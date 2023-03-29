Бувають такі дні на Сході, коли співвідношення втрат ЗСУ з армією РФ сягає 1 до 10, - Міноборони

Під час боїв на Сході бувають дні, коли російська армія втрачає вдесятеро більше військових, ніж Україна.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, втрати - це неминучий наслідок війни. Без втрат не буває.... Але втрати ворога в рази більше.

Це при тому, що у них перевага по кількості особового складу і озброєння.", - зазначила чиновниця.

За її словами, у противника були більші втрати і в 2014-2015 роках, проте зараз той коефіцієнт майже удвічі зріс на користь України.

"У нас бувають такі дні на Сході, коли співвідношення вбитими сягає 1 до 10. Це, звісно, не щодня, і середній коефіцієнт нижчий, але менше з тим", - повідомила Маляр.

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