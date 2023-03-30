США працюють над поверненням РФ до виконання вимог договору про ядерну зброю, - Держдеп

США працюють над поверненням Росії до виконання договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив на брифінгу заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател.

"Росія вже порушила договір СНО-ІІІ (договір між США і РФ про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь. – Ред.). США продовжать оцінювати наступні кроки РФ щодо невиконання договору та розглядатимуть додаткові контрзаходи", - йдеться в повідомленні.

Представник Держдепу наголосив, що договір щодо ядерної зброї має велике значення для США, оскільки посилює безпеку не лише Штатів, але й Росії та всього світу загалом.

"Тому ми продовжуємо робити все можливе, щоби повернути сторони до виконання вимог договору", – заявив Пател.

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