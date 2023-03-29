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Новини Війна
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Інформація щодо надання Україні французьких літаків Mirage не відповідає дійсності, - Резніков

винищувач,2000,mirage

Міністр оборони Олексій Резніков спростував інформацію про домовленості щодо отримання Україною французьких літаків Mirage.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я вдячний представникам французьких медіа, які вболівають за Україну і дають позитивні новини. Але вони, на жаль, не відповідають дійсності. Хоча це й гарна матеріалізація ідеї, але не можу підтвердити, що "міражі" передані Україні", - сказав Резніков.

Міністр зауважив, що за технічними характеристиками літаки Mirage подібні до МіГ-29: обидва літаки можуть "бачити" на 60 км та уражати цілі на відстані 30 км. Водночас російські винищувачі Су-35 "бачать" на відстань більш ніж 200 км й стріляють більш ніж на 140 км.

"Ми з задоволенням будемо мати будь-які авіаційні платформи до використання Збройними силами України, але основний бойовий літак має "бачити" більш ніж на 200 км і вражати цілі на 150 кілометрів й більше", - підкреслив Резніков.

Раніше французький портал Intelligense Online повідомив, що Україна розраховує отримати щонайменше 40 французьких багатоцільових винищувачів Mirage 2000-9.

Міністр оборони зазначив, що для контрнаступу ЗСУ буде використовувати ту зброю, яка вже є в наявності, і не буде чекати поставки бойових літаків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У майбутньому Україна отримає F-16 чи інші літаки IV покоління, - Остін

"Для контрнаступу, звісно, важливе панування в повітрі, але ми будемо використовувати ту зброю, яка є зараз. Це зброя, яка залишилася з радянських часів, й та, яку надали та продовжують надавати партнери. Це не тільки танки, це й броньовані машини різних типів, на яких зараз навчаються наші військові на полігонах в Європі", - заявив Резніков.

Міністр зауважив, що бойових літаків не вистачає для системи протиповітряної оборони.

"Отримання нами сучасного бойового літака четвертого покоління - це питання часу, я в цьому не маю жодного сумніву", – наголосив міністр оборони. За словами Резнікова, окрім часу на прийняття партнерами рішення щодо передачі винищувачів, знадобиться ще й час для навчання пілотів та інженерів, які обслуговуватимуть техніку.

"Тому я вважаю, що отримання бойових літаків й опція найближчого контрнаступу будуть розділені в часі", - резюмував очільник МО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передані Україні МіГ-29 не можуть нести сучасні ракети. Нам потрібні багатоцільові літаки, - Ігнат

Автор: 

літак (2900) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+12
Яйця по 17 це дійсність
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29.03.2023 20:10
+12
а вот -это действительно
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29.03.2023 20:16
+6
https://t.me/voinasordoy/1101 Сергей Ауслендер *

Министр обороны Украины, ну, как дите малое, лазит по танкам и БМП. Шучу, конечно. Правильно делает. Прекрасно его понимаю.
«Челленджеры», «Леопарды», «Мардеры» не просто едут в Украину - уже доехали и поступили на вооружение строевых бригад. Экипажи готовы. Кривые сходятся потихоньку - поставки оружия, подготовка военных и ослабевание российского наступления, которое, в сущности, уже выдохлось - лезут на Бахмут и Авдеевку, но без прежнего задора, сил уже не хватает. Контуры будущих событий начинают прорисовываться. Когда начнется, вот прям точную дату - спекулировать не будем, как решат в Генштабе ВСУ, так и будет.
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29.03.2023 20:21
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Яйця по 17 це дійсність
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29.03.2023 20:10 Відповісти
Микола, шо ти бігаешь со своїми яйцями?!

Одягни вже труси та дивись вище- тут люди про авіацію говорять.
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29.03.2023 20:31 Відповісти
Льотчики яйця не їдять? А якщо їдять то по 17. Будеш сперечатися?
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29.03.2023 20:39 Відповісти
В спам зешобла притрушена.
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29.03.2023 20:43 Відповісти
а вот -это действительно
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29.03.2023 20:16 Відповісти
хто знає - скільки в арахамії є людей?
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29.03.2023 20:24 Відповісти
Два раба з Китаю.))
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29.03.2023 20:41 Відповісти
яйця за все відповіли...
кацапи - не жріть дріжжі... - ********* в екран не влазять..
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29.03.2023 20:19 Відповісти
Ще один завгосп став військовим експертом і стратегом. Сумно
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29.03.2023 20:19 Відповісти
https://t.me/voinasordoy/1101 Сергей Ауслендер *

Министр обороны Украины, ну, как дите малое, лазит по танкам и БМП. Шучу, конечно. Правильно делает. Прекрасно его понимаю.
«Челленджеры», «Леопарды», «Мардеры» не просто едут в Украину - уже доехали и поступили на вооружение строевых бригад. Экипажи готовы. Кривые сходятся потихоньку - поставки оружия, подготовка военных и ослабевание российского наступления, которое, в сущности, уже выдохлось - лезут на Бахмут и Авдеевку, но без прежнего задора, сил уже не хватает. Контуры будущих событий начинают прорисовываться. Когда начнется, вот прям точную дату - спекулировать не будем, как решат в Генштабе ВСУ, так и будет.
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29.03.2023 20:21 Відповісти
Пропаганда это конечно хорошо, но вынужден вас расстроить, кацы не начинали никакого большого наступления. Они загнали еще 200к, что бы помочь регулярной армии держать награбленное, держут 400к в лагерях обучения и не прекращают скрытую мобилизацию. Очевидно, что они ждут контр наступления ЗСУ, что бы купировать его имеющимися резервами. А наступление начать уже потом. В данный момент времени на восточном, центральном и южном фронте они вооют ограниченными силами. Вперед идет малая штурмовая группа, определяет точки обороны ЗСУ, откатывается и дальше просто в дело вступает арта, авиация и танки. После того, как они думают, что укреп раен ********, опять кидают штурм группу на посмотреть. И так до бесконечности. Это вяло текущие наступательные действия, а не наступление. И присмотритесь к контенту, уже давно особо не видно ка52 и т90. Как вы думаете, почему? Кацы копят силы на противодействие натовоскому броневому кулаку.
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30.03.2023 06:34 Відповісти
8 годин тому назад, почалося
На Кубані бунт проти путіна: захопили військові бази росіян! Співають гімн України та Червону калину:


https://www.youtube.com/watch?v=tIIaUeQJy38
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29.03.2023 20:22 Відповісти
там вже гарного нічого не вийде. Вийде або КНР, або КНДР.
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29.03.2023 20:45 Відповісти
Манкурти співають Гімн України?!!
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29.03.2023 21:50 Відповісти
штірліц забув поставити точку поперед слова "русні піздець"
- двойной агент, зрозумів мюллер,
- ви про що? не зрозумів шеленберґ.
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29.03.2023 20:30 Відповісти
За рік війни до подібного не звикати. Пи₴донули-спростували. Потім спростували спростування,яке в свою чергу спростовувало ще три спростування.🤦
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29.03.2023 20:39 Відповісти
І хто тебе, падло, за кілограмові яйця тягне, щоб аж язик тріпався де нетреба?
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29.03.2023 20:46 Відповісти
Чергові ляпи про ''ляпи'' задля піару.
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29.03.2023 20:51 Відповісти
ви не зрозуміли : постачатимуть ліваків а не літаків
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29.03.2023 20:59 Відповісти
" Видит " и стреляет не именно сам самолёт , а приборы и ракеты . При желании и имея возможность любой можно модернизировать . А от самолёта зависят скорость , высота , манёвренность , грузоподъёмность , время и дальность полёта .
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29.03.2023 21:03 Відповісти
Ну такий собі черговий туповатий піздьож від Яйцекладущего.
Рік тому в нас були лише старі т-64, а в кацапів т-90м. І снайперські гвинтівки в них були нев'їбенні, і калаші якісь нові.
І що?
І де тепер ті т-90м? Правильно, цигані вже здали на металобрухт.
І скільки в кацапів тих су-35? Десятка три-чотири? А все інше - ті ж старі сушки та мігі...
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29.03.2023 21:29 Відповісти
Резников, занимайся подготовкой наших аэродромов к приему авиационной техники. Прыгаешь по танкам как старшеклассник на НВП.
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29.03.2023 21:31 Відповісти
Если эти миражи интегрировали для ракет аим-120 и новой серии аваксов (самолетов ДРЛО), то наплевать, какой у них там радар. Они будут стрелять вслепую, получая координаты (с автоматическим программированием ракеты) от авакса по защищенной цифровой связи, а дальше ракета сама доведется на цель, у кацапов нету стелс-самолетов, максимум предупреждение об облучении радаром и то не факт, процент сбития будет очень хорошим. И задача самолета просто довести ракету на высоту, дать ей начальную скорость и питание, а также связь либо напрямую (вряд ли), либо через командный пункт на земле как ретранслятор. Нам подойдет и кукурузник, если у него есть компьютер, источник электричества и антенна с приемником. Современная ракета сама все сделает.
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29.03.2023 22:04 Відповісти
А хто ж ляпав про літаки? Чи не ти бува?
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30.03.2023 06:54 Відповісти
Закрийся, нещастя, помовч, краще яєць до великодня надбай, це в тебе краще вмходить!
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30.03.2023 07:00 Відповісти
 
 