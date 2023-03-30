Окупанти за минулу добу здійснили 45 обстрілів Херсонщини, 1 людина загинула, 1 - зазнала поранень, - ОВА
Минулої доби російські військові випустили 216 снарядів по Херсонщині.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу противник здійснив – 45 обстрілів, випустивши 216 снарядів. Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації, "Градів" та артилерії.
На жаль, є жертви серед цивільного населення - 1 людина загинула, 1 - дістала поранення", - йдеться в повідомленні.
Щодо евакуації населення Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 90 осіб.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар30.03.2023 10:52 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль