Легковий автомобіль підірвався на протитанковій міні на Харківщині, 2 людей загинули, - ДСНС

29 березня поблизу м Барвінкове (Ізюмський р-н Харківської області) автомобіль підірвався на протитанковій міні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Харківській області.

"Рухаючись ґрунтовою польовою дорогою поблизу м. Барвінкове легковий автомобіль наїхав на протитанкову міну. В результаті вибуху 2 людей загинули одразу, ще 2 отримали травми", - йдеться у повідомленні.

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