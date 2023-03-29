Повідомлено про підозру зраднику Коротаєву, який формує "російський батальйон" із мешканців Херсонщини, - СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому заступнику начальника головного управління МНС (зараз ДСНС) в Одеській області Олександру Коротаєву.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Після початку повномасштабного вторгнення РФ Коротаєв переїхав до тимчасово окупованої Херсонщини. Там приєднався до місцевої окупаційної адміністрації і за дорученням гауляйтера Сальдо формував новий військовий батальйон для загарбників.

До складу цього угруповання ворог намагався примусово "мобілізувати" максимальну кількість місцевих жителів. При цьому зловмисник особисто агітував громадян вступати до лав загарбників і воювати проти України. Крім того, у своїх публічних виступах перед людьми Коротаєв виправдовує збройну агресію РФ, тимчасове захоплення Криму та воєнні злочини рашистів", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зраднику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території);

ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Наразі колаборант переховується на тимчасово окупованій території на півдні України.

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