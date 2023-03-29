Виселення УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври відбудеться в три етапи, до 1 травня церковні діячі мають повернути 80 об’єктів, - Мінкульт
30 березня комісія Міністерства культури почне приймати державне майно національного заповідника "Києво-Печерська лавра", яке має передати Українська православна церква Московського патріархату. Останній об’єкт має бути перевірено та передано 1 травня 2023 року.
Як інфформує Цензор.НЕТ, про це LIGA.net повідомила Мар'яна Томин, директорка департаменту культурної спадщини Міністерства культури.
Перший етап прийому-передачі об'єктів, що перебувають в користуванні Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, має пройти з 30 березня до 11 квітня. За цей час комісія прийме 34 об'єкти.
На другому етапі, який триватиме 12-21 квітня, УПЦ МП має безперешкодно звільнити 19 об'єктів, зокрема будівлі академії, семінарії та митрополії.
Третій етап прийому триватиме з 21 квітня до 1 травня та передбачає передачу 27 об'єктів, зокрема споруд на території колишньої інфекційної лікарні.
Загалом УПЦ МП має передати 80 об'єктів.
"План наступний: зайшли на об'єкт, перевірили та опечатали. Після цього вони (представники монастиря. – Ред.) не зможуть туди потрапити. І так до останнього об'єкта", – пояснив співрозмовник видання з міжвідомчої групи, створеній на підставі рішення РНБО.
Комісія працюватиме без супроводу правоохоронних органів.
"Якщо ченці закриються і відмовлять у доступі, тоді це стаття 191 Кримінального кодексу – привласнення майна, – пояснює співрозмовник. – Ми будемо рухатись виключно в правовому полі, не підіграючи ворожій пропаганді".
Коментуючи заяву УПЦ МП про відсутність законних підстав для "виселення", співрозмовник видання нагадує: "Власник [Лаври] – держава. Для розриву договору не потрібне рішення суду. Це їм (УПЦ МП. – Ред.) потрібно рішення суду, щоб залишитися".
Раніше митрополит Климент, керівник інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП, заявив, що монастир не збирається залишати територію заповідника, тому що для цього немає юридичних підстав.
На запитання, навіщо тоді УПЦ МП вивозила речі з монастиря, відповідає, що більшість речей залишилася. А комісія з опису речей "не працюватиме, бо немає судового рішення".
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Нагадаємо, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває з УПЦ МП договір про безоплатне користування Києво-Печерською лаврою. Таке рішення ухвалили через те, що релігійна організація порушила умови користування державним майном.
Ченці УПЦ МП мають залишити Лавру до 29 березня. Але вони заявили, що не збираються звідти йти.
Глава УПЦ МП митрополит Онуфрій назвав рішення про розірвання договору "несправедливим" щодо вірян. Патріарх РПЦ Кирил поскаржився релігійним та світським світовим діячам на "вигнання ченців" з "колиски нашої цивілізації". Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що виселення УПЦ МП з Лаври нібито виправдовує повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
З 21 березня в Лаврі працює комісія, що перевіряє збереженість культурних цінностей. Ченці скаржаться, що через роботу комісії не мають доступу до печер і мощей Лаври.
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Саме так, козли кацапські.
предусмотрено законом.
Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (ПЦУ) Архімандрит Авраамій звернувся до братії з закликом залишатися в Києво-Печерськіій лаврі в складі ПЦУ.
Дорогі отці і браття!
Закликаю вас залишитися в Лаврі в складі Помісної Православної Церкви України під омофором Блаженнійшого Митрополита Епіфанія. Готовий до спілкування з Вами та прагну разом з вами потрудитися для оновлення нашої обителі як справжнього монастиря і місця духовного оновлення для ченців та всіх вірних.
Прошу ваших святих молитов!
Молитвами преподобних Отців наших Печерських Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас!».
Архімандрит Авраамій,
Виконуючий обов'язки намісника
Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (ПЦУ)
29 березня 2023 р.
https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/vykonuyuchyj-obov-yazky-namisnyka-lavry-arhimandryt-avraamij-zvernuvsya-do-bratiyi-video/ https://www.pomisna.info/…/vykonuyuchyj-obov-yazky-namisny…/
https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/vykonuyuchyj-obov-yazky-namisnyka-lavry-arhimandryt-avraamij-zvernuvsya-do-bratiyi-video/ Намісник Лаври отець Авраамій звернувся до братії із закликом залишитися в Лаврі в складі Помісної Православної Церкви України під омофором Блаженнійшого Митрополита Епіфанія.
"Всечесні отці і дорога братія Лаври!
Протягом останнього часу, особливо в ці місяці й тижні, всі ми відчули біль та розпач через події, які відбуваються з нашою обителлю. Нас дотепер намагаються переконати, що єдиною причиною цих подій є ставлення держави. Однак слід чесно визнати - наш дотеперішній намісник і священноначаліє в особі митрополита і Синоду крок за кроком формували сумну ситуацію, в якій ми опинилися. Замість діалогу - закритість і погрози. Замість усвідомлення необхідності правдиво, щиро і остаточно розірвати підлеглість Москві, що веде проти нас війну - туманні та половинчасті рішення і заяви, які кожен тлумачить як бажає. Замість пошуків шляхів єднання православних і примирення - розпалювання ворожнечі та протистояння.
Як член Духовного Собору Лаври я віддавна відчув особливу відповідальність за долю нашого з вами спільного дому, уділу Богородиці та обителі Преподобних Отців. В молитві та роздумах я провів чимало часу. І совість моя, і мій обов'язок лаврського постриженика спонукають мене залишитися в місці, де я складав обітниці перед Богом.
У тому, що відбувається, я бачу дію Промислу Божого і спонукання для всіх нас визнати нову канонічну реальність існування в Україні Помісної Православної Церкви, якій надано Томос про автокефалію, яка має визнання Вселенського Патріарха і Помісних Церков, яка має канонічно обраного Предстоятеля Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, Священноархімандрита Печерської Лаври. Я сам добровільно прийняв це складне, але на мою думку - єдино правильне і канонічно виправдане рішення. Блаженнійший Митрополит Епіфаній на моє прохання затвердив мене в числі братії Лаври у складі Православної Церкви України.
На мене недостойного Священноархімандрит поклав обов'язок намісника Лаври. Я усвідомлюю, що приймаю не славу, а терновий вінець і важкий хрест. Але заради смирення і спасіння душі прийшов я сюди, і тому не тікаю від хреста, а з упованням на милість Божу, заступництво Богородиці та молитви Отців Печерських приймаю його.
Дорогі отці і браття!
Закликаю вас залишитися в Лаврі в складі Помісної Православної Церкви України під омофором Блаженнійшого Митрополита Епіфанія. Готовий до спілкування з Вами та прагну разом з вами потрудитися для оновлення нашої обителі як справжнього монастиря і місця духовного оновлення для ченців та всіх вірних".
Поки паша мерседес проводив шабаш, архімандрит Авраамій оголосив про перехід в ПЦУ, а Епіфаній призначив його намісником Києво-Печерської Лаври і новий намісник Лаври звернувся до братії монастиря із закликом залишитися в Лаврі в складі Помісної Православної Церкви України під омофором Блаженнійшого Митрополита Епіфанія.
https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/vykonuyuchyj-obov-yazky-namisnyka-lavry-arhimandryt-avraamij-zvernuvsya-do-bratiyi-video/
«Для розриву договору не потрібне рішення суду. Це їм (УПЦ МП. -Ред.) потрібно рішення суду, щоб залишитися"…
До цього були повідомлення, що держава « не продовжує строк аренди», якій е вичерпаний.
Якщо так- то питань немае. «Давай, дасвиданья».
По друге- « виселення» мало було відбутися до кінця цього місяця…
А зараз воно « продовжено» на 2 місяця?
Це що?
Невже « дали задню»
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https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/vykonuyuchyj-obov-yazky-namisnyka-lavry-arhimandryt-avraamij-zvernuvsya-do-bratiyi-video/
А тепер може хто мені пояснить причину чому кацапопопи досі в Лаврі ??? Ау "мудрий нарід" поясніть !
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/pfbid02nmNEpbqH2SgyhXz4QAf3bK83hZaEYFZ4XJAS4F1rBcRBLWLc2acTGehKBTetwGCRl?__cft__[0]=AZVYW9cIp1JOgxXUQRH7eOUVH--NNiCn_CY8wQdwDIWlrBuUHEeVI7d40Q_ggkxq0Zp_vQwcoBDquShryk9hKXU5zr8pT0-MZG6bWdePzzFS2s9wqiuTTj65vcfHqUoDXxFlXQge3Whl-s02bND8Eia_zfXqNA9KHxxNpUCBEXEYOA&__tn__=%2CO%2CP-R 24 хв ·
Орган ЛГБТ спільноти "українська" "правда" зробила велику відеоподачу на підтримку УПЦ ФСБ, яку виселяють з Печерської Лаври.
Маніхеї завжди підтрамують сатністів.
https://youtu.be/6phdtypSEe4
Корчинський: Чи виселеться московські попи з Києво-Печерської Лаври? Паша Мерседес та Онуфрій
Своими манипуляциями всегда влияли на наши выборы.