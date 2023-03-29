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Новини Війна
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На озброєнні ЗСУ можуть з’явитися ударні БПЛА з дальністю польоту понад 3 тис. км, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов анонсував появу в України ударних дронів з дальністю понад 3000 кілометрів.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Український рій" "імені Матіаса Руста" – десятки моделей, тисячі дронів. Ударні БПЛА на озброєнні ЗСУ дальністю польоту більш як 3000 км", - зазначив він.

У дописі він також опублікував фото з літаком німецького пілота Матіаса Руста. 

На озброєнні ЗСУ можуть з’явитися ударні БПЛА з дальністю польоту понад 3 тис. км, - Данілов 01

У 1987 році йому вдалося обійти систему ППО СРСР та приземлитися на Василівському узвозі в самому центрі Москви. Поява літака Руста майже на Красній площі стала несподіваною. Пілота навіть не одразу затримали - майже пів години після приземлення він роздавав перехожим автографи.

Також дивіться: Аеророзвідники та артилерія 30-ї ОМБр нищать позицію окупантів. ВIДЕО

Автор: 

Данілов Олексій (1259) росія (65035) дрони (4656)


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Топ коментарі
+37
А за рульом такого безпілотника сам данілов!
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29.03.2023 16:03
+29
Казало-мазало...
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29.03.2023 16:02
+25
Во-во, вернуть сына из Америки и посадить обоих луганских ветеринаров за штурвал и на красную площадь, как Руст
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29.03.2023 16:08
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Отец Солдата.

@uspenovka19632

·

https://twitter.com/uspenovka19632/status/1641109626073612289 2 ч

От коли будуть,то першим про це взнає ворог,по втратах в глибині немитої,а поки що ,все це-черговий злив ворогу планів виробництва,для коригування дій його спецслужб,на зрив виробництва цих тисяч та роїв БПЛА Аплодуйте Данілову,гучніше!((
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29.03.2023 21:34 Відповісти
Піздьож. Та провокація. Харе вже хайпувати.... А як з військовою таємницею???
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29.03.2023 21:43 Відповісти
https://www.unian.ua/economics/agro/u-rosiji-hlibokombinati-perevodyat-na-virobnictvo-droniv-12197631.html У Росії хлібокомбінати переводять на виробництво дронів
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29.03.2023 23:35 Відповісти
https://www.unian.ua/russianworld/fsb-rf-pidirvalo-vlasne-prikordonupravlinnya-pri-rozbori-ukrajinskogo-drona-video-12197667.html ФСБ "рознесла" свою вотчину у Ростові, колупаючись в "українському" дроні
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29.03.2023 23:59 Відповісти
нагадайте тому довбойобу,що совкова ппо бачила Руста,але після збиття південно корейського боїнга і намагань Горбі на потепління стосунків з Заходом,вирішили його не збивати,бо останній скандал і купа позовів від родин загиблих і так дуже муляли совок,тому Руста розцінили як провокацію,на яку типу не повелись.але вийшло так що після цього совкове ппо за людей перестали рахувати,от в такій вилці були тоді ракетчики,якщо б збили,кококо підараси завалили черговий мирний літачок,а не збили,кококо дармоїди,не ппо а прохідний двір...
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30.03.2023 02:06 Відповісти
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