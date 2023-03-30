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Кадиров стурбований потенціалом внутрішнього опору в Чечні, який може підірвати його авторитарне правління, - ISW

кадиров

Демонстративна реакція Рамзана Кадирова на напад на відділення поліції в Чечні свідчить про стурбованість щодо стабільності його авторитарного правління.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

В інституті звернули увагу на заяву Кадирова, який повідомив, що в ніч на 28 березня чеченські силовики вбили двох чоловіків, які намагалися здійснити напад на відділення поліції у Гудермесі.

Аналітики зауважують, що в Гудермесі розташовується університет спецназу Кадирова, хоча досі достеменно невідомо, чи був напад пов'язаний із цим навчальним закладом.

Незабаром після загибелі нападників Кадиров опублікував кадри, як він разом із 15-річним сином та чеченськими чиновниками і співробітниками служби безпеки відвідав місце нападу та оглянув понівечені тіла нападників.

"Кадиров, імовірно, вважає, що демонстративний огляд тіл загиблих має зміцнити його імідж сильної людини і дати сигнал чеченцям, що будь-яка форма внутрішнього опору його правлінню буде ліквідована. Сам факт, що реакція Кадирова на напад була настільки негайною і жорсткою, свідчить про те, що він стурбований потенціалом внутрішнього опору всередині Чечні, який може підірвати його авторитарне правління", – вважають аналітики ISW.

В інституті нагадали, що 13 березня Кадиров зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб підвищити значимість Чечні в російській політичній і військовій сферах.

За оцінкою ISW, Путін може скористатися побоюваннями Кадирова втратити його прихильність, щоб змусити збільшити роль чеченських бойовиків у бойових діях в Україні.

"Кадиров, імовірно, розглядає будь-які ознаки внутрішньої нестабільності в Чечні як загрозу своїй подальшій прихильності з боку Путіна", – підсумували експерти.

Читайте: Кадиров побоюється, що втрачає прихильність Путіна, - ISW

Автор: 

Кадиров Рамзан (527) Чечня (284) ISW (653)


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Де ж ви, "Бешенные волки", які відрізали бошки рашистам в 90-і і знімали це на камеру? Кілька камазів з чеченцями в москві і ви б там різали глотки не тільки баранам на Курбан-байрам, а і зажравшимся москвичам на красній площі. Для вас відкрита дорога до белокаменої - всі її захисники зараз дохнуть під Бахмутом.
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30.03.2023 07:19 Відповісти
Такое ощущение что эта контора рандомные прогнозы к каждой новости из телеграма делает
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30.03.2023 07:21 Відповісти
В Чечні до цих пір діє навіть не "правило таліону" - око за око" Там діє інший принцип: "Не залишай ворога живим! Бо інакше він оправиться, окріпне, повернеться, пригадає тобі минуле і переріже майбутнє! " Тому "справедливого суду" не буде - рід Кадирових просто виріжуть!
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30.03.2023 07:21 Відповісти
Він розуміє що якщо в понеділок впаде режим *****, у вівторок його і тіх кадиріівців хто не втече будуть різати як баранів. Бо притомних чеченців дуже багато.
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30.03.2023 07:25 Відповісти
Само-собою - "розуміє" Бо саме цим він усі роки при владі й займався! А у мене просто досвід є - довгий час жив у диких місцях Росії А там зустрічав сім"ї чеченців Вони старалися жить "тихше води, нижче трави В Заволжі, наприклад, селилися не те що в глухих селах - навіть на "зимівниках" з отарами І у селах з"являлися лише раз в місяць - отримать зарплату в конторі та закупиться продовольством І "мєнти" мені пояснили, що то сім"ї, які ховаються від кровної помсти, яка чекає їх при поверненні на батьківщину Казали, що були випадки, коли такі люди, набираючись сміливості, їздили тихцем на похорон рідні, а потім самі поверталися мертвими На похованні їх не чіпали, а на зворотньому шляху - вбивали
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30.03.2023 08:11 Відповісти
Пусть он лучше обеспокоится о хорошем рецепте пирожков на свои поминки.
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30.03.2023 07:26 Відповісти
ISW = ChatGPT?
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30.03.2023 07:30 Відповісти
 
 