Інформація щодо надання Україні французьких літаків Mirage не відповідає дійсності, - Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков спростував інформацію про домовленості щодо отримання Україною французьких літаків Mirage.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я вдячний представникам французьких медіа, які вболівають за Україну і дають позитивні новини. Але вони, на жаль, не відповідають дійсності. Хоча це й гарна матеріалізація ідеї, але не можу підтвердити, що "міражі" передані Україні", - сказав Резніков.
Міністр зауважив, що за технічними характеристиками літаки Mirage подібні до МіГ-29: обидва літаки можуть "бачити" на 60 км та уражати цілі на відстані 30 км. Водночас російські винищувачі Су-35 "бачать" на відстань більш ніж 200 км й стріляють більш ніж на 140 км.
"Ми з задоволенням будемо мати будь-які авіаційні платформи до використання Збройними силами України, але основний бойовий літак має "бачити" більш ніж на 200 км і вражати цілі на 150 кілометрів й більше", - підкреслив Резніков.
Раніше французький портал Intelligense Online повідомив, що Україна розраховує отримати щонайменше 40 французьких багатоцільових винищувачів Mirage 2000-9.
Міністр оборони зазначив, що для контрнаступу ЗСУ буде використовувати ту зброю, яка вже є в наявності, і не буде чекати поставки бойових літаків.
"Для контрнаступу, звісно, важливе панування в повітрі, але ми будемо використовувати ту зброю, яка є зараз. Це зброя, яка залишилася з радянських часів, й та, яку надали та продовжують надавати партнери. Це не тільки танки, це й броньовані машини різних типів, на яких зараз навчаються наші військові на полігонах в Європі", - заявив Резніков.
Міністр зауважив, що бойових літаків не вистачає для системи протиповітряної оборони.
"Отримання нами сучасного бойового літака четвертого покоління - це питання часу, я в цьому не маю жодного сумніву", – наголосив міністр оборони. За словами Резнікова, окрім часу на прийняття партнерами рішення щодо передачі винищувачів, знадобиться ще й час для навчання пілотів та інженерів, які обслуговуватимуть техніку.
"Тому я вважаю, що отримання бойових літаків й опція найближчого контрнаступу будуть розділені в часі", - резюмував очільник МО.
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Одягни вже труси та дивись вище- тут люди про авіацію говорять.
кацапи - не жріть дріжжі... - ********* в екран не влазять..
Министр обороны Украины, ну, как дите малое, лазит по танкам и БМП. Шучу, конечно. Правильно делает. Прекрасно его понимаю.
«Челленджеры», «Леопарды», «Мардеры» не просто едут в Украину - уже доехали и поступили на вооружение строевых бригад. Экипажи готовы. Кривые сходятся потихоньку - поставки оружия, подготовка военных и ослабевание российского наступления, которое, в сущности, уже выдохлось - лезут на Бахмут и Авдеевку, но без прежнего задора, сил уже не хватает. Контуры будущих событий начинают прорисовываться. Когда начнется, вот прям точную дату - спекулировать не будем, как решат в Генштабе ВСУ, так и будет.
На Кубані бунт проти путіна: захопили військові бази росіян! Співають гімн України та Червону калину:
https://www.youtube.com/watch?v=tIIaUeQJy38
- двойной агент, зрозумів мюллер,
- ви про що? не зрозумів шеленберґ.
Рік тому в нас були лише старі т-64, а в кацапів т-90м. І снайперські гвинтівки в них були нев'їбенні, і калаші якісь нові.
І що?
І де тепер ті т-90м? Правильно, цигані вже здали на металобрухт.
І скільки в кацапів тих су-35? Десятка три-чотири? А все інше - ті ж старі сушки та мігі...