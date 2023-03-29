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Легковий автомобіль підірвався на протитанковій міні на Харківщині, 2 людей загинули, - ДСНС

мины,разминирование

29 березня поблизу м Барвінкове (Ізюмський р-н Харківської області) автомобіль підірвався на протитанковій міні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Харківській області.

"Рухаючись ґрунтовою польовою дорогою поблизу м. Барвінкове легковий автомобіль наїхав на протитанкову міну. В результаті вибуху 2 людей загинули одразу, ще 2 отримали травми", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: На Харківщині чоловік загинув, наїхавши на вибуховий пристрій. ФОТОрепортаж

Автор: 

мінування (1217) Харківщина (6054) жертви (1791)


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Майже кожен день люди підриваются на мінах ,скільки ще це може проодовжуватись? люди ніяк не хочуть розуміти що території які були окуповані заміновані і місцева влада могла б проводити просвітницьку роботу.
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29.03.2023 19:54 Відповісти
На цигарках всюди надписи що це шкідливо, щось кидати палити ніхно не поспішає.
Так і з попередженням про міни...
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29.03.2023 20:41 Відповісти
 
 