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Новини Боротьба з корупцією
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Результати голосування до Антикорупційної ради при Міноборони будуть затверджені 31 березня

міноборони

Міністерство оборони України 31 березня затвердить результати голосування до Антикорупційної ради при міністерстві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Офіційні результати голосування до Антикорупційної ради при Міноборони будуть затверджені в п'ятницю, 31 березня", - ідеться в повідомленні Міноборони.

Згідно з повідомленням, наразі комісія з проведення конкурсу очікує від оператора мобільного зв'язку офіційної інформації про перебіг голосування.

"І вже в п'ятницю, 31 березня, у строки, визначені Положенням про Антикорраду, комісія із забезпечення проведення конкурсу затвердить результати голосування", - зазначили у МО.

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Нагадуємо, 24 березня з 8:00 до 20:00 на платформі Національного агентства із запобігання корупції було проведено відкрите загальнонаціональне онлайн-голосування за майбутніх членів громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України. За результатами голосування з 29 кандидатів буде обрано 15 членів ради строком на один рік.

Громадська антикорупційна рада створюється для більш активної участі громадськості в забезпеченні оцінки корупційних ризиків у Міноборони та формування відповідних антикорупційних заходів.

Автор: 

корупція (4681) Міноборони (7335) оборона (4776)


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Топ коментарі
+8
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29.03.2023 19:21
+5
А результати буде затверджувати казнокрад рєзніков?
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29.03.2023 19:23
+5
Вже д'єрмак туди напхав своїх істот.
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29.03.2023 19:29
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29.03.2023 19:21 Відповісти
зелені бариґі, сер... - а пастора ви просрали, а з ним можливо і усе...
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29.03.2023 19:51 Відповісти
А результати буде затверджувати казнокрад рєзніков?
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29.03.2023 19:23 Відповісти
Вже д'єрмак туди напхав своїх істот.
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29.03.2023 19:29 Відповісти
Корупціонери обирають антикорупціонерів!
Варіація на тему "Бджоли проти меду"!
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29.03.2023 19:30 Відповісти
Дивно: голосування онлайн, а навіть приблизних результатів "онлайн" немає. "Комісія затвердить результат", а результат де?

Тут 2 варіанти: я проґавив інформацію хто і скільки набрав або вони зараз швиденько намалюють потрібний Банковій та МО результат і затвердять його.
Оскільки ніде в ЗМІ я не бачив і не чув про результати голосування, то найімовірнішим, як на мене, є другий варіант.
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29.03.2023 19:40 Відповісти
В Украине даже никто и не спрашивает почему голосование не публичное и не в прямом эфире. Видимо даже не имеют об этом понятия. Флаг то можно поменять а вот что делать с логикой и с такими умными экспертами регулярно поучающих и упрекающих Запад.
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29.03.2023 19:46 Відповісти
Радянські люди, сер... В основному
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29.03.2023 21:52 Відповісти
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29.03.2023 19:59 Відповісти
Топприкордонник, чия речниця вихвалялася гламуром, вмовив суд засекретити справу про його статки
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29.03.2023 20:08 Відповісти
глибоео пох..й прізвище, досвід, та характеристика майбутньої комісії
а не пох...й, що їм буде за корупцію,договорняки, закривання очей на розкрадання
чи буде довічне з конфіскацією за любий прой...б чи знову яйця в кг. а ковбаса в метрах???
і чи розслідують вони те що вкрав резніков з друзями
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29.03.2023 20:12 Відповісти
У зелених з'явиться ще одна ''стаття видатків''-підкуп ''антикорупційної ради''.
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29.03.2023 20:16 Відповісти
у них, ****, є все!!!!
нема відповідальності вищого керівництва
нема від слова ЗОВСІМ,
хто вкрав гроші на яйцях?????
мій зам.
а хто його поклав на цю посаду??
міністр оборони,
я.
як Ви допустили???
а я не знав....
зам =а звільнено, *****, а це ***** й далі є чинним міністром
питання, ****, про крадіжку 4 чи 6 ярдів під час війни на закупці харчів воїнам....................
це просто дно диряве.....
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29.03.2023 20:54 Відповісти
Електронний протокол голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1641141815339253772?t=PP7htK0oEYVq3RLuTCt54w&s=19 тут .
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29.03.2023 21:16 Відповісти
Безбожники будуть красти і ділитися
Завжди
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29.03.2023 21:49 Відповісти
 
 