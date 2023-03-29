На озброєнні ЗСУ можуть з’явитися ударні БПЛА з дальністю польоту понад 3 тис. км, - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов анонсував появу в України ударних дронів з дальністю понад 3000 кілометрів.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Український рій" "імені Матіаса Руста" – десятки моделей, тисячі дронів. Ударні БПЛА на озброєнні ЗСУ дальністю польоту більш як 3000 км", - зазначив він.
У дописі він також опублікував фото з літаком німецького пілота Матіаса Руста.
У 1987 році йому вдалося обійти систему ППО СРСР та приземлитися на Василівському узвозі в самому центрі Москви. Поява літака Руста майже на Красній площі стала несподіваною. Пілота навіть не одразу затримали - майже пів години після приземлення він роздавав перехожим автографи.
Топ коментарі
+37 Oleksandr Pohribnyi #550970
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+29 Харьков Сумской
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+25 дмитрий #513526
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Отец Солдата.
@uspenovka19632
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https://twitter.com/uspenovka19632/status/1641109626073612289 2 ч
От коли будуть,то першим про це взнає ворог,по втратах в глибині немитої,а поки що ,все це-черговий злив ворогу планів виробництва,для коригування дій його спецслужб,на зрив виробництва цих тисяч та роїв БПЛА Аплодуйте Данілову,гучніше!((