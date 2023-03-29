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Новини
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Виселення УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври відбудеться в три етапи, до 1 травня церковні діячі мають повернути 80 об’єктів, - Мінкульт

лавра,упц

30 березня комісія Міністерства культури почне приймати державне майно національного заповідника "Києво-Печерська лавра", яке має передати Українська православна церква Московського патріархату. Останній об’єкт має бути перевірено та передано 1 травня 2023 року.

Як інфформує Цензор.НЕТ, про це LIGA.net повідомила Мар'яна Томин, директорка департаменту культурної спадщини Міністерства культури.

Перший етап прийому-передачі об'єктів, що перебувають в користуванні Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, має пройти з 30 березня до 11 квітня. За цей час комісія прийме 34 об'єкти.

На другому етапі, який триватиме 12-21 квітня, УПЦ МП має безперешкодно звільнити 19 об'єктів, зокрема будівлі академії, семінарії та митрополії.

Третій етап прийому триватиме з 21 квітня до 1 травня та передбачає передачу 27 об'єктів, зокрема споруд на території колишньої інфекційної лікарні.

Загалом УПЦ МП має передати 80 об'єктів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Києво-Печерська лавра належить державі та буде музеєм, де відбуватимуться богослужіння, - Данілов

"План наступний: зайшли на об'єкт, перевірили та опечатали. Після цього вони (представники монастиря. – Ред.) не зможуть туди потрапити. І так до останнього об'єкта", – пояснив співрозмовник видання з міжвідомчої групи, створеній на підставі рішення РНБО.

Комісія працюватиме без супроводу правоохоронних органів.

"Якщо ченці закриються і відмовлять у доступі, тоді це стаття 191 Кримінального кодексу – привласнення майна, – пояснює співрозмовник. – Ми будемо рухатись виключно в правовому полі, не підіграючи ворожій пропаганді".

Коментуючи заяву УПЦ МП про відсутність законних підстав для "виселення", співрозмовник видання нагадує: "Власник [Лаври] – держава. Для розриву договору не потрібне рішення суду. Це їм (УПЦ МП. – Ред.) потрібно рішення суду, щоб залишитися".

Раніше митрополит Климент, керівник інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП, заявив, що монастир не збирається залишати територію заповідника, тому що для цього немає юридичних підстав.

На запитання, навіщо тоді УПЦ МП вивозила речі з монастиря, відповідає, що більшість речей залишилася. А комісія з опису речей "не працюватиме, бо немає судового рішення".

Також читайте: Частина церковників налаштована на провокації, - "слуга народу" Потураєв про виїзд УПЦ (МП) із Лаври

Нагадаємо, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває з УПЦ МП договір про безоплатне користування Києво-Печерською лаврою. Таке рішення ухвалили через те, що релігійна організація порушила умови користування державним майном.

Ченці УПЦ МП мають залишити Лавру до 29 березня. Але вони заявили, що не збираються звідти йти.

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрій назвав рішення про розірвання договору "несправедливим" щодо вірян. Патріарх РПЦ Кирил поскаржився релігійним та світським світовим діячам на "вигнання ченців" з "колиски нашої цивілізації". Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що виселення УПЦ МП з Лаври нібито виправдовує повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

З 21 березня в Лаврі працює комісія, що перевіряє збереженість культурних цінностей. Ченці скаржаться, що через роботу комісії не мають доступу до печер і мощей Лаври.

Автор: 

виселення (26) Лавра (294) Міністерство культури (756) УПЦ МП (1207)


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Топ коментарі
+27
"Власник [Лаври] - держава. Для розриву договору не потрібне рішення суду. Це їм (УПЦ МП. - Ред.) потрібно рішення суду, щоб залишитися".
Саме так, козли кацапські.
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29.03.2023 20:32
+27
Наступний етап - виселення руснявих попів з Почаївської Лаври.
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29.03.2023 20:38
+24
а нельзя просто за шкирку взять и выкинуть кацапсинских ********* ?
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29.03.2023 20:33
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"Власник [Лаври] - держава. Для розриву договору не потрібне рішення суду. Це їм (УПЦ МП. - Ред.) потрібно рішення суду, щоб залишитися".
Саме так, козли кацапські.
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29.03.2023 20:32 Відповісти
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29.03.2023 20:34 Відповісти
сектанти кацапської секти безтомосних брехунів-пройдисвітів.
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29.03.2023 20:43 Відповісти
Там кореш Єрмака-Деркач на задньому плані, ну точно ФСб в рясах
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29.03.2023 22:17 Відповісти
а нельзя просто за шкирку взять и выкинуть кацапсинских ********* ?
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29.03.2023 20:33 Відповісти
хай вернуть вкрадене
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29.03.2023 20:39 Відповісти
за вкрадене суд і строк,а повертати це вже другорядне яке має виконуватися
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29.03.2023 21:00 Відповісти
це не турецький готель і не рушники..можна і до кобзона потрапити
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29.03.2023 21:01 Відповісти
хочеш щоб ООН, Амнести і інша ***** з глузду з'їхали? Жорстока ти людина!
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29.03.2023 21:16 Відповісти
Всё должно быть выполнено быстро и чётко, не захотят по добру, применить силу, как это

предусмотрено законом.
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29.03.2023 20:37 Відповісти
Наступний етап - виселення руснявих попів з Почаївської Лаври.
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29.03.2023 20:38 Відповісти
новость должна звучать так - "Виселення УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври відбудеться у три часа ночи 30.03.22"
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29.03.2023 20:39 Відповісти
2023
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29.03.2023 22:28 Відповісти
Они и со стен фрески за такое время поп*здят, не то что иконы. Чем скорее тем лучше. Вот о чем они ща думают? Как провернуть и вынести самое ценное, это ж очевидно...
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29.03.2023 20:42 Відповісти
Це ж скільки потрібно буде хлорки для дезінфекції всіх об'єктів після слуг сатани.
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29.03.2023 20:42 Відповісти
Подимлять кадилом туди-сюди водичкою покроплять і норм.
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29.03.2023 20:46 Відповісти
Цю сволоту не тільки виселити, а посадити треба!! І дивіться, бо вони вже там всі ікони повиносять поки ви будете з ними панькатися!!!!! Ще й прихожан перевірити, там напевно коригувальників купа
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29.03.2023 20:46 Відповісти
О, це ще будем мати клопіт з цим росадником ФСБ. На думку москви, це ж не Майдан розганяти, тут «толерантність» потрібна.
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29.03.2023 20:48 Відповісти
А що ж так мало етапів?
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29.03.2023 20:52 Відповісти
Бо там шашлики..травневі свята..
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29.03.2023 21:13 Відповісти
Вибачте, забув
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29.03.2023 22:01 Відповісти
Блаженнійший Митрополит Епіфаній доручив архімандриту Авраамію виконувати обов'язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у складі ПЦУ.

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29.03.2023 20:53 Відповісти
Виконуючий обов'язки намісника
Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (ПЦУ) Архімандрит Авраамій звернувся до братії з закликом залишатися в Києво-Печерськіій лаврі в складі ПЦУ.

Дорогі отці і браття!

Закликаю вас залишитися в Лаврі в складі Помісної Православної Церкви України під омофором Блаженнійшого Митрополита Епіфанія. Готовий до спілкування з Вами та прагну разом з вами потрудитися для оновлення нашої обителі як справжнього монастиря і місця духовного оновлення для ченців та всіх вірних.

Прошу ваших святих молитов!

Молитвами преподобних Отців наших Печерських Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас!».

Архімандрит Авраамій,

Виконуючий обов'язки намісника
Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (ПЦУ)

29 березня 2023 р.

https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/vykonuyuchyj-obov-yazky-namisnyka-lavry-arhimandryt-avraamij-zvernuvsya-do-bratiyi-video/ https://www.pomisna.info/…/vykonuyuchyj-obov-yazky-namisny…/
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29.03.2023 20:56 Відповісти
Архімандрит Авраамій перейшов з московського патріархату в ПЦУ і закликав братію слідувати за ним.
https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/vykonuyuchyj-obov-yazky-namisnyka-lavry-arhimandryt-avraamij-zvernuvsya-do-bratiyi-video/ Намісник Лаври отець Авраамій звернувся до братії із закликом залишитися в Лаврі в складі Помісної Православної Церкви України під омофором Блаженнійшого Митрополита Епіфанія.
"Всечесні отці і дорога братія Лаври!

Протягом останнього часу, особливо в ці місяці й тижні, всі ми відчули біль та розпач через події, які відбуваються з нашою обителлю. Нас дотепер намагаються переконати, що єдиною причиною цих подій є ставлення держави. Однак слід чесно визнати - наш дотеперішній намісник і священноначаліє в особі митрополита і Синоду крок за кроком формували сумну ситуацію, в якій ми опинилися. Замість діалогу - закритість і погрози. Замість усвідомлення необхідності правдиво, щиро і остаточно розірвати підлеглість Москві, що веде проти нас війну - туманні та половинчасті рішення і заяви, які кожен тлумачить як бажає. Замість пошуків шляхів єднання православних і примирення - розпалювання ворожнечі та протистояння.

Як член Духовного Собору Лаври я віддавна відчув особливу відповідальність за долю нашого з вами спільного дому, уділу Богородиці та обителі Преподобних Отців. В молитві та роздумах я провів чимало часу. І совість моя, і мій обов'язок лаврського постриженика спонукають мене залишитися в місці, де я складав обітниці перед Богом.

У тому, що відбувається, я бачу дію Промислу Божого і спонукання для всіх нас визнати нову канонічну реальність існування в Україні Помісної Православної Церкви, якій надано Томос про автокефалію, яка має визнання Вселенського Патріарха і Помісних Церков, яка має канонічно обраного Предстоятеля Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, Священноархімандрита Печерської Лаври. Я сам добровільно прийняв це складне, але на мою думку - єдино правильне і канонічно виправдане рішення. Блаженнійший Митрополит Епіфаній на моє прохання затвердив мене в числі братії Лаври у складі Православної Церкви України.

На мене недостойного Священноархімандрит поклав обов'язок намісника Лаври. Я усвідомлюю, що приймаю не славу, а терновий вінець і важкий хрест. Але заради смирення і спасіння душі прийшов я сюди, і тому не тікаю від хреста, а з упованням на милість Божу, заступництво Богородиці та молитви Отців Печерських приймаю його.

Дорогі отці і браття!

Закликаю вас залишитися в Лаврі в складі Помісної Православної Церкви України під омофором Блаженнійшого Митрополита Епіфанія. Готовий до спілкування з Вами та прагну разом з вами потрудитися для оновлення нашої обителі як справжнього монастиря і місця духовного оновлення для ченців та всіх вірних".
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29.03.2023 21:19 Відповісти
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29.03.2023 20:54 Відповісти
паша мерседес провів свій останній "шабаш" у Лаврі
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29.03.2023 20:59 Відповісти
Хоч би останній! Амінь!
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29.03.2023 21:10 Відповісти
Революція в Лаврі!
Поки паша мерседес проводив шабаш, архімандрит Авраамій оголосив про перехід в ПЦУ, а Епіфаній призначив його намісником Києво-Печерської Лаври і новий намісник Лаври звернувся до братії монастиря із закликом залишитися в Лаврі в складі Помісної Православної Церкви України під омофором Блаженнійшого Митрополита Епіфанія.
https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/vykonuyuchyj-obov-yazky-namisnyka-lavry-arhimandryt-avraamij-zvernuvsya-do-bratiyi-video/
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29.03.2023 21:29 Відповісти
Монахи говорите, божьи людишки? А чьи паспорта у этих людишек, если кацапские - нах в обменный фонд, украинские - на фронт, монахи обязаны защищать родину от захватчиков.
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29.03.2023 20:57 Відповісти
Нащо з ними так церемонитись ?
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29.03.2023 20:57 Відповісти
Ото й бісить..а спецзагін туди й кийками примусово виконати рішення ні? То всі гадають, як ми будемо в очах світової спільноти виглядати..
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29.03.2023 21:16 Відповісти
По перше- що коїться?
«Для розриву договору не потрібне рішення суду. Це їм (УПЦ МП. -Ред.) потрібно рішення суду, щоб залишитися"…

До цього були повідомлення, що держава « не продовжує строк аренди», якій е вичерпаний.

Якщо так- то питань немае. «Давай, дасвиданья».

По друге- « виселення» мало було відбутися до кінця цього місяця…
А зараз воно « продовжено» на 2 місяця?
Це що?
Невже « дали задню»
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29.03.2023 20:59 Відповісти
Так вони вже там голі стіни залишили, ікони повивозили, тепер до 1 травня вони повинні відзвітувати?
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29.03.2023 21:06 Відповісти
Чому ім дозволили все вивозити? Вони мали б тільки особисті речі вивезти!
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29.03.2023 21:11 Відповісти
За служіння інтересам України , нагороди від мацковського сатани не отримують . Тому - геть московського попа . !!
.
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29.03.2023 21:12 Відповісти
Влада робить помилку. Треба робити все швидко і не полізувати цей процес і не підігрувати московськи ФСБпопам.
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29.03.2023 21:13 Відповісти
Вже все зроблено. Архімандрит Авраамій оголосив про перехід в ПЦУ, а Епіфаній призначив його намісником Києво-Печерської Лаври і новий намісник Лаври звернувся до братії монастиря із закликом залишитися в Лаврі в складі Помісної Православної Церкви України під омофором Блаженнійшого Митрополита Епіфанія.
https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/vykonuyuchyj-obov-yazky-namisnyka-lavry-arhimandryt-avraamij-zvernuvsya-do-bratiyi-video/
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29.03.2023 21:33 Відповісти
Це так , але з договором для ПЦУ я не думаю, що влада щось швидко зробить. Треба буде чекати зміни влади.
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29.03.2023 21:46 Відповісти
Та похрен, викинуть із Лаври. Попи, попаді, мандрити, єпархії, приходи, братії, намісники, монастирі ... - херня ! Власність держави, все крапка.
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29.03.2023 22:21 Відповісти
А що мінКУЛЬТ вирішило розтягти перебування культу МП в Лаврі?
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29.03.2023 21:34 Відповісти
Це кпець, до чого опустилась держава Україна, іде загравання з кацапськими попами. На цензорі вище такий заголовок Окупанти нанесли авіаудар по Авдіївці, влучили ракетою по дитячому садочку, - ОП. ФОТО Джерело:
А тепер може хто мені пояснить причину чому кацапопопи досі в Лаврі ??? Ау "мудрий нарід" поясніть !
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29.03.2023 21:45 Відповісти
Я все розумію, але чи є рішення судів?
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29.03.2023 21:50 Відповісти
Паша Мерседес зробив заяву. Прутнєм поводив владі по губах, заявивши, що не вибереться з Лаври, поки цю владу не відспіває. Далі буде. На горбах Печерських ФСБ відкриває другий фронт.
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29.03.2023 21:51 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZVYW9cIp1JOgxXUQRH7eOUVH--NNiCn_CY8wQdwDIWlrBuUHEeVI7d40Q_ggkxq0Zp_vQwcoBDquShryk9hKXU5zr8pT0-MZG6bWdePzzFS2s9wqiuTTj65vcfHqUoDXxFlXQge3Whl-s02bND8Eia_zfXqNA9KHxxNpUCBEXEYOA&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/pfbid02nmNEpbqH2SgyhXz4QAf3bK83hZaEYFZ4XJAS4F1rBcRBLWLc2acTGehKBTetwGCRl?__cft__[0]=AZVYW9cIp1JOgxXUQRH7eOUVH--NNiCn_CY8wQdwDIWlrBuUHEeVI7d40Q_ggkxq0Zp_vQwcoBDquShryk9hKXU5zr8pT0-MZG6bWdePzzFS2s9wqiuTTj65vcfHqUoDXxFlXQge3Whl-s02bND8Eia_zfXqNA9KHxxNpUCBEXEYOA&__tn__=%2CO%2CP-R 24 хв ·

Орган ЛГБТ спільноти "українська" "правда" зробила велику відеоподачу на підтримку УПЦ ФСБ, яку виселяють з Печерської Лаври.

Маніхеї завжди підтрамують сатністів.

https://youtu.be/6phdtypSEe4
Корчинський: Чи виселеться московські попи з Києво-Печерської Лаври? Паша Мерседес та Онуфрій
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29.03.2023 21:51 Відповісти
Слово державы, Украина, должно быть твердым. За кораблем - значит за кораблем. Нет причин, вступать в переговоры с откровенными врагами Украины. 30 лет они безнаказано гадили. Воевали на стороне врага. Получали награды от путина. От кого там они отсоединились? От гундяева. Тогда они секстанты.
Своими манипуляциями всегда влияли на наши выборы.
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29.03.2023 21:57 Відповісти
Дебіли ***
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29.03.2023 22:22 Відповісти
вже покрали все цінне
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29.03.2023 23:03 Відповісти
Расстрелять нужно всех попов, которые за мп
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29.03.2023 23:16 Відповісти
Для чого ??? Хресний хід на розмінування.
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30.03.2023 07:54 Відповісти
надо трогать, бо коли не трогать - кловани на виxлопі..
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29.03.2023 23:28 Відповісти
Взагалі не ясно чого ці пдри виють? А де ж їх смирення?
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29.03.2023 23:48 Відповісти
Смирення це Вам, підставить другу щоку також Вам. Ну, а попам-кацапським Лавра і вірні віряни, які увірували в попів-кацапських! D ... Ну типу 73%
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30.03.2023 08:02 Відповісти
Виселить потрібно всіх. Ніяких попів в Лаврі не повинно бути. Відкрити для народу повний доступ як до музею-історичної спадщини українського народу. Людині не потрібен піп-посередник в спілкуванні з Богом.
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30.03.2023 09:15 Відповісти
 
 