пілота навіть не одразу затримали - майже пів години після приземлення він роздавав перехожим автографи.

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