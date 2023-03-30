Протягом 29 березня авіація та артилерія ЗСУ завдали ударів по 7 районах скупчення противника, 1 складу боєпрпасів, 2 складам пального, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та артилерії ЗСУ по окупантах протягом 29 березня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повдомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Наші ракетники та артилеристи протягом доби уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 1 склад боєприпасів та 2 склади пально-мастильних матеріалів ворога".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 28 березня авіація та артилерія ЗСУ уразили 6 районів зосередження ворога, пункт управління та склад боєприпасів, - Генштаб