МАГАТЕ розробляє нову концепцію захисту ЗАЕС, яка розрахована на захист станції локальніше, - Гроссі

Міжнародне агентство з атомної енергії розробляє нову концепцію захисту Запорізької АЕС та обговорює це питання з російською та українською сторонами.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час візиту на Запорізьку АЕС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Гроссі повідомив, що, порівняно з попереднім планом, нова концепція передбачає звуження зони безпеки навколо станції.

"Ми розробляємо концепцію, яка розрахована на захист станції локальніше", - сказав гендиректор МАГАТЕ.

Він зазначив, що намагається підготувати реалістичні заходи, які схвалять всі сторони.

"Я оптиміст і вважаю, що це можливо", - додав Гроссі.

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