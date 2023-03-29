Легковий автомобіль підірвався на протитанковій міні на Харківщині, 2 людей загинули, - ДСНС
29 березня поблизу м Барвінкове (Ізюмський р-н Харківської області) автомобіль підірвався на протитанковій міні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Харківській області.
"Рухаючись ґрунтовою польовою дорогою поблизу м. Барвінкове легковий автомобіль наїхав на протитанкову міну. В результаті вибуху 2 людей загинули одразу, ще 2 отримали травми", - йдеться у повідомленні.
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Так і з попередженням про міни...