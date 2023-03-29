Протягом 29 березня росіяни завдали 1 ракетного та 16 авіаційних ударів, здійснили 4 обстріли з РСЗВ, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо обстрілів російськими окупантами території України протягом 29 березня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повдомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У інформації зазначається: "Протягом доби противник завдав 1 ракетного та 16 авіаційних ударів, здійснив 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення.

Сьогодні, внаслідок авіаційного удару по інфраструктурі міста Берислав Херсонської області, отримали поранення цивільні люди, пошкоджено приватні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури".

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