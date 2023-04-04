Додаткові боєприпаси для Patriot і HIMARS, - США оголосили новий пакет допомоги для України на $2,6 млрд
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Сполучені Штати Америки (США) надають черговий пакет військової допомоги для України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Пентагону.
"Сьогодні Міністерство оборони США оголосило про нову критично важливу допомогу Україні у сфері безпеки. Це включає в себе дозвіл президента на надання безпекової допомоги з наданням більшої кількості боєприпасів для наданих США ЗРК HIMARS, перехоплювачів ППО та артилерійських снарядів, які Україна використовує для своєї оборони ... на суму до 500 мільйонів доларів", - йдеться у повідомленні.
До складу пакету входять:
- Додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot;
- Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
- 120-мм мінометні міни;
- 120-мм та 105-мм танкові боєприпаси;
- 25-мм боєприпаси;
- ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), що запускаються в трубі;
- приблизно 400 гранатометів та 200 000 боєприпасів;
- 11 тактичних транспортних засобів для евакуації обладнання;
- 61 важкий паливозаправник;
- 10 вантажівок та 10 причепів для перевезення важкого обладнання;
- випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту автомобілів;
запасні частини та інше польове обладнання.
Крім того, Пентагон оголосив про надання значного пакету засобів протиповітряної оборони, а також артилерійських і танкових боєприпасів, мінометних систем, ракет і протитанкових систем за рахунок коштів Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки (USAI) на суму 2,1 мільярда доларів.
У рамках USAI Міністерство оборони надасть Україні:
- додаткові боєприпаси для Національних перспективних зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);
- дев'ять 30-мм гармат для протидії безпілотним авіаційним системам;
- 10 мобільних ракетних комплексів із лазерним наведенням c-UAS;
- 3 радари повітряного спостереження;
- 30-мм і 23-мм зенітні боєприпаси;
- 130-мм і 122-мм артилерійські снаряди;
- 122-мм реактивні снаряди "ГРАД";
- ракетні установки та боєприпаси;
- 120-мм і 81-мм мінометні системи;
- 120-мм, 81-мм і 60-мм міномети;
- 120-мм танкові боєприпаси;
- протитанкові системи Javelin;
- протитанкові ракети;
- исокоточні авіаційні боєприпаси;
- приблизно 3600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 млн набоїв до стрілецької зброї;
- сім тактичних автомобілів для відновлення обладнання;
- вісім важких паливозаправників і 105 причепів із паливом;
- броньовані мостові системи;
- чотири машини матеріально-технічної підтримки;
- вантажівки і десять причепів для перевезення важкого обладнання;
- обладнання захищеного зв'язку;
- термінали та послуги SATCOM;
- фінансування навчання, технічного обслуговування і підтримки
"На відміну від президентського дозволу, USAI є органом, згідно з яким Сполучені Штати закуповують військове спорядження у промисловості, а не постачають ті ресурси, які вилучаються зі запасів Міністерства оборони.
Оголошення цього пакету USAI означає початок процесу укладання контрактів для надання додаткових можливостей Збройним Силам України.
Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", - підкреслюється у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
надеюсь, там есть пару сотен GLSDB.
"Навколо світу за вісімдесят днів", "Подорож до центру Землі", "Двадцять тисяч льє під водою", "Діти капітана Гранта" і це тіки найвідоміше
-чтобьі вот!
"Згідно з текстом закону, дія ленд-лізу поширюється лише на 2022-23 фінансові роки в США. Тобто він завершиться наприкінці вересня наступного року. Але документ може бути продовжений, як було під час Другої світової. Питання лише в тому, чи буду зацікавлені сторони в існуванні цієї програми."
То хто ж дасть більше, ніж Байден вже дає прямо зараз? Сенатори і конгресмени, які за збільшення підтримки, якось самі не мають достатньої підтримки, щоб висуватись кандидатом у президенти. Критикуючи - пропонуй альтернативу.
12 одиниць, якщо не помиляюся.
Думаю, сейчас передачу этих ПУ вообще перестали анонсировать.
Потім уточнили: +18 хаймерсів протягом року.
Де вони?
Після цього група сенаторів від Демократичної та Республіканської партій США закликали Пентагон надати Україні F-16. Їхня ініціатива підкріплена оцінкою головнокомандувача збройних сил США та об'єднаних сил Північноатлантичного альянсу (НАТО) в Європі генерала Крістофера Каволі. Він вважає, що надання Україні ******** зброї, зокрема винищувачів F-16 і ракет дальнього радіусу дії, може допомогти зміцнити обороноздатність країни.
це піздець, тобто ми навіть задрипані паливозаправники не можемо самостійно виготовити(невже КРАЗ кацапи із землею зрівняли).
а потім корисні ідіоти ниють що поганий байден триліон абрамсів та Б2 не дає....
хоча про що це, техніку хай дурні пратники податків західних країн оплачують, ми(вони) краще на їжі гроші попиляємо, а ще краще в асфальт та облагородження території закопаємо.
І так вилика подяка США за допомогу.
2.1 млрд, это опять на 1-2 года - заказ у промышленности, получение доходов и т.п.
В принципе спешить некуда...
Когда Украина отказывалась от ЯО, стратегической авиации и прочего, чего очень хотели США - нужно было отказываться и утилизировать по 1шт в год...
Было бы больше стимулов, и сейчас бы чтото осталось.
На отслеживание, сдерживание 3го потенциала ЯО в мире - все таки тратились не малые деньги, так что за 30 лет - это явно большие деньги, которые не были потрачены.
Экономия денег за 30 лет, сейчас в мизерных дозах, возвращается в виде помощи.
Но немного удручает ожидаемое, как восход солнца, появление возмущенных ********* - "мало", "поздно", не то", "не тогда".
Таким говнарям, в отличии от Залужного и Шапталы, не угодить. Если Штаты захе.ачат по маскве, то и тогда они станут тошнить "почему только десять Томагавков, а не сто ((((. До чего ж все-таки паскудные твари. Хотя, кто знает, это могут быть кацапы на работе здесь, тогда их можно понять.
- почему США до начала войны закрыло посольство и уехало во Львов, а потом в Польшу?
Почему во время 2й мировой войны, посольство не было закрыто в москве, ни до, ни во время?
- почему закон о лендлизе, предложенный республиканцем в январе 2022 года, подписали только 9 мая, и теперь не исполняют?
зачем было принимать?
- ПВО не дадим. Из-за нехватки ПВО, в ноябре-декабря разбомбили много инфраструктуры. Только ПОСЛЕ, а не ДО - решили дать пару установок, какуюто часть заказали в производство которое будет через 1-2 года, пообещали когда нибудь петриоты.
Понятно, что они нужны будут и через 2 года.
Но сейчас что делать?
Или проще после победы - дать кредиты на восстановление, т.к. не было ПВО вовремя?
- 31 танк Абрамс - пообещали через год.
Наверное это чудо оружие, т.к. если россия за год пусть например построит или найдет в запасах 100 современных танков, то при прочих равных при соотношении 1 к 3 кто победит?
Спасибо, что дают, и хоть так помогают....
Но со стороны, выглядит "боятся что россия проиграет", может заинтересованы в затягивании, т.к. это деньги на свое производство оружия, потом кредиты на восстановление и т.п.
Когда был ковид - нанимали Мрию, чтобы быстро и очень много доставить лекарств из Китая.
и было ибудет с каждым кто немного поехал.
Демократ Клинтон уже раздает интервью, что жалеет что заставил Украину отказаться от ЯО.
Демократ Обама, вицепрезидент Байден - отдайте Крым без выстрела
Демократ Байден - спасайтесь, мы закрываем посольство и уезжаем.
Магате, ООН, Красный Крест, МОК и прочие - оказывается сильны на словах, а по факту ничего сделать не могут. За год никакого реформирования так и не началось.
Заморозили русские деньги - пусть полежат в наших банках, оказывается пока нет законных механизмов, как их использовать на восстановление или выплату репараций Украине. И неизвестно вообще, будут ли такие законы приняты или пусть просто у нас лежат.
MH17 - 8 лет расследования кто это сделал, и обвинения только какимто "стрелочникам".
Зато когда ракета упала в Польше и убила пару человек - и Польша заявила, после исследования места падения, что это русская ракета. Украина попросила присоединиться к расследованию, чья ракета - отказали, мол это территория другой страны.
Зато США в тотже день, быстренько "расследовли" и заявили, что это не русская ракета. Значит защищать - каждый дюйм НАТО не нужно, т.к. это случайность..
Лендлиз - приняли закон. Но так как предложил республиканец, то исполнять мы демократы - не будем. Мы проголосуем за денежные транши Украине вместо оружия по лендлизу.
Ведь в денежные транши, можно добавить денег на иные "нужды" - помощь фармкомпаниям, от последствий торнадо и т.п. - ведь скоро выборы (осенью 2022), и надо понравится избирателям.
А если республиканцы будут против траншей, и требовать испольнять лендлиз - то мы выставим их не очень красиво в глазах избирателей.
Со стороны красиво - 40 млрд.помощи Украине, правда большая часть это на помощь избирателям США, часть просто на гуманитарную помощь Украине, и малая часть на военную помощь.
Но ведь 1 октября 2022 заканчивается финансовый год, и то что проголосовали - надо успеть потратить, просто поставив подпись.
Но времени попдисать не хватило, и часть денег из транша, которые именно на помощь Украине в виде 2-3 млрд, вернулась в бюджет.
Ничего страшного - начался новый финансовый год, можно опять проголосовать транши, вместо лендлиза. Да и жить лендлизу осталось всего до 1 октября 2023 года.
Транши удобно - это помощь избирателям США, под видом помощи Украине - просто голосуем пакетом, а кто против - тот....
А если лендлиз, то это помощь только Украине, ведь в него не добавить денег на помощь от последствий торнадо, и не изъять из лендлиза для избирателей США - например военный грузовик или ракету - избиратель не поймет, зачем ему ракета, вместо денег.
Воюйте обычным вооружением - т.к. если чтото серъезнее, то это "экскалация", "красная линия", "не умеете пользоваться", "не поможет" и т.п.
Правда соотношение количества людей, экономик в пользу россии.
И обычным вооружением не выиграть длительную войну на истощение, или будет очень сложно...
https://protectukrainenow.org/ua/report
Загалом, з сьогоднішньою новиною, за весь час
~20 млрд - короткострокова допомога
~14-15 млрд - довгострокова допомога
Це не враховуючи ленд-ліз, котрий то потрібен, то не потрібен, то вже працює, то не працює...
Так 1 жовтня, закон про ленд-ліз котрий запропонував республіканець, до початку війни, щоб надати допомогу ДО - втратить силу...
Вся проблема в деньгах только. Базироваться они могут и в Польше. Аэродромы Украины использовать, как подскок и тогда будет решена с самолетами врага, которые скидывают пикирующие фабы на наших защитников.
Другого решения против пикирующих полутора тонных бомб нет.