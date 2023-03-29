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МАГАТЕ розробляє нову концепцію захисту ЗАЕС, яка розрахована на захист станції локальніше, - Гроссі

заес,аес,запорізька

Міжнародне агентство з атомної енергії розробляє нову концепцію захисту Запорізької АЕС та обговорює це питання з російською та українською сторонами.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час візиту на Запорізьку АЕС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

Гроссі повідомив, що, порівняно з попереднім планом, нова концепція передбачає звуження зони безпеки навколо станції.

"Ми розробляємо концепцію, яка розрахована на захист станції локальніше", - сказав гендиректор МАГАТЕ.

Він зазначив, що намагається підготувати реалістичні заходи, які схвалять всі сторони.

"Я оптиміст і вважаю, що це можливо", - додав Гроссі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Голова МАГАТЕ Гроссі прибув на Запорізьку АЕС, - "Енергоатом". ВIДЕО

Автор: 

МАГАТЕ (709) ядерна безпека (562) Запорізька АЕС (1403) Гроссі Рафаель (290)


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Топ коментарі
+6
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29.03.2023 16:39
+5
Дивись, йолопе, щоб русня на використала тебе як корисного ідіотів в своїх цілях. Поки що від тебе як з козла молока, русня тільки використовує АЕС для обстрілів Запоріжжя, Нікополю, марганцю, а ти як води у рота набрав і бігаєш з пустозвонними ідеями і порожньою балаканиною
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29.03.2023 17:01
+4
гендиректор МАГАТЕ
розробляє щось не ТЕ!
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29.03.2023 16:49
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29.03.2023 16:39 Відповісти
Редактор , перевірте заголовок будь ласка
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29.03.2023 16:39 Відповісти
гендиректор МАГАТЕ
розробляє щось не ТЕ!
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29.03.2023 16:49 Відповісти
Дивись, йолопе, щоб русня на використала тебе як корисного ідіотів в своїх цілях. Поки що від тебе як з козла молока, русня тільки використовує АЕС для обстрілів Запоріжжя, Нікополю, марганцю, а ти як води у рота набрав і бігаєш з пустозвонними ідеями і порожньою балаканиною
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29.03.2023 17:01 Відповісти
У МАГАТЕ з Росією велика дружба і корупція. Цим все пояснюється.
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29.03.2023 18:28 Відповісти
Еще больше заминируют берег Каховского водохранилища со стороны ЗАЭС?
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29.03.2023 17:17 Відповісти
МАГАТЕ ООН все це непотрібна .уйня.Вони з 2014 року не ввели жодних санкцій проти рф і це говорить про багато чого.
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29.03.2023 17:22 Відповісти
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29.03.2023 17:55 Відповісти
Рецепт там один не буде там на території окупанта ,питання саме по собі вирішитися за тиждень ,на арапа там брати нам не можна, як варіант оточення, у заходу є важелі допомогти роздуплити і не тільки санкціями, адже це питання стратегічного рівня, а Гроссі це тупо ла-ла-ла для тих хто не включається до теми
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29.03.2023 18:02 Відповісти
- Сильнее размахивайте руками!
- Зачем???
- Пускай другие думают, что Вы создаете бурю!
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29.03.2023 18:51 Відповісти
Схоже що цей Гросі як і все МАГАТЕ звичайні 3,14.доболи. Або, ще гірше і вони російські шпіони, що нишпорять по нашим АЕС , щоб ми боронь боже не почали та не змогли виробляти плутоній 239?
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29.03.2023 18:37 Відповісти
Ага, хіба ''довгими язиками'' магате'' обкласти атомку для захисту
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29.03.2023 19:24 Відповісти
Это не вся инфа шо он там наговорил.На Запорожских сайтах сказано шо он там предлагает не нападать на ЗАЕС.И обнимается с советником руководителя росатома ренатом корча.
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29.03.2023 19:54 Відповісти
 
 