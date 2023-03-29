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Хорватія розглядає питання передачі Україні 14 вертольотів Мі-8, - міністр оборони Баножич

баножич

Уряд Хорватії опрацьовує передачу Україні чотирнадцяти гвинтокрилів Мі-8.

Про це повідомив міністр оборони Хорватії Маріо Баножич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія.Інформ.

"Хорватський уряд підтримує Україну фінансово, технічно та матеріально, надає політичну підтримку. Одним із кроків такої підтримки є рішення, яке нині перебуває на розгляді нашого уряду. Один із пунктів цього рішення — це вертольоти, і я сподіваюсь, що найближчим часом ми зможемо передати їх Україні", — розповів Баножич.

Також читайте: Хорватія планує передати Україні 14 вертольотів Мі-8 та Мі-8 МТВ, - ЗМІ

Автор: 

Хорватія (299) вертоліт (876)


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вертольотів чи гвинтокрилів?
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29.03.2023 22:05 Відповісти
І гелікоптер.
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29.03.2023 22:11 Відповісти
Геликоптерів. За правилами всі три назви є вірними.
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29.03.2023 22:11 Відповісти
Вертушок.
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29.03.2023 22:13 Відповісти
Русня перед сдохом саме це запитання поставить
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29.03.2023 22:14 Відповісти
Будемо вдячні.
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29.03.2023 22:10 Відповісти
Hvala Hrvatska
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29.03.2023 22:14 Відповісти
ослідник хорватського етногенезу Стєпан Крізі-Сакач, крім Галичини, включає в терени Білої Хорватії Чехію, Моравію, Шлезію та Словаччину. Відомий хорватський історик Вєкослав Клаїч ідентифікував Білу Хорватію приблизно з територією Королівства Галичини і Володимирії, наголошуючи, що міста Перемишль, Бужеськ, Велинь, Червен, Плісненск і Радече - міста білих хорватів.

Цікаво зазначити, що той самий Клаїч, покликаючись на московські архіви, вказує, що ще в XIX століття жителі сіл довкола волинського міста Дубно називали себе білими хорватами. А мешканці околиць Володимира Волинського (за твердженням іншого хорватського історика, Мірко Відовіча) - просто хорватами. Клаїч вважає, що русини Галичини, Закарпаття, Буковини, а також Волині й Поділля є прямими нащадками біло-хорватського племені. Покликаючись на візантійського цісаря Костянтина VII Порфорогенета (Багрянородного), Клаїч підкріплює своє твердження, ідентифікуючи Костянтинових Бойків зі ********* карпатськими Бойками, що надає йому можливість точніше встановити місце знаходження Білої Хорватії власне в Галичині. Таким же ж шляхом йде і Домінік Мандіч, визнаючи Костянтинових Бойків українською етнічною групою. І старіші хорватські історики, як наприклад, Фердо Шішіч, ідентифіковував русинів Галичини з білими хорватами.

Цікаво зазначити, що і російські історики, яких видавали в Хорватії, так само ідентифікують русинів Галичини і Волині з білими хорватами. Так Б.Д.Ґрєков твердить, що ******* українське населення Галичини та Волині не є приходнями на цій території, але автохтонними потомками білих хорватів, і наголошує на тому, що союзництво білих хорватів і Київської Русі тривало принаймні від часів Київського кагана Олега до Володимира, який завоював частину Білої Хорватії.

З іншого боку, пояснюючи виникнення і відносну стабільність Галицько-Волинської держави, М.Бранд пише, що ще в доруський період ці терени мали сильну традицію державотворення, будучи хребтом Білої Хорватії.
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30.03.2023 00:15 Відповісти
 
 