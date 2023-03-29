МАГАТЕ розробляє нову концепцію захисту ЗАЕС, яка розрахована на захист станції локальніше, - Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії розробляє нову концепцію захисту Запорізької АЕС та обговорює це питання з російською та українською сторонами.
Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час візиту на Запорізьку АЕС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Гроссі повідомив, що, порівняно з попереднім планом, нова концепція передбачає звуження зони безпеки навколо станції.
"Ми розробляємо концепцію, яка розрахована на захист станції локальніше", - сказав гендиректор МАГАТЕ.
Він зазначив, що намагається підготувати реалістичні заходи, які схвалять всі сторони.
"Я оптиміст і вважаю, що це можливо", - додав Гроссі.
Топ коментарі
+6 Алекс Скела
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+5 Gozzalik salonu
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+4 Oleksandr Pohribnyi #550970
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