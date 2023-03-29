База номерів чоловіків призовного віку майже сформована, розглядається можливість вручення повісток через месенджери, - Веніславський
До початку війни база мобільних номерів чоловіків призовного віку була майже повністю сформована. У Верховній Раді розглядають можливість вручення повісток військовозобов’язаним у месенджери.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це розповів народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки України Федір Веніславський під час телемарафону.
Він зауважив, до початку війни база мобільних номерів чоловіків призовного віку була майже повністю сформована. Тому "технічні можливості дозволяють надіслати повістку онлайн".
"На рівні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки ми наразі розглядаємо питання удосконалення законодавчих підстав для вручення повісток, у тому числі можливість відправляти чоловікам, які підлягають мобілізації, повідомлення про необхідність з'явитись у центр комплектування за допомогою месенджерів, тобто відправляти повістки онлайн. Наразі розглядаємо можливість усунення бюрократичних проблем, пов'язаних з цим питанням", - заявив Веніславський.
Він також визнав, що дійсно є певні проблеми з мобілізацією, тому що "через війну є дуже багато внутрішньо переміщених осіб, серед яких багато чоловіків призовного віку, які можуть бути мобілізовані, але оскільки вони перебувають не за місцем реєстрації, і не всі стали на військовий облік за місцем фактичного проживання, є проблеми з призовом".
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а всего 22 июня в военкоматы пришло более 1,5 миллионов, за неделю было мобилизовано 5,8 миллиона человек. Че с них взять... совки
А з тих ,хто прийшли добровольцем в перші місяці вижило 2 % до кінця війни.
а як захищати вііли і накрадені багатства - так повістки лише бідним, а юззіки та лисі з кварталу - ніт, шефіри, подоляки та бакланови - не на фронті...
Голозаді обкрадені гої, ловіть повістки в месенжери???
А ідіть ви нах, пітари прикоритні!!!
Діти гралися на телефоні і випадково видалили повідомлення в чаті. Досвідос.
Ото у ЗЕлених мобілізація буде. Кацапський цирк з мобіками після цього перестане бути смішним.
Ніякого аналізу причин провалів нема. Висновки не можуть(не хочуть робити).
Як можна було просрати мобілізацію за таких умов??? А все просто займалося МО шні чінуші...
Один , помню, про гиперлуп задвигал, тот ещё клоун.
А ті що живуть не за реєстрацією, так само працюють не офіційно, як в принципі і раніше.
У воюючій країні даже в теорії не могло бути такого що більшість населення живе де заманеться, без реєстрації.
Ні поліція, ні судові пристави вже навіть до війни не могли нікого знайти. А що вже казати за призовників, які не працювали за трудовою до 27 років. А тих що працювали все одно військомат не міг спіймати, це стосується магазинів Епіцентр, де ще 2014 року, за годину до приїзду військових, всіх попереджали щоб перевділись і розчинились в натовпі на пару годин.
Діджиталізація в дії. Хуже нє будєт! Хоть паржьом!
дичина надзвичайна
який сором ..
А захищати державу теж будемо в Кол оф дьюті і ворлд оф танкс? 😆👍
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Существует город ( мир )
А в нём есть общага в которой человек "родился" и живет...
И вот администрация этой общаги постоянно крутит вертит правилами проживания как ей вздумается... При этом сама эти правила игнорирует. И позволяет это делать своим любимчиками живущим в общаге и родственникам. При этом кто то из этой категории постоянно пачкает своим и чужим говном человеку двери, окна и периодически закидывает говно тебе к комнату через открытую форточку. Ну как "кто то"..., они всем известны... но произносить их имена в слух - нельзя... - не "патриотично"... С "завидной" регулярностью они воруют то что принадлежит человеку... Как "голубой воришка" из "12 стульев"...
При этом ора человеку во всю глотку цитату Нагиева :"вы все говно" ...
Человек жаловался этим же админам на них самих и их завсегдатаев. Постоянно отмывая свои окна и двери от чужого дерьма, но администрация не унималась... Каждый раз выдумывая новые приколы для своего веселья в ущерб человеку...
При этом в "правилах" часто писала правильные вещи... Но они работали как то не в ту сторону или вовсе не работали...
Человеку мешали как только хотели - жить, работать, учится - и всё это с какими то претензиями, откатами и т.д.
Что либо изменить было нельзя.... Ни переехать, ни пожаловаться...
Админы этим активно пользовались - шантажируя, вымагая и т.д.
И тут произошло землетрясение... ( Постаралась соседняя общага ).
Общага человека стала под угрозой разрушения... Падали стены, потолки, давило, калечило и убивало жильцов...
Жизнь человека и его семьи была под угрозой...
У Человека мелькнула мысль - спасать семью , себя
или общагу, к которой остались лишь ностальгические чувства...
Человек выбрал первое !
Тем более, что даже в землетрясение админы продолжали заниматься своим любимым делом - обманывать, обворовывать и "срать" под двери жильцам....
Человек схватил семью, оставив все что имел в общаге и переехал в другую....
Но админы из старой и их любимчики ( а так же полезные идиоты ) - продолжают кидать говно в его сторону, пытаясь попасть и испачкать...
Требуя вернутся в старое болото и грозя всякими карами...
А человек уже хочет защиты от старой общаги и от её неадекватов... !!!