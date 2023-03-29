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База номерів чоловіків призовного віку майже сформована, розглядається можливість вручення повісток через месенджери, - Веніславський

повістка

До початку війни база мобільних номерів чоловіків призовного віку була майже повністю сформована. У Верховній Раді розглядають можливість вручення повісток військовозобов’язаним у месенджери.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це розповів народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки України Федір Веніславський під час телемарафону.

Він зауважив, до початку війни база мобільних номерів чоловіків призовного віку була майже повністю сформована. Тому "технічні можливості дозволяють надіслати повістку онлайн".

"На рівні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки ми наразі розглядаємо питання удосконалення законодавчих підстав для вручення повісток, у тому числі можливість відправляти чоловікам, які підлягають мобілізації, повідомлення про необхідність з'явитись у центр комплектування за допомогою месенджерів, тобто відправляти повістки онлайн. Наразі розглядаємо можливість усунення бюрократичних проблем, пов'язаних з цим питанням", - заявив Веніславський.

Він також визнав, що дійсно є певні проблеми з мобілізацією, тому що "через війну є дуже багато внутрішньо переміщених осіб, серед яких багато чоловіків призовного віку, які можуть бути мобілізовані, але оскільки вони перебувають не за місцем реєстрації, і не всі стали на військовий облік за місцем фактичного проживання, є проблеми з призовом".

Також читайте: У "Дії" повісток не буде, - Мінцифри

Автор: 

мобілізація (3042) Веніславський Федір (284) месенджери (61) повістка (182)


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Топ коментарі
+49
Ви це не тут розповідайте - йдіть в Верховну зраду . До слуг Народу.
Сотні некрологів загиблих - серед них жодного депутата чи слуги народу. Видно зразу ,що воюють ,як профі .
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29.03.2023 18:22
+42
Этот конченый ублюдок Вениславский назвал меня "мобилизационным ресурсом". Я для него не человек, а ресурс. Средство прикрыть свою задницу.

Завтра они перекроют нам банковские счета, потом за неуплату лишат квартир, и все потому что эти ублюдки в свое время заглядывали в глаза очко путину и искали там мир, сворачивали оборонку и нагло в открытую воровали бюджетные бабки.

****, как же я их ненавижу.
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29.03.2023 18:42
+31
І що завадить людині змінити мобільний номер?
Дивлюся на цих "зелених" - їх дійсно відбирають по принципу - чим тупіший - тим краще?
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29.03.2023 18:12
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Після виїзду Україна відключила мої номери. Успіхів!
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29.03.2023 19:25 Відповісти
Пржали з шашликів та дорог замість озброєння?
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29.03.2023 19:28 Відповісти
Мой пока еще нет, но даже если придет повестка. На что расчет то? Что кто-то все бросит и приедет? О_о
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29.03.2023 22:00 Відповісти
Хоч би які на перший погляд здавались неадекватні рішення на рахунок повісток не приймали, але завжди дивує логіка тутешніх диванних експертів, які завжди не задоволені - чому ми не бомбимо білорусь, чому не летять ракети на москву, чому не знищуємо кораблі, чому не можемо відбити маленьких бахмут. А коли мова йде за повістки, мобілізацію - у всіх паніка, невдоволення, думають що на фронт потрібно відправляти більш професійних бійців - тобто чиновників і мажорів. Ну якшо ви вже такі експерти у всіх військових питаннях то хіба не буде більше користі коли ви підете в ЗСУ зі своїми планами і стратегіями на допомогу, чи думаєте що написання комента про невдоволення принесе більше користі?
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29.03.2023 19:26 Відповісти
Треба було залучити контрактну професійну армію якою є всі охоронники, всі поліцейські і сотні тисяч всіх державних крісло гріїв
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29.03.2023 19:29 Відповісти
Що значить "треба було"? Є теперішній час. Що робити коли не залучили? По закону захист державі покладається не на контрактну армію а на всіх хто може. Я не засуджую тих хто не готовий, я засуджую отих "експертів-коментаторів" які самі не служать, а ******* давати якісь "поради", і пишуть невдоволення на рахунок мобілізації яка може їх зачіпити. Якщо не готовий захищати - то краще промовчи, або особисто вислови претензію тому хто тебе заставляє захищати свою країну.
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29.03.2023 19:37 Відповісти
Якщо прямуємо до Європи то власна думка не заборонена, навіть у голос, якщо до південної Кореї помовчвть, ми 'самі розберемося що робити з вашими податками, жируватимуть на них пацюки а як діло до захисту - ми вам повістку, а там далі волонтери та рідня хай позики беруть щоб максимально екіпіювати....
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29.03.2023 20:44 Відповісти
Ну напевно з Польщі видніше як потрібно захищати батьківщину.
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29.03.2023 20:50 Відповісти
Якщо б мені повернули податки з моєї невеликої але чесної зарплатні та був механізм виходу з громадянства прописаний а не так як зараз чистий лист і можливість Через преЗЕДента гадаю я б вийшов ще коли обрали зеленського.бо це не моє і я не хотів бути співучасником цього фарсу
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29.03.2023 22:42 Відповісти
Людина має право обирати як їй жити, де, яка система їй комфортна та де хочеться ростити дітей. Якщо, звісно, вона має реальну Свободу, а не фейк.
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29.03.2023 22:45 Відповісти
У военкоматов 22 июня 1941 года выстроились очереди из советских граждан: призывников и добровольцев. В военные комиссариаты в одном только Ленинграде пришли, не дожидаясь повесток, около 100 тысяч человек.
а всего 22 июня в военкоматы пришло более 1,5 миллионов, за неделю было мобилизовано 5,8 миллиона человек. Че с них взять... совки
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30.03.2023 12:58 Відповісти
В совків воювали всі - вся верхіка і їх діти. В сталіна два сини на фронті . Один попав в полон. Сталін його не обміняв не німецького маршала.
А з тих ,хто прийшли добровольцем в перші місяці вижило 2 % до кінця війни.
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30.03.2023 16:57 Відповісти
так Сталин и вся верхушка СССР - тоже были совки, дуралеи... Не то что слуги народа и прочие
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02.04.2023 11:18 Відповісти
Не згоден. Вбивці і тирани - так. Але не дурні. Створити імперію на рівні США - дураки не змогли б. Ліліпутін - приклад
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03.04.2023 09:07 Відповісти
"Якщо б..." Причини можна завжди знаходити. Нема "якщо б", є реальність така як є. Я ні в якому не осуджую що ти за кордоном, це твій вибір, і на це в тебе є свої причини. Але дивно при цьому чути якісь поради чи незадоволення як і що нам тут треба робити. Якщо дійсно хочеш у нас щось змінити то приїжжай до нас і допоможи.
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30.03.2023 02:02 Відповісти
Є слова я є вчинки. Уті усі закордонні та диванні порадники своїми вчинками показали хто вони є. Обурює те що при цьому усьому вони навіть собі не кажуть правди, граючись у словоблудство з намаганнями забалоболити свою бесчесну втечу від реальності у якій ти чи протистоїш злу чи ні.
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30.03.2023 08:56 Відповісти
Одно дело защищать Польшу, государство где действуют ПРАВО ! А другое дело , когла тебя заставляют защищать то, что всегда об тебя ноги вытерало !
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30.03.2023 02:11 Відповісти
Здається хлопці захищають Батьківщину, а не державу...
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30.03.2023 05:06 Відповісти
Я ничего это против не имею. Но я имею против претензий к тем, кто этого не делает !
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30.03.2023 08:53 Відповісти
Вот для лучшего понимания ...

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30.03.2023 09:55 Відповісти
Можна висказати своє невдоволення такими рішеннями ВЗ, але хто тебе там почує і стане прислухатися, якщо у них самих все чікі-пукі. До них навіть не доходить, що воїном потрібно народитися.
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30.03.2023 11:22 Відповісти
І створювати міжнародну армію з відповідним фінансуванням а не економити на захистах своїх маєтків. Конча заспа каже що війна не війна
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29.03.2023 19:33 Відповісти
А тут всегда так, подожди дойдет до того будут обливать грязью главкома....
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29.03.2023 19:37 Відповісти
як красти на дорогах міліарди - то навіть ожирівшрму Юзіку 2 млрд перепало!!!

а як захищати вііли і накрадені багатства - так повістки лише бідним, а юззіки та лисі з кварталу - ніт, шефіри, подоляки та бакланови - не на фронті...

Голозаді обкрадені гої, ловіть повістки в месенжери???

А ідіть ви нах, пітари прикоритні!!!
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29.03.2023 19:38 Відповісти
Голосувати через месенджер теж будем ? І якщо відправити у відповідь фото дупи то це вважатиметься "За" чи "Проти"
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29.03.2023 19:43 Відповісти
Це нам відправлять фото дупи, за яку треба голосувати.
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29.03.2023 19:50 Відповісти
что то подобное было и с дией. потом отменили. возможно это вброс делается спецом что бы отследить мнение граждан а мусорские боты мониторят ситуацию и докладывают в каком направлении формируется общественное мнение.во всяком случае в телеграмм-чатах ху-сят по полной эту шляпу вместе с Венеславским и прочими
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29.03.2023 19:59 Відповісти
Ні , не вброс, питання часу.
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29.03.2023 20:14 Відповісти
Цікаво, яким чином буде фіксуватися факт вручення. 😁

Діти гралися на телефоні і випадково видалили повідомлення в чаті. Досвідос.
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29.03.2023 20:08 Відповісти
До того ж, це непахане поле для кацапів. Будуть зеки з кацапських зон розсилати повістки українцям.

Ото у ЗЕлених мобілізація буде. Кацапський цирк з мобіками після цього перестане бути смішним.
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29.03.2023 20:12 Відповісти
вільні свідомі громадяни вільної країни пішли б захищати свою батьківщину без усілякого наганяйла.
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29.03.2023 20:11 Відповісти
Де купити Nokia 3310 ? )))
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29.03.2023 20:21 Відповісти
Є такій апарат, можу продати,в ідеальному стані, акумулятор тільки треба новий.
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30.03.2023 01:57 Відповісти
це такий же бред як запхати повістку у пошту або в якусь шпару.Ну прийшов якийсь спам людина не зобовязана його відкривати,тупо видалила і лист буде позначений як не прочитаний в тих хто слав або собі буде висіти до другого пришестя.Чи може вони в телеграм чи вайбер подзвонять за прямим доступом?Зелене шобло не думає як спростити життя військовим бізнесу і т д.шобла думає як би то побільше позбутись народу а потім все злити...
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29.03.2023 20:31 Відповісти
Діагноз: ІДІОТИ! Вони нездатні нічого організувати. Добре що хоч у війську сяк так щось виходить.
Ніякого аналізу причин провалів нема. Висновки не можуть(не хочуть робити).
Як можна було просрати мобілізацію за таких умов??? А все просто займалося МО шні чінуші...
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29.03.2023 20:42 Відповісти
Боже, какие недоумки у власти. Сидят и тратят деньги налогоплательщиков на заведомо мертворожденнве проекты. Я когда такой проект вижу, мне сразу интересно, кто его автор.
Один , помню, про гиперлуп задвигал, тот ещё клоун.
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29.03.2023 20:43 Відповісти
Забавные они... телефон он потеряться может или быть украден.
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29.03.2023 20:49 Відповісти
Это когда очереди в военкоматы кончаться (не скоро). Так что не ссать.
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29.03.2023 21:21 Відповісти
В ответ написать военкому- сам иди. И своего отмазанного сынка, и кумов захватить не забудь.
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29.03.2023 21:37 Відповісти
З кожним днем, оскільки потреба в людях зростатиме, а нормальної мобілізаційної системи (наприклад, як в Ізраїлі, Кореї чи Швейарії) злочинець Рєзніков так і не створив (ну бо це ж не яйця по 17 закуповувати) ситуація все погіршуватметься і напружуватиметься. Бо пересічна людина питає - а чому я маю йти на фронт, а Ахметов чи Епіфаній - ні? Вони що - не громадяни України?
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29.03.2023 21:57 Відповісти
А Руслан Зубарев такого вопроса не задал. Он пошел и стал героем. А сцыкуны сидят на диванах и выдумывают себе причины не идти.
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30.03.2023 01:23 Відповісти
Прикольно оно, из США или Канады рассказывать как тут нужно себя вести. Приедь покажи нам. Мы возможно скажем , - героям слава, а может и не скажем.
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02.04.2023 03:23 Відповісти
Таких ідіотів у владі, ще не було, Януковича переплюнули, суки зелені, скільки ви біди принесли, всі проблеми через вас з перших днів
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29.03.2023 22:06 Відповісти
При янику скорочення армії і здача України без війни!
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29.03.2023 23:18 Відповісти
))). Хто б сумнівався. Якщо зельониє клятвено запевняють, що такого не буде, то якраз це і станеться.
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29.03.2023 22:36 Відповісти
А чому повістки присилають рідним дітей і чоловіків що вже загинули на війні! Хто відповість за душевні травми батьків. А онлайн повістки це повна .опа беніславського сидіти йому за порушення Закону разом з виконавцями реєстру.
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29.03.2023 23:37 Відповісти
Це все потрібно було робити ще рік тому. Зараз коли втікли за кордон більше 1 мільйону ухилянтів, а тут залишилися пенсіонери, відсрочники, непридатники та "броньовані" це вже не актуально. Хіба що вкрасти на цьому проекті пару лямів, це по нашому..нема питань.
А ті що живуть не за реєстрацією, так само працюють не офіційно, як в принципі і раніше.

У воюючій країні даже в теорії не могло бути такого що більшість населення живе де заманеться, без реєстрації.
Ні поліція, ні судові пристави вже навіть до війни не могли нікого знайти. А що вже казати за призовників, які не працювали за трудовою до 27 років. А тих що працювали все одно військомат не міг спіймати, це стосується магазинів Епіцентр, де ще 2014 року, за годину до приїзду військових, всіх попереджали щоб перевділись і розчинились в натовпі на пару годин.
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29.03.2023 23:38 Відповісти
Теб бы самого к ответственности за клевету !
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30.03.2023 02:16 Відповісти
Ваня 1986 то что ты написал -это диктатура.а и приставов с мусорами на войну в первую очередь а не трактористов с работягами
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30.03.2023 06:44 Відповісти
В Україні нема "приставов"! Кацап, в спам!
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30.03.2023 08:17 Відповісти
Ну що, зебіли? Зробили всіх разом? Чи вас зробили?
Діджиталізація в дії. Хуже нє будєт! Хоть паржьом!
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29.03.2023 23:42 Відповісти
І взагалі всі зелебобіки давно мали йти оббивати пороги військоматів, а не чекати повістку в месенджері - за кормчого, за сталеві яйця!
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29.03.2023 23:46 Відповісти
А база зЄ-виборців сформована для повісток ?
дичина надзвичайна
який сором ..
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29.03.2023 23:46 Відповісти
Удивляюсь прыти и бешенному прогрессу в этом вопросе. Видимо большую роль в этом сыграло не столько потребность в людях на фронте, сколько рост доходов от откупов и взяток от "мобресурса". Когда то такой же "прогресс развития" случился с таможней.
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30.03.2023 00:50 Відповісти
Хорошо, что Руслан Зубарев сегодня пошел на швейное производства, а не на Цензор.
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30.03.2023 01:25 Відповісти
Тепер почнеться масове знесення всіх мессенджерів з телефонів. )))
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30.03.2023 01:52 Відповісти
Повний **@наріум. Цифрові повістки 😂
А захищати державу теж будемо в Кол оф дьюті і ворлд оф танкс? 😆👍
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30.03.2023 05:12 Відповісти
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30.03.2023 08:59 Відповісти
Как я себе представляю Украину....

Существует город ( мир )

А в нём есть общага в которой человек "родился" и живет...

И вот администрация этой общаги постоянно крутит вертит правилами проживания как ей вздумается... При этом сама эти правила игнорирует. И позволяет это делать своим любимчиками живущим в общаге и родственникам. При этом кто то из этой категории постоянно пачкает своим и чужим говном человеку двери, окна и периодически закидывает говно тебе к комнату через открытую форточку. Ну как "кто то"..., они всем известны... но произносить их имена в слух - нельзя... - не "патриотично"... С "завидной" регулярностью они воруют то что принадлежит человеку... Как "голубой воришка" из "12 стульев"...

При этом ора человеку во всю глотку цитату Нагиева :"вы все говно" ...

Человек жаловался этим же админам на них самих и их завсегдатаев. Постоянно отмывая свои окна и двери от чужого дерьма, но администрация не унималась... Каждый раз выдумывая новые приколы для своего веселья в ущерб человеку...

При этом в "правилах" часто писала правильные вещи... Но они работали как то не в ту сторону или вовсе не работали...

Человеку мешали как только хотели - жить, работать, учится - и всё это с какими то претензиями, откатами и т.д.

Что либо изменить было нельзя.... Ни переехать, ни пожаловаться...

Админы этим активно пользовались - шантажируя, вымагая и т.д.

И тут произошло землетрясение... ( Постаралась соседняя общага ).

Общага человека стала под угрозой разрушения... Падали стены, потолки, давило, калечило и убивало жильцов...

Жизнь человека и его семьи была под угрозой...

У Человека мелькнула мысль - спасать семью , себя

или общагу, к которой остались лишь ностальгические чувства...

Человек выбрал первое !

Тем более, что даже в землетрясение админы продолжали заниматься своим любимым делом - обманывать, обворовывать и "срать" под двери жильцам....

Человек схватил семью, оставив все что имел в общаге и переехал в другую....

Но админы из старой и их любимчики ( а так же полезные идиоты ) - продолжают кидать говно в его сторону, пытаясь попасть и испачкать...

Требуя вернутся в старое болото и грозя всякими карами...

А человек уже хочет защиты от старой общаги и от её неадекватов... !!!
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30.03.2023 09:30 Відповісти
Шановні, наче то все пусте і є відміна
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30.03.2023 09:45 Відповісти
Давайте дальше продвинемся! Чтобы не замачиваться с административными и судовыми расходами, расстреляем всех из "базы" и на "руинах", " мы наш, мы новый мир построим, кто бы НИЧЕМ, тот станет ВСЕМ!"
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30.03.2023 11:51 Відповісти
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