Окупанти за минулу добу здійснили 45 обстрілів Херсонщини, 1 людина загинула, 1 - зазнала поранень, - ОВА

Минулої доби російські військові випустили 216 снарядів по Херсонщині.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив – 45 обстрілів, випустивши 216 снарядів. Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації, "Градів" та артилерії.



На жаль, є жертви серед цивільного населення - 1 людина загинула, 1 - дістала поранення", - йдеться в повідомленні.



Щодо евакуації населення Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 90 осіб.

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