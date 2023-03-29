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Новини Війна
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Бувають такі дні на Сході, коли співвідношення втрат ЗСУ з армією РФ сягає 1 до 10, - Міноборони

рф,армія

Під час боїв на Сході бувають дні, коли російська армія втрачає вдесятеро більше військових, ніж Україна.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, втрати - це неминучий наслідок війни. Без втрат не буває.... Але втрати ворога в рази більше.
Це при тому, що у них перевага по кількості особового складу і озброєння.", - зазначила чиновниця.

За її словами, у противника були більші втрати і в 2014-2015 роках, проте зараз той коефіцієнт майже удвічі зріс на користь України.

"У нас бувають такі дні на Сході, коли співвідношення вбитими сягає 1 до 10. Це, звісно, не щодня, і середній коефіцієнт нижчий, але менше з тим", - повідомила Маляр.

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Автор: 

Міноборони (7335) втрати (4393) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+21
У нас всегда такие сообщения преподносятся как достижение.
для меня даже 1 к 100 это трагедия.
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29.03.2023 21:35
+12
Хочеться вірити що це правда а не що це наша пропаганда
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29.03.2023 21:21
+12
Не хочется писать плохое, но на "Украинской правде" опять началось как раньше "Частичный успех противника".
Нет такого термина "частичный успех"! Это навешивание лапши на уши, для сокрытия правды.
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29.03.2023 21:36
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Хочеться вірити що це правда а не що це наша пропаганда
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29.03.2023 21:21 Відповісти
Некоторые военные эксперты уже говорят что Украине пора завязывать с такой тупой пропагандой. А то возникают неудобные вопросы.
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29.03.2023 22:16 Відповісти
Правда.
NATO estimates Russia lost 5 times more soldiers in Bakhmut than Ukraine - CNN
Это в среднем. Так что в отдельные дни вполне может быть до 1 к 10.
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29.03.2023 22:28 Відповісти
Это среднее соотношение по технике за январь-февраль от Oryx.

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29.03.2023 22:31 Відповісти
1 к 3. Только это данные по потерям техники, а не людей. И по всему фронту, а не на востоке. Так что все сходится.
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29.03.2023 22:34 Відповісти
А техника без людей? Нет там и близко 1 к 10. Ура-пропаганда хороша в меру.
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29.03.2023 22:40 Відповісти
Еще раз, для особо одаренных. В среднем гибнет при наступлении в 3-5 раз больше. Наступают на Востоке. На других участках фронта не наступают. В среднем по всему фронту цифры будут другие. NATO утверждает, что потери РФ под Бахмутом в 5 раз больше, чем у ВСУ. В отдельные дни, как сказано в источнике, цифры вполне могут достигать 1 к 10. В другие дни 1 к 3. В среднем 1 к 5. На Востоке.
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29.03.2023 23:02 Відповісти
Т.е. сейчас вы, наш особо одаренный, утверждаете что под Харьковом и Херсоном при контрнаступлении наших ребят полегло в среднем в 3-5 раз больше, чем орков? И при недавних атаках для возврата позиций под Бахмутом и Авдеевкой тоже?
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29.03.2023 23:09 Відповісти
А вы думали что у ВСУ потерь нет? Под Херсоном наверняка было такое соотношение потерь. Под Харьковом, к счастью нет, потому, что там у кацапа обрушился фронт и он не оборонялся, а тупо бежал.
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30.03.2023 00:36 Відповісти
Я и не говорю что нет. Я терпеть не могу тупую ура-прапаганду в стиле е@ломарафона, когда всех держат за дебилов.
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30.03.2023 00:54 Відповісти
Я не владею данной информация, но логически потери должны быть меньше, поскольку в лобовую атаку не шли практически, фашисты сами уходили.
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30.03.2023 01:47 Відповісти
Но это же ваши слова "В среднем гибнет при наступлении в 3-5 раз больше". А если не владеете, особо одаренный вы наш, то и не нужно тут тогда тупо ля-ля.
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30.03.2023 02:04 Відповісти
Статистика говорит о том что 80 процентов гибнет от огня артиллерии. А у кого сейчас преимущество в артиллерии?
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30.03.2023 05:59 Відповісти
«За її словами, у противника були більші втрати і в 2014-2015 роках, проте зараз той коефіцієнт майже удвічі зріс на користь України.»
Що вона хотіла цим сказати, що по суті беззбройна армія воювала краще, ніж теперішня оснащена передовою зброєю від союзників?
Навіщо порівнювати?
Слава всім, хто воював і воює за нашу країну, вічна пам'ять полеглим!
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29.03.2023 21:24 Відповісти
Та да. Если не в состоянии подумать, то иногда лучше жевать, чем трепаться. Слава Арестовича некоторым спать не даёт.
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29.03.2023 22:13 Відповісти
як взагалі, коментуючи втрати, можна говорити на чию вони користь?!

минулого разу яйця по 17 грн теж допустив таку помилку і скільки на нього вилилось з цього приводу...
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29.03.2023 21:27 Відповісти
а не віддалиб папєрєднікі не те що ядерку
а хочаб не розпродали ті танки, літаки, ракети великої та середньої дальності, пускові установки
снаряди та залпи для градів, дохлих орків було б ще більше.
а як би не антиукраїнські закони ВР, до ЗСУ не треба булоб заволікати під страхом в,язниці, а йшли б вмотивовані бійці, а це ще великий плюс до різниці в загиблих
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29.03.2023 21:28 Відповісти
Окопы заполненные русскими в районе Водяного.https://twitter.com/Q0MT6pFmbVqynsM/status/1640645224664903683
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29.03.2023 21:34 Відповісти
хочу вірити що в наших не такі "окопи" а такі як має бути!
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29.03.2023 22:01 Відповісти
У нас всегда такие сообщения преподносятся как достижение.
для меня даже 1 к 100 это трагедия.
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29.03.2023 21:35 Відповісти
та поферу що у вас там на лаптестане преподносят
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29.03.2023 23:36 Відповісти
москаляка, сперва проспись, а потом перечитай методички...
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30.03.2023 08:05 Відповісти
просплюся, коли ти з пляшки злізеш, мокша
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30.03.2023 08:19 Відповісти
Олександр Віктюк
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30.03.2023 08:21 Відповісти
Не хочется писать плохое, но на "Украинской правде" опять началось как раньше "Частичный успех противника".
Нет такого термина "частичный успех"! Это навешивание лапши на уши, для сокрытия правды.
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29.03.2023 21:36 Відповісти
УП це голос ОПи
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29.03.2023 21:51 Відповісти
Ксения, сводка о положении на фронте, где говорится про "частичный успех противника". К ОПе, никаких симпатий у меня нет, но меня злит это, непонятно кем придуманное "частичный успех". Успех-неудача. Истина-ложь. Третьего не дано. Нельзя быть немного беременной....
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29.03.2023 22:02 Відповісти
а вони і не припиняли мати частковий успіх...он бахмут на 2\3 за ними вже
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29.03.2023 22:02 Відповісти
тогда прямо надо писать, у противника есть успехи. Да, это война, это и неудачи и потери личного состава и позиций. Но зачем же пытаться выкрутиться враньем, про "частичный успех"? Язык бы отрезать тому кто этот термин придумал.
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29.03.2023 22:05 Відповісти
Вона ж, наче, не була дурепою. Так, піарилася на тому, до чого не причетна, але для "зелені" це - норма поведінки.

Але ж, люди добрі, як можна піаритись на втратах? При тому, що те співвідношення до МО немає ніякого стосунку: зброя, набої, навчання наших воїнів і навіть однострої - то допомога з-за кордону від наших партнерів!
А всі досягнення МО вкладаються в одне абдристовицьке "прає@алі".
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29.03.2023 21:36 Відповісти
За те деньги, что ей платят - и не такое скажешь.

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29.03.2023 22:20 Відповісти
А зараз зарплатня під мільйон мабуть
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30.03.2023 00:25 Відповісти
Тільки вони винищують уркаганів-гвалтівників, а зеленський під Бахмутом - цвіт нації!
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29.03.2023 21:45 Відповісти
Краще, падло, промовчало б.
Гнида штуками загиблих лічить...
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29.03.2023 21:52 Відповісти
1 до 10 повинно бути в гіршому випадку, а так 1 до 20 - 30 - 50; тим паче, що оборона в місті іде.
Вони "м'яса" наберуть ще, а з ким міноборони воювати далі буде?
Чи вони дійсно думають що дибіломарафон з Зелей когось надихають?
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29.03.2023 22:02 Відповісти
Вместе с повесткой в ватсап, надо эту новость присылать.
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29.03.2023 22:06 Відповісти
Вони хвастають тим, що у нас ВТРАТИ меньші ніж у кацапів, ну не дебіли?
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29.03.2023 22:14 Відповісти
Запитання до Маляр - а вона легко втратила хоча б десяту частину своєї дитини?
Це могла бути люба частина.
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29.03.2023 22:24 Відповісти
Там с мозгом проблемы, там личное

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29.03.2023 22:52 Відповісти
будь-яка... Люба- це ім'я або особа жіночого роду, мила вашому серцю.
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30.03.2023 01:20 Відповісти
Пішла гайдаївщина та арестовичниця від Рєзнікова.

Таке враження, що у ЗЕлених якесь чергування *********.
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29.03.2023 22:25 Відповісти
Как же достал этот звиздёж. На кого это рассчитано? Для чего? Приезжает потом новенький и у него крыша после 10 обстрелов едет и в отказ идёт. Говорит я думал война не такая. Какие 1 к 10? Вы о чём? У нас на сегодняшний день нет преимущества ни в артиллерии, ни в снарядах, ни в авиации, преимущество только в стойкости и героизме, и то, люди выдыхаются. На участках, где русня не лезет на рожон потери 1 к 1. На участках где ****** ведут активные наступательные действия понятно что потерь у них больше, но ни о каких в 10 раз речи не идёт
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29.03.2023 22:25 Відповісти
В среднем при наступлении потери в 3-5 раз больше, чем в обороне. Это в среднем во всех войнах. Если учесть, что наступают плохо подготовленные зеки и чмобики, зачастую без поддержки с воздуха и артиллерии, вполне реальные цифры 1 к 10.
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29.03.2023 22:40 Відповісти
кто придумал эти средние? в каких войнах? в античных? или в 19 веке?

а если дрон против людей, то тоже такое соотношение?

хватит смотреть дебильный мудафон!
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30.03.2023 08:12 Відповісти
Гаоно сказано, але якщо все так добре, чому чоловіків силоміць з вулиць у ТЦК везете, де всі криві та больні визнаються здоровими і потім через тиждень без підготовки їх на фронт відправляють? В Одесі знаю таких вже декілька таких випадків.
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29.03.2023 22:36 Відповісти
Це вже серія маленьких перемог?
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29.03.2023 23:04 Відповісти
Ось і підтвердження наших хлопців, а то тут порозводилось кацапської нечисті. https://www.youtube.com/watch?v=8E7Ie6Cx0WQ
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30.03.2023 00:47 Відповісти
 
 