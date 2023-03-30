УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12059 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 306 2

Приблизно 6 тис. найманців ПВК "Вагнер" та ще 20-30 тис. рекрутів воюють у Бахмуті, - Міллі

марк,міллі

У боях за місто Бахмут Донецької області беруть участь приблизно 6 тис. найманців ПВК "Вагнер" та ще 20-30 тис. завербованих рекрутів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, якого цитує CNN.

"Зараз вони ("вагнерівці". – Ред.) ведуть бойові дії переважно в Бахмуті. Там приблизно 6 тис. або близько того справжніх найманців і, можливо, ще 20 або 30 тис. рекрутів, яких вони набирають, багато з яких вийшли з в'язниць.

Вони зазнають величезних втрат у районі Бахмуту. Українці завдають цим хлопцям багато смертей та руйнувань"", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія, Китай та Іран створюватимуть проблеми протягом багатьох років, - Міллі

Автор: 

Бахмут (1560) ПВК Вагнер (1540) Міллі Марк (156)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Воювали. Тепер це вагнеро-зеки
показати весь коментар
30.03.2023 07:04 Відповісти
Ого який заградотряд там. Бахмут став таким нічним кошмаром навіть для засуджених вбивць, що треба не менше одного ката на 5 зеків, щоб вони таки пішли на смерть
показати весь коментар
30.03.2023 07:07 Відповісти
 
 