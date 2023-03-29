Хорватія розглядає питання передачі Україні 14 вертольотів Мі-8, - міністр оборони Баножич

Уряд Хорватії опрацьовує передачу Україні чотирнадцяти гвинтокрилів Мі-8.

Про це повідомив міністр оборони Хорватії Маріо Баножич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія.Інформ.

"Хорватський уряд підтримує Україну фінансово, технічно та матеріально, надає політичну підтримку. Одним із кроків такої підтримки є рішення, яке нині перебуває на розгляді нашого уряду. Один із пунктів цього рішення — це вертольоти, і я сподіваюсь, що найближчим часом ми зможемо передати їх Україні", — розповів Баножич.

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