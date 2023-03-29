Бувають такі дні на Сході, коли співвідношення втрат ЗСУ з армією РФ сягає 1 до 10, - Міноборони
Під час боїв на Сході бувають дні, коли російська армія втрачає вдесятеро більше військових, ніж Україна.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, втрати - це неминучий наслідок війни. Без втрат не буває.... Але втрати ворога в рази більше.
Це при тому, що у них перевага по кількості особового складу і озброєння.", - зазначила чиновниця.
За її словами, у противника були більші втрати і в 2014-2015 роках, проте зараз той коефіцієнт майже удвічі зріс на користь України.
"У нас бувають такі дні на Сході, коли співвідношення вбитими сягає 1 до 10. Це, звісно, не щодня, і середній коефіцієнт нижчий, але менше з тим", - повідомила Маляр.
Топ коментарі
+21 Александр Витюк #550853
показати весь коментар29.03.2023 21:35
+12 Sam Johns #554555
показати весь коментар29.03.2023 21:21
+12 Neftekachka Beznadega
показати весь коментар29.03.2023 21:36
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NATO estimates Russia lost 5 times more soldiers in Bakhmut than Ukraine - CNN
Это в среднем. Так что в отдельные дни вполне может быть до 1 к 10.
Що вона хотіла цим сказати, що по суті беззбройна армія воювала краще, ніж теперішня оснащена передовою зброєю від союзників?
Навіщо порівнювати?
Слава всім, хто воював і воює за нашу країну, вічна пам'ять полеглим!
минулого разу яйця по 17 грн теж допустив таку помилку і скільки на нього вилилось з цього приводу...
а хочаб не розпродали ті танки, літаки, ракети великої та середньої дальності, пускові установки
снаряди та залпи для градів, дохлих орків було б ще більше.
а як би не антиукраїнські закони ВР, до ЗСУ не треба булоб заволікати під страхом в,язниці, а йшли б вмотивовані бійці, а це ще великий плюс до різниці в загиблих
для меня даже 1 к 100 это трагедия.
Нет такого термина "частичный успех"! Это навешивание лапши на уши, для сокрытия правды.
Але ж, люди добрі, як можна піаритись на втратах? При тому, що те співвідношення до МО немає ніякого стосунку: зброя, набої, навчання наших воїнів і навіть однострої - то допомога з-за кордону від наших партнерів!
А всі досягнення МО вкладаються в одне абдристовицьке "прає@алі".
Гнида штуками загиблих лічить...
Вони "м'яса" наберуть ще, а з ким міноборони воювати далі буде?
Чи вони дійсно думають що дибіломарафон з Зелей когось надихають?
Це могла бути люба частина.
Таке враження, що у ЗЕлених якесь чергування *********.
а если дрон против людей, то тоже такое соотношение?
хватит смотреть дебильный мудафон!