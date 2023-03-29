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Новини Війна
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Військові РФ намагаються влаштувати провокації на українсько-білоруському кордоні, - перехоплення СБУ. АУДIО

Військові РФ намагаються влаштувати провокації на кордоні між Україною і Білоруссю.

Про це свідчить нове перехоплення СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

У ньому військовий РФ, який "гастролює" вздовж українського кордону, розповідає про це своєму знайомому.

"…мы в одном городе (в Білорусі, - прим.). Тут тоже мутки мутят… Ездят на провокации, на всякую х#йню... Короче, с этой стороны провоцируют хохлов, чтобы они, типа, на Белоруссию напали... Ну, чтобы подключились, наверное. Нас тысячи полторы здесь приехало", – розповідає загарбник.

А його співрозмовник у цей час воює на Донецькому напрямку і чекає, що підрозділ товариша перекинуть на підмогу саме сюди. Однак той спростовує: "...опять переезжаем с места на место. Каждый день переезд! По всей Белоруссии уже побывали. Мы были в одном городе, сейчас на границе с Польшей переехали. Возле Польши".

Такі дії свідчать про те, що РФ не припиняє спроб втягнути Білорусь безпосередньо у війну проти України і робить це будь-якими способами, наголошують в українській спецслужбі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Можливе розміщення ядерної зброї на території Білорусі відстежується, - ГУР МО

Автор: 

армія рф (17291) Білорусь (7927) СБУ (12793) перехоплення (351)


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Значить треба повісити ще одного ''валєру'' , тільки назвати *уйлом
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29.03.2023 18:56 Відповісти
краще двох і валетом, з підписами - ***** з тараканом.
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29.03.2023 22:50 Відповісти
Давно не слышал телефонных перехватов.
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29.03.2023 21:15 Відповісти
 
 