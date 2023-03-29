Виселення УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври відбудеться в три етапи, до 1 травня церковні діячі мають повернути 80 об’єктів, - Мінкульт

30 березня комісія Міністерства культури почне приймати державне майно національного заповідника "Києво-Печерська лавра", яке має передати Українська православна церква Московського патріархату. Останній об’єкт має бути перевірено та передано 1 травня 2023 року.

Як інфформує Цензор.НЕТ, про це LIGA.net повідомила Мар'яна Томин, директорка департаменту культурної спадщини Міністерства культури.

Перший етап прийому-передачі об'єктів, що перебувають в користуванні Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, має пройти з 30 березня до 11 квітня. За цей час комісія прийме 34 об'єкти.

На другому етапі, який триватиме 12-21 квітня, УПЦ МП має безперешкодно звільнити 19 об'єктів, зокрема будівлі академії, семінарії та митрополії.

Третій етап прийому триватиме з 21 квітня до 1 травня та передбачає передачу 27 об'єктів, зокрема споруд на території колишньої інфекційної лікарні.

Загалом УПЦ МП має передати 80 об'єктів.

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"План наступний: зайшли на об'єкт, перевірили та опечатали. Після цього вони (представники монастиря. – Ред.) не зможуть туди потрапити. І так до останнього об'єкта", – пояснив співрозмовник видання з міжвідомчої групи, створеній на підставі рішення РНБО.

Комісія працюватиме без супроводу правоохоронних органів.

"Якщо ченці закриються і відмовлять у доступі, тоді це стаття 191 Кримінального кодексу – привласнення майна, – пояснює співрозмовник. – Ми будемо рухатись виключно в правовому полі, не підіграючи ворожій пропаганді".

Коментуючи заяву УПЦ МП про відсутність законних підстав для "виселення", співрозмовник видання нагадує: "Власник [Лаври] – держава. Для розриву договору не потрібне рішення суду. Це їм (УПЦ МП. – Ред.) потрібно рішення суду, щоб залишитися".

Раніше митрополит Климент, керівник інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП, заявив, що монастир не збирається залишати територію заповідника, тому що для цього немає юридичних підстав.

На запитання, навіщо тоді УПЦ МП вивозила речі з монастиря, відповідає, що більшість речей залишилася. А комісія з опису речей "не працюватиме, бо немає судового рішення".

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Нагадаємо, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває з УПЦ МП договір про безоплатне користування Києво-Печерською лаврою. Таке рішення ухвалили через те, що релігійна організація порушила умови користування державним майном.

Ченці УПЦ МП мають залишити Лавру до 29 березня. Але вони заявили, що не збираються звідти йти.

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрій назвав рішення про розірвання договору "несправедливим" щодо вірян. Патріарх РПЦ Кирил поскаржився релігійним та світським світовим діячам на "вигнання ченців" з "колиски нашої цивілізації". Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що виселення УПЦ МП з Лаври нібито виправдовує повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

З 21 березня в Лаврі працює комісія, що перевіряє збереженість культурних цінностей. Ченці скаржаться, що через роботу комісії не мають доступу до печер і мощей Лаври.