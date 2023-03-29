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Новини
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Антикорупційний суд розглядатиме в закритому режимі справу про можливу брехню в декларації високопосадовця Держприкордонслужби Мула

мул

Антикорупційний суд вирішив закрити від сторонніх спостерігачів розгляд справи про можливу брехню в декларації начальника Південного регіонального управління прикордонслужби Сергія Мула.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на рішення Вищого антикорупційного суду

Під час підготовчого засідання захист Мула попросив проводити розгляд справи у закритому засідання. Це пояснили тим, що посадовець є військовим, і "обізнаність про його місце перебування" нібито "може загрожувати його життю".

Сам Мул підтримав позицію адвокатів. Прокурор просив судити чоловіка у відкритому форматі.

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Колегія ВАКСу вирішила закрити процес. Засідання будуть відбуватись лише за участі сторін і свідків.

Мула обвинувачують у внесенні в декларацію за 2020 рік недостовірних відомостей. За версією слідства, посадовець не вказав, що його дружина має будинок і ділянку в передмісті Києва

Покарання за цей злочин передбачає від 51 тисячі гривень штрафу або громадських робіт до максимум 2 років обмеження волі і заборони обіймати певні посади. Строк давності у цьому злочині – 2 роки, ймовірно, він спливає у березні 2023.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експресофіцерку ДПСУ Плантовську, яка святкувала Новий рік у Парижі, звільнили з військової служби, - ЗМІ

У січні 2023 речниця Південного регіонального управління ДПСУ Іванна Плантовська потрапила у скандал через те, що вихвалялась у соцмережах відпочинком за кордоном і гламурним життям. Невдовзі її звільнили.

На фоні цього скандалу в мережі з’являлась інформація про можливі обшуки в керівника управління Сергія Мула, а також нібито виявлені в нього мільйони готівки та іноземний паспорт.

У ДПСУ називали ці публікації неправдивими і "литтям бруду". Мул подавав позов до ЗМІ, вимагаючи спростувати інформацію та принести йому вибачення, однак програв суд.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5952) закритий режим (2) Антикорупційний суд ВАКС (1947)


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Топ коментарі
+4
Справедливість торжествує? Тоді нічого було влаштовувати цю виставу!
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29.03.2023 20:55
+4
Правильное решение! Зачем членам секты "слуга народа" знать, что этот пограничник имеет колумбийское гражданство и поганяло Хорхе Фернандес ?
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29.03.2023 21:18
+4
В нього коханка-іванка є щось особливе! Ну просто дебілка, яка здала свого покровителя! Боже! Тільки при бенєзелі можуть існувати такі ідіоти
...
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29.03.2023 21:35
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Що там з дипломом зелі, такий самий як і у януковича?
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29.03.2023 20:54 Відповісти
Таке порівняння просто з-за принципу ненависті не коректне, для цього до речі є GOOGLE ось наприклад неофіційна біографія яніка -4, який привів нас своїм бездарним правлінням до революції гідності i після війни з рашей ,до речі після м'якого правління Ющенка , https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2006/08/4/4403419/ А біографія Зеленського вона скрізь є, там самі знайдете ,вона чесна. Я пишу не на захист Зеленського, я хочу що б просто було чесно, як воно є, у нас же європейська країна, а не стійло, як у сусідів зі сходу та півночі

PS Є такий бас гітарист Роджі Уотерс з групи Pink Floyd ,у нього на старість поїхав дах і він став чмом, підтримуючи рашу і кремль, але це не означає, що знаменита і навіть дуже група Pink Floyd ніяка і в музиканти не годиться, теж саме можна сказати про Жерара Депортье, що він гавнюк, але фільми де він знімався, з П'єр Рішаром шедеври в жанрі кінокомедій
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29.03.2023 22:52 Відповісти
Чому не коректне? Однокурсників ні одного ні другого не можуть знайти. Про гавнюків не бути сперечатися, не розбираюся в сортах гівна.
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29.03.2023 23:04 Відповісти
Добре проїхали тему про яника та Зе. У мене є питання , про гурт Pink Floyd знаєте ,чули ,а якого ви року народження і яка у вас освіта та спеціальність ,думаю це не секрет
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30.03.2023 00:00 Відповісти
Справедливість торжествує? Тоді нічого було влаштовувати цю виставу!
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29.03.2023 20:55 Відповісти
Треба, як на мене, повертати військову прокуратуру і військових слідчих. Ще "вчора"...
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29.03.2023 20:56 Відповісти
Те будут отмазывать еще сильнее, особенно в делах, где пострадали гражданские.
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29.03.2023 21:15 Відповісти
На скільки мені відомо, то при наявності цивільних серед постраждалих поза межами ведення бойових дій чи при проведенні антитерористиних заходів, справа розглядається в цивільних судах.
Виключення - якщо це стосується національної безпеки. Хоча й тоді, наче, теж цивільне судочинство, але в "закритому" режимі. Можу в чомусь помилятись, але загальна тенденція саме така.
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29.03.2023 21:47 Відповісти
Якщо брехню ''прикрити'' вона не перестане бути брехнею!
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29.03.2023 20:56 Відповісти
цей ішак- взяточник якийсь особливий?
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29.03.2023 21:07 Відповісти
В нього коханка-іванка є щось особливе! Ну просто дебілка, яка здала свого покровителя! Боже! Тільки при бенєзелі можуть існувати такі ідіоти
...
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29.03.2023 21:35 Відповісти
Вона коханка чи дружина?
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29.03.2023 23:03 Відповісти
а нахрена розказувати про те що ви нічого ні кому не розкажете?
поштальйон пєчкін, млять
у мене для Вас лист, але я цого Вам не дам...
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29.03.2023 21:11 Відповісти
бідося...на нього бруд лили....а молода речниця(хоч і колишня) хай візьме і протре)))
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29.03.2023 21:14 Відповісти
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29.03.2023 21:17 Відповісти
НЕ розхитуйте зеленого човна!!!
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29.03.2023 21:55 Відповісти
Правильное решение! Зачем членам секты "слуга народа" знать, что этот пограничник имеет колумбийское гражданство и поганяло Хорхе Фернандес ?
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29.03.2023 21:18 Відповісти
Чув, що папік іванки мулу "глаз на жопу" почав натягувати.
мулу тризда.
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30.03.2023 09:41 Відповісти
Військовослужбовець Колумбіі
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29.03.2023 21:28 Відповісти
Який гуманний у нас суд!
Не дай, Боже, розсекретити місце перебування корупціонера!
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29.03.2023 21:40 Відповісти
Якщо не помиляюсь 25 березня Румунські прикордонники напроти Ізмаїлу затримали фуру цигарок ( 400 ящиків ) які через Пункт пропуску Орловка потрапили з території України до Румунії. Це вже 2 - га фура з цигарками затримана Румунськими прикордонниками на тому напрямку.

Знаєте хто начальник Регіонального управління яке охороняє кордон з Румунією в Одеській області ???

Правильно генерал Мул С.А.

А скільки румини не затримують цигарок ???
Інформація для роздуму

Про Івану скажу так - що це не факт, що вона коханка Мула С.А. Але на службу коли хотіла тоді і приходила, могла взагалі не ходити. Рапорт на виїзд до Франції підписав їй Мул С. А.

Іванка покарана, а той хто рапорт підписував покараний ???
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29.03.2023 21:47 Відповісти
За ним полюють подруги речниці іванки, такі папікі в деіфциті. "Ти іх в дверь, они в окно" (с)
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29.03.2023 21:48 Відповісти
Іванку перетрахали половину Одеських папіків. За Мула інфи не має. Є інфа що у Іванки папік з Кабінету Міністрів
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29.03.2023 21:52 Відповісти
За ним полюють шпигунки з крєпкєм тєлам, як в речниці іванки
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29.03.2023 21:51 Відповісти
Типова зовнішність представниці порнохабу...
покійний актор Смірнов казав: Срамота!
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29.03.2023 22:02 Відповісти
да их всех сажать надо! там только стоит посмотреть на дом и машину "честно заработанные"!
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29.03.2023 22:04 Відповісти
Цирк для одного клоуна.
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29.03.2023 22:23 Відповісти
Слуги живуть краще своїх роботодавців...
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30.03.2023 07:21 Відповісти
 
 