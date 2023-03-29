Після влучання перших ракет по колоні РФ почалася детонація машин з БК, - командир ескадрильї Ростислав Лазаренко про роботу авіації в перші дні російського вторгнення

В ніч з 23 на 24 лютого почалися перші обстріли. Майже скрізь щось горіло та вибухало.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія.Inform, про це розповів український військовий льотчик-штурмовик, підполковник ЗСУ Ростислав Лазаренко, який одним з перших був нагороджений Хрестом бойових заслуг, лицар ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів, кавалер ордена "За мужність" ІІІ ступеня.

Велика війна для тоді ще майора Ростислава Лазаренка почалась у Мелітополі. Вночі з 23 на 24 лютого він був старшим оперативної групи. Льотчиків підняли по тривозі.

"Коли почався обстріл, нам зателефонували з бригади й повідомили, що Україна у вогні, що основний аеродром теж під ракетним обстрілом… Декілька секунд ми були шоковані. Не хотілося вірити, що це почалося. Але сталося саме те, до чого готувалися. Ми зайняли місця в кабінах, і майже одразу поряд з нами ворожа ракета влучила в Іл-76. Вибух був дуже гучний. Та, на щастя злітно-посадкова смуга залишилася цілою. Ми починаємо запускати двигуни, і в цей час перед нами вирулює інший Іл-76 і стає прямо на руліжній доріжці й у нього щось починають завантажувати. А в нас шість літаків Су-25… Тож ми всі вночі під команди авіаційного техніка прорулили під крилом того "Іла". Злетіли, а вже на маршруті я побачив, що майже скрізь у полі мого зору щось горить і вибухає… То була страшна картина, яка навіки залишиться в моїй пам’яті", - розповів він.

Пізніше Ростислав отримав наказ готувати "пару на виліт".

"З боку Криму йдуть колони росіян". Перша колона йшла в бік Мелітополя, а друга - на Нову Каховку, повз Чаплинку. Колона була велика і її прикривали бойові ударні вертольоти Ка-52. ... Де саме колона - невідомо, тобто її потрібно вполювати у визначеному районі. Повернувшись до своїх, кажу, що є перше бойове завдання, потрібно знайти і знищити колону противника. Я іду і питаю: хто зі мною? Визвався Сашко Щербаков, мій ведений, капітан", - продовжив воїн.

Ростислав згадує, що колону він знайшов, коли пального залишалось обмаль. Вона стояла на заправці, стояла щільно, великі 22-тонні паливозаправники заправляли БТРи, вантажівки та іншу військову техніку противника.

"В першу мить я подумав, що то, можливо, наші, але побачивши штурмовики, росіяни відкрили вогонь. Я в кінофільмах про Другу світову бачив схожі сцени — коли по тобі відкривають вогонь з усього, що тільки є, а повітря переповнює неймовірна кількість трасерів… Ми й так низько йшли, а бажання було сховатись у рельєфі, тільки там була рівнина й жодних пагорбів. Шурнув обороти на максимальні, дав команду веденому: "Працюємо!". Атака сходу не була можлива, тому ми зробили маневр для введення противника в оману: дали надію противнику, що вони прогнали нас. Через секунд 15 моя пара після маловисотного бойового розвороту атакувала колону в напрямку руху, починаючи з хвоста.

На бойовому курсі помічаю пуск ракети в передню півсферу свого літака… Думаю: ну от і все, але хоч заберу якнайбільше із собою, затискаю бойову кнопку й витягую ручку управління літаком на себе, щоб рознести ракети по всій колоні. Не встигаю вивести літак з атаки, як від влучання перших ракет по російській колоні відбулася детонація машин з боєкомплектом і в ту ж секунду перед літаком з’явилася хмара вогню з уламками, вхід в яку був неминучий. Очі засліпив червоно-жовтий вогонь, у кабіні стало миттєво спекотно… подумав, що загорівся. Вилетівши з пекла, одразу звернув увагу на оберти двигуна: вони були нижче допустимих, тяга різко впала, швидкість була вже мінімальна, і я був готовий до катапультування, але в цю мить оберти почали відновлюватись. Я перевів свій штурмовик на зниження, щоб дати тенденцію до розгону. Швидкість росте і я виходжу з бою. Був готовий уже видихнути, але периферичним зором помічаю пуск ще одної ракети. Миттєво відстрілюю пастки, на які спрацьовує ракета, але вибухова хвиля все ж дістала, через що мiй Су-25 зробив кивок вниз на висоті метрів 20. Вихватив штурмовик буквально перед землею. Я пустий… ні ракет, ні пасток… І дякувати Богу, маневруючи, покинув бій. Позаду залишилась палаюча колона", - розповідає Лазаренко.

Після цього він здійснив аварійну посадку та чекав на Олександра.

"Чекав на Сашка й усе сподівався, що рація пошкоджена, чи сів десь, але, на превеликий жаль, він загинув. Із честю виконавши бойове завдання, спрямувавши пiдбитий лiтак у ворожу колону", - зазначив він.

Дивіться: Моя робота тепер проста. Маю виганяти ублюдка зі своєї землі, - герой мему "Чоткий паца" Іван Мартинов, який захищає Україну на Донбасі. ВIДЕО