Кадиров стурбований потенціалом внутрішнього опору в Чечні, який може підірвати його авторитарне правління, - ISW
Демонстративна реакція Рамзана Кадирова на напад на відділення поліції в Чечні свідчить про стурбованість щодо стабільності його авторитарного правління.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
В інституті звернули увагу на заяву Кадирова, який повідомив, що в ніч на 28 березня чеченські силовики вбили двох чоловіків, які намагалися здійснити напад на відділення поліції у Гудермесі.
Аналітики зауважують, що в Гудермесі розташовується університет спецназу Кадирова, хоча досі достеменно невідомо, чи був напад пов'язаний із цим навчальним закладом.
Незабаром після загибелі нападників Кадиров опублікував кадри, як він разом із 15-річним сином та чеченськими чиновниками і співробітниками служби безпеки відвідав місце нападу та оглянув понівечені тіла нападників.
"Кадиров, імовірно, вважає, що демонстративний огляд тіл загиблих має зміцнити його імідж сильної людини і дати сигнал чеченцям, що будь-яка форма внутрішнього опору його правлінню буде ліквідована. Сам факт, що реакція Кадирова на напад була настільки негайною і жорсткою, свідчить про те, що він стурбований потенціалом внутрішнього опору всередині Чечні, який може підірвати його авторитарне правління", – вважають аналітики ISW.
В інституті нагадали, що 13 березня Кадиров зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб підвищити значимість Чечні в російській політичній і військовій сферах.
За оцінкою ISW, Путін може скористатися побоюваннями Кадирова втратити його прихильність, щоб змусити збільшити роль чеченських бойовиків у бойових діях в Україні.
"Кадиров, імовірно, розглядає будь-які ознаки внутрішньої нестабільності в Чечні як загрозу своїй подальшій прихильності з боку Путіна", – підсумували експерти.
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