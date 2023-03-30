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Окупанти за минулу добу здійснили 45 обстрілів Херсонщини, 1 людина загинула, 1 - зазнала поранень, - ОВА

херсонщина

Минулої доби російські військові випустили 216 снарядів по Херсонщині.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив – 45 обстрілів, випустивши 216 снарядів. Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації, "Градів" та артилерії.

На жаль, є жертви серед цивільного населення - 1 людина загинула, 1 - дістала поранення", - йдеться в повідомленні.

Щодо евакуації населення Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 90 осіб.

Також читайте: Окупанти 34 рази обстріляли Херсонщину, - ОВА

Автор: 

обстріл (28428) Прокудін Олександр (183) Херсонська область (5744)


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30.03.2023 10:52 Відповісти
 
 