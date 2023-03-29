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Новини Війна
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Повідомлено про підозру зраднику Коротаєву, який формує "російський батальйон" із мешканців Херсонщини, - СБУ

сбу,коротаєв

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому заступнику начальника головного управління МНС (зараз ДСНС) в Одеській області Олександру Коротаєву.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Після початку повномасштабного вторгнення РФ Коротаєв переїхав до тимчасово окупованої Херсонщини. Там приєднався до місцевої окупаційної адміністрації і за дорученням гауляйтера Сальдо формував новий військовий батальйон для загарбників.

До складу цього угруповання ворог намагався примусово "мобілізувати" максимальну кількість місцевих жителів. При цьому зловмисник особисто агітував громадян вступати до лав загарбників і воювати проти України. Крім того, у своїх публічних виступах перед людьми Коротаєв виправдовує збройну агресію РФ, тимчасове захоплення Криму та воєнні злочини рашистів", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зраднику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

Повідомлено про підозру зраднику Коротаєву, який формує російський батальйон із мешканців Херсонщини, - СБУ 01 ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території);

Повідомлено про підозру зраднику Коротаєву, який формує російський батальйон із мешканців Херсонщини, - СБУ 01 ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Наразі колаборант переховується на тимчасово окупованій території на півдні України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На деокупованих територіях Херсонщини та Харківщини затримано трьох зрадників, які погодилися співпрацювати , - СБУ. ФОТО

Автор: 

СБУ (12793) державна зрада (1681) колабораціонізм (1158) Херсонська область (5726)


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не підозра потрібна а український "моссад"
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29.03.2023 17:01 Відповісти
То це він зняв міни і пустив орків у Херсон, чи не він? Чи хто?
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29.03.2023 17:01 Відповісти
А підозру зраднику, який не сформував український бальйон для захисту Херсонщини не забули оголосити?
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29.03.2023 17:08 Відповісти
А це наслідки нашої, української політики. Мало того, що була половина проросійських партій, та ще і на любій роботі кожен мав задоволення налити лайна на Україну, виправдовуючи і вихваляючи росію, а керівники замість реагування, просто говорили "про політику ні слова". А як таких потвор відбирали на службу? Воно ж все проросійське?
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29.03.2023 17:28 Відповісти
"Вирахувати" і стратити! Публічно!
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29.03.2023 17:39 Відповісти
Однією ногою у могилі, а туда же.
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29.03.2023 20:11 Відповісти
Найти и уничтожить
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30.03.2023 09:24 Відповісти
 
 