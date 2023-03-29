Антикорупційний суд розглядатиме в закритому режимі справу про можливу брехню в декларації високопосадовця Держприкордонслужби Мула
Антикорупційний суд вирішив закрити від сторонніх спостерігачів розгляд справи про можливу брехню в декларації начальника Південного регіонального управління прикордонслужби Сергія Мула.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на рішення Вищого антикорупційного суду
Під час підготовчого засідання захист Мула попросив проводити розгляд справи у закритому засідання. Це пояснили тим, що посадовець є військовим, і "обізнаність про його місце перебування" нібито "може загрожувати його життю".
Сам Мул підтримав позицію адвокатів. Прокурор просив судити чоловіка у відкритому форматі.
Колегія ВАКСу вирішила закрити процес. Засідання будуть відбуватись лише за участі сторін і свідків.
Мула обвинувачують у внесенні в декларацію за 2020 рік недостовірних відомостей. За версією слідства, посадовець не вказав, що його дружина має будинок і ділянку в передмісті Києва
Покарання за цей злочин передбачає від 51 тисячі гривень штрафу або громадських робіт до максимум 2 років обмеження волі і заборони обіймати певні посади. Строк давності у цьому злочині – 2 роки, ймовірно, він спливає у березні 2023.
У січні 2023 речниця Південного регіонального управління ДПСУ Іванна Плантовська потрапила у скандал через те, що вихвалялась у соцмережах відпочинком за кордоном і гламурним життям. Невдовзі її звільнили.
На фоні цього скандалу в мережі з’являлась інформація про можливі обшуки в керівника управління Сергія Мула, а також нібито виявлені в нього мільйони готівки та іноземний паспорт.
У ДПСУ називали ці публікації неправдивими і "литтям бруду". Мул подавав позов до ЗМІ, вимагаючи спростувати інформацію та принести йому вибачення, однак програв суд.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
PS Є такий бас гітарист Роджі Уотерс з групи Pink Floyd ,у нього на старість поїхав дах і він став чмом, підтримуючи рашу і кремль, але це не означає, що знаменита і навіть дуже група Pink Floyd ніяка і в музиканти не годиться, теж саме можна сказати про Жерара Депортье, що він гавнюк, але фільми де він знімався, з П'єр Рішаром шедеври в жанрі кінокомедій
Виключення - якщо це стосується національної безпеки. Хоча й тоді, наче, теж цивільне судочинство, але в "закритому" режимі. Можу в чомусь помилятись, але загальна тенденція саме така.
...
поштальйон пєчкін, млять
у мене для Вас лист, але я цого Вам не дам...
мулу тризда.
Не дай, Боже, розсекретити місце перебування корупціонера!
Знаєте хто начальник Регіонального управління яке охороняє кордон з Румунією в Одеській області ???
Правильно генерал Мул С.А.
А скільки румини не затримують цигарок ???
Інформація для роздуму
Про Івану скажу так - що це не факт, що вона коханка Мула С.А. Але на службу коли хотіла тоді і приходила, могла взагалі не ходити. Рапорт на виїзд до Франції підписав їй Мул С. А.
Іванка покарана, а той хто рапорт підписував покараний ???
покійний актор Смірнов казав: Срамота!