Приблизно 6 тис. найманців ПВК "Вагнер" та ще 20-30 тис. рекрутів воюють у Бахмуті, - Міллі

У боях за місто Бахмут Донецької області беруть участь приблизно 6 тис. найманців ПВК "Вагнер" та ще 20-30 тис. завербованих рекрутів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, якого цитує CNN.

"Зараз вони ("вагнерівці". – Ред.) ведуть бойові дії переважно в Бахмуті. Там приблизно 6 тис. або близько того справжніх найманців і, можливо, ще 20 або 30 тис. рекрутів, яких вони набирають, багато з яких вийшли з в'язниць.

Вони зазнають величезних втрат у районі Бахмуту. Українці завдають цим хлопцям багато смертей та руйнувань"", - йдеться в повідомленні.

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