Сили оборони відбили понад 60 атак окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, - Генштаб
Російські війська зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 30 березня щодо російського вторгнення.
Так, розпочалася чотирьохсота доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави.
Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Внаслідок авіаційного удару по інфраструктурі міст Берислав Херсонської області та Дружківка Донецької області, зазнали поранень цивільні люди, пошкоджені приватні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.
Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили на них понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. Протягом минулої доби ворог обстріляв райони населених пунктів Чернацьке, Есмань, Кучерівка, Білопілля, Волфине та Басівка Сумської області, а також понад 15 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них: Уди, Стрілеча, Глибоке, Красне, Піщане, Гатище, Вовчанськ, Бочкове та Комісарове.
На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Стельмахівки та Виїмки. Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Куп’янськ, Колодязне, Дворічна, Западне, Петропавлівка і Кислівка Харківської області; Стельмахівка, Невське, Кузьмине, Білогорівка - Луганської, а також Колодязі, Спірне та Сіверськ Донецької області.
На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурм Бахмута. В ході штурмових дій противника наші воїни відбили 28 атак противника. В той же час, протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки. Здійснив обстріли населених пунктів, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новомаркове та Олександро-Шультине Донецької області.
На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Мар'їнка Донецької області, успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Новокалинове, Степове, Авдіївку, Сєверне, Водяне, Первомайське, Карлівку, Красногорівку, Мар'їнку, Побєду та Новомихайлівку Донецької області.
На Шахтарському напрямку, протягом доби, ворог здійснив обстріли по районах Вугледара, Пречистівки та Великої Новосілки.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстріляв понад 20 районів населених пунктів, серед них – Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівка, Новоандріївка, Староукраїнка, Чарівне Запорізької області; Михайлівка, Новоолександрівка, Новоберислав, Томарине, Розлив Херсонської області та місто Херсон.
В деяких населених пунктах тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, російські загарбники продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини. Зокрема, у Красноперекопську, працівники ФСБ проводять активні контррозвідувальні заходи із супроводженням принизливих процедур фільтрації, здійснюючи роздягання, допити з побиттям цивільного населення, тощо.
Авіація Сил оборони минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ППО Повітряних Сил ЗСУ знищили російський бомбардувальник Су-24М.
Українські ракетники та артилеристи, в той же час, уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, станцію радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та 2 склади пально-мастильних матеріалів ворога.
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Денис Казанський
@den_kazansky
Симоньян предложила заплатить Украине репарации и выкупить захваченные территории. Ни про какую денацификацию никто уже даже не вспоминает. Теперь люди, которые орали, что в Киеве сидят наркоманы и нацисты, хотят этим «нацистам» заплатить Стадия торга
"Когда на фронте перед ВСУ появится российская армия, это легко будет понять.
Первый признак - отказ всех средств связи, полная разрядка аккумуляторов в автомобилях танках и прочей технике, заодно разрядка батареек в мобильниках, в прицелах, в радиостанциях. Затем происходит разрыв электроцепей во всей технике - любой. Это ЭМИ. Все двигатели глохнут, завести нет никакой возможности. Так работает система "Хинган", радиусом 20 км.
Второй - полный отказ всех систем, использующих жидкокристаллические мониторы, выход из строя всех целеуказующих приборов системы ПВО - радары мертвые стоят. Действует система "Альтаир".
Третий - отказы при попытке использования любых видов управляемого оружия - от ПЗРК до ПТУРС.. При попытке использовать снаряды самоликвидируются сразу же... Это система "Ртуть" - на базе МТЛБ такая антенна высокая, теперь у русских в каждом батальоне есть. Работает на 15 километров радиусом.
Четвертый - невозможно использовать дроны-беспилотники. Они либо падают, с выходом из строя навигационки и двигателя, либо садятся в расположении русских. Система "Косуха-4" выводит из строя бортовую аппаратуру самолетов и любых других летательных аппаратов. Система "Автобаза" осуществляет перехват управления беспилотниками. Русские подарили ее иранцам, и те умыкнули секретнейший ударный беспилотник САСШ "Кандагарский зверь".
Пятый признак успеют увидеть и понять не только лишь все. Это феноменальная точность артогня, ведущегося с недосягаемого для украинской артиллерии расстояния. Станции артразведки и наведения российской армии работают через спутники и свои беспилотники. Русские модернизировали снаряды, они у них теперь с системой самонаведения, стали длиннее и несут больше ВВ.
У Украины своих спутников нет. Только два спутника связи... С американских спутников оперативная корректировка огня украртиллерии невозможна.
Десятки (сотни, при необходимости) боевых вертолетов, оседлав все дороги, начинают охоту в тылу за единицами бронетехники, поездами, автомобилями. Ж.д. парализована, разбиты стрелки, взорваны мосты.
В тылу гаснет свет - разбиты подстанции. Гражданские и военные штабы в тылу и отдельные руководители единовременно ликвидируются заранее внедренными группами."
2023 рік:
В ефірі у ********** хвилюються через постачання західної техніки ЗСУ і розмірковують над тим, як ми їх знищимо: "Может быть, в основу (контрнаступу ЗСУ) положено три слова: ошеломить, парализовать, разгромить! Ошеломить - это нанести удары по всем командным пунктам, узлам связи, складам, линиям снабжения одновременно на всю глубину, начиная от Запорожья и кончая Бердянском, к примеру. Потом сделать управление вооруженными силами, частями, соединениями невозможным при помощи массированной постановки организованных помех. И, наконец, начать наступательные операции общевойсковых группировок, укомплектованных современной западной техникой, только в темное время суток, маневренными группами, отрядами, тем более местность позволяет. И вот в целях этой операции в самые короткие сроки добиться решительных результатов, выйти на побережье Азовского моря, расколоть наши группировки и уничтожить их по частям".