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Новини Агресія Росії проти України Війна
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РФ покладається на Іран щодо військової підтримки вторгнення в Україну, - ISW

росія,іран

Росія дуже покладається на Іран у плані військової та технологічної підтримки вторгнення в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Цей висновок експертів ISW підтверджує і зустріч глав МЗС РФ та Ірану Сергія Лаврова та Хосейна Амір Абдоллахяна, яка відбулася 29 березня у Москві. Повідомляється, що дипломати обговорили стратегічні та довгострокові угоди про співпрацю.

Міністри також, ймовірно, обговорили подальші закупівлі Росією іранських систем озброєння для використання в Україні та остаточну угоду про постачання Росією Ірану штурмовиків Су-35. Раніше іранська компанія Pouya Air Transport відновила регулярні рейси між Тегераном та Москвою, ймовірно, для підтримки постачання зброї.

Раніше аналітики ISW зазначали, що частина іранського персоналу, ймовірно, перебуває на окупованій частині України, безпосередньо підтримуючи атаки росіян на українську інфраструктуру. Іран у такий спосіб намагається зміцнити двосторонні відносини з Росією, у яких вони є більш рівноправними партнерами, і, ймовірно, збільшить постачання зброї Росії для досягнення цієї мети.

Також читайте: В обмін на "Шахеди" Росія постачає Ірану кіберзброю, - WSJ

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Іран (2022) росія (65035) ISW (653)


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Рузьге! А как жи ж братскую Эритрею забыли, а?
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30.03.2023 06:34 Відповісти
На чию дружбу та технічну підтримку сьогодні розраховує росія?
Китай, Іран, Північна Корея.
Але якщо з Іраном та Північною Кореєю росія поки що говорить як рівний з рівним, то з Китаєм уже все ясно - ставлення сюзерена та васала.
І ось, уявляю... Потрапить путін до Пекла (а він туди потрапить обов'язково). І зустрічають його там Сталін, Хрущов, Брежнєв. І починають бити чоботями. - **** така, як це ти примудрився за 20 років перетвориться на молодшого брата для тих, хто при нас були нашими молодшими братами?
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30.03.2023 06:53 Відповісти
Нічого там не ясно. Китвйці ще ті тварі..
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30.03.2023 07:10 Відповісти
Щось малолюдно на Цензорі. Група швидкого друкування вчора стомилась і спить? Вставай, підіймайся тролячий нарот!
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30.03.2023 06:57 Відповісти
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30.03.2023 07:11 Відповісти
Так ти ж цілодобово у будь-якій темі є )
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30.03.2023 08:20 Відповісти
Китай фсьо
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30.03.2023 07:00 Відповісти
 
 