Військові РФ намагаються влаштувати провокації на українсько-білоруському кордоні, - перехоплення СБУ. АУДIО

Військові РФ намагаються влаштувати провокації на кордоні між Україною і Білоруссю.

Про це свідчить нове перехоплення СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

У ньому військовий РФ, який "гастролює" вздовж українського кордону, розповідає про це своєму знайомому.

"…мы в одном городе (в Білорусі, - прим.). Тут тоже мутки мутят… Ездят на провокации, на всякую х#йню... Короче, с этой стороны провоцируют хохлов, чтобы они, типа, на Белоруссию напали... Ну, чтобы подключились, наверное. Нас тысячи полторы здесь приехало", – розповідає загарбник.

А його співрозмовник у цей час воює на Донецькому напрямку і чекає, що підрозділ товариша перекинуть на підмогу саме сюди. Однак той спростовує: "...опять переезжаем с места на место. Каждый день переезд! По всей Белоруссии уже побывали. Мы были в одном городе, сейчас на границе с Польшей переехали. Возле Польши".

Такі дії свідчать про те, що РФ не припиняє спроб втягнути Білорусь безпосередньо у війну проти України і робить це будь-якими способами, наголошують в українській спецслужбі.

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