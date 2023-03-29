Результати голосування до Антикорупційної ради при Міноборони будуть затверджені 31 березня

Міністерство оборони України 31 березня затвердить результати голосування до Антикорупційної ради при міністерстві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Офіційні результати голосування до Антикорупційної ради при Міноборони будуть затверджені в п'ятницю, 31 березня", - ідеться в повідомленні Міноборони.

Згідно з повідомленням, наразі комісія з проведення конкурсу очікує від оператора мобільного зв'язку офіційної інформації про перебіг голосування.

"І вже в п'ятницю, 31 березня, у строки, визначені Положенням про Антикорраду, комісія із забезпечення проведення конкурсу затвердить результати голосування", - зазначили у МО.

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Нагадуємо, 24 березня з 8:00 до 20:00 на платформі Національного агентства із запобігання корупції було проведено відкрите загальнонаціональне онлайн-голосування за майбутніх членів громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України. За результатами голосування з 29 кандидатів буде обрано 15 членів ради строком на один рік.

Громадська антикорупційна рада створюється для більш активної участі громадськості в забезпеченні оцінки корупційних ризиків у Міноборони та формування відповідних антикорупційних заходів.