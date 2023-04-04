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Пентагон (1077) допомога (5042) США (14460) HIMARS (220) Patriot (118)

Додаткові боєприпаси для Patriot і HIMARS, - США оголосили новий пакет допомоги для України на $2,6 млрд

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

himars

Сполучені Штати Америки (США) надають черговий пакет військової допомоги для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Пентагону.

"Сьогодні Міністерство оборони США оголосило про нову критично важливу допомогу Україні у сфері безпеки. Це включає в себе дозвіл президента на надання безпекової допомоги з наданням більшої кількості боєприпасів для наданих США ЗРК HIMARS, перехоплювачів ППО та артилерійських снарядів, які Україна використовує для своєї оборони ... на суму до 500 мільйонів доларів", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: США готують Україні новий пакет військової допомоги на $2,6 млрд, - Reuters

До складу пакету входять:

- Додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot;
- Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
- 120-мм мінометні міни;
- 120-мм та 105-мм танкові боєприпаси;
- 25-мм боєприпаси;
- ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), що запускаються в трубі;
- приблизно 400 гранатометів та 200 000 боєприпасів;
- 11 тактичних транспортних засобів для евакуації обладнання;
- 61 важкий паливозаправник;
- 10 вантажівок та 10 причепів для перевезення важкого обладнання;
- випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту автомобілів;
запасні частини та інше польове обладнання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дві бригади ЗСУ, оснащені БМП Bradley та БТР Stryker, скоро повернуться в Україну, - Пентагон

Крім того, Пентагон оголосив про надання значного пакету засобів протиповітряної оборони, а також артилерійських і танкових боєприпасів, мінометних систем, ракет і протитанкових систем за рахунок коштів Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки (USAI) на суму 2,1 мільярда доларів.

У рамках USAI Міністерство оборони надасть Україні:

- додаткові боєприпаси для Національних перспективних зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);
- дев'ять 30-мм гармат для протидії безпілотним авіаційним системам;
- 10 мобільних ракетних комплексів із лазерним наведенням c-UAS;
- 3 радари повітряного спостереження;
- 30-мм і 23-мм зенітні боєприпаси;
- 130-мм і 122-мм артилерійські снаряди;
- 122-мм реактивні снаряди "ГРАД";
- ракетні установки та боєприпаси;
- 120-мм і 81-мм мінометні системи;
- 120-мм, 81-мм і 60-мм міномети;
- 120-мм танкові боєприпаси;
- протитанкові системи Javelin;
- протитанкові ракети;
- исокоточні авіаційні боєприпаси;
- приблизно 3600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 млн набоїв до стрілецької зброї;
- сім тактичних автомобілів для відновлення обладнання;
- вісім важких паливозаправників і 105 причепів із паливом;
- броньовані мостові системи;
- чотири машини матеріально-технічної підтримки;
- вантажівки і десять причепів для перевезення важкого обладнання;
- обладнання захищеного зв'язку;
- термінали та послуги SATCOM;
- фінансування навчання, технічного обслуговування і підтримки

Також читайте: Українці завершили навчання на ЗРК Patriot, - Пентагон

"На відміну від президентського дозволу, USAI є органом, згідно з яким Сполучені Штати закуповують військове спорядження у промисловості, а не постачають ті ресурси, які вилучаються зі запасів Міністерства оборони.

Оголошення цього пакету USAI означає початок процесу укладання контрактів для надання додаткових можливостей Збройним Силам України.

Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", - підкреслюється у повідомленні. 

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+49
Щиро дякуємо американським друзям за підтримку України.Боже-блогослови Америку...
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04.04.2023 19:10
+33
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04.04.2023 19:18
+16
Додаткові ********** для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS); Джерело: https://censor.net/ua/n3410107


надеюсь, там есть пару сотен GLSDB.
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04.04.2023 19:14
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Щиро дякуємо американським друзям за підтримку України.Боже-блогослови Америку...
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04.04.2023 19:10 Відповісти
Дякуємо! Шкода машин для розмінування немає(
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04.04.2023 19:13 Відповісти
Додаткові ********** для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS); Джерело: https://censor.net/ua/n3410107


надеюсь, там есть пару сотен GLSDB.
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04.04.2023 19:14 Відповісти
Нуууу, ....і, звичайно!!!!!
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04.04.2023 19:48 Відповісти
Better yet - a couple of thousand 😁
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04.04.2023 19:51 Відповісти
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04.04.2023 19:18 Відповісти
Святі Петріоти на Хаймарсах - алілуя!
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04.04.2023 19:21 Відповісти
не богохульствуй
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04.04.2023 19:48 Відповісти
Я католик...
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04.04.2023 20:01 Відповісти
Тим паче
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04.04.2023 21:02 Відповісти
я коли це читаю, завжди згадую у Жюля Верна у Таємному Острові, коли островитянє знайшли на березі покинуті ящики з майном, і перш ніж скористатися тим майном, склали перелік речей, що були в ящиках - який же кайф було читати той список
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04.04.2023 19:21 Відповісти
А що Жюль Верн написав більше ніж одну книжку ?
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04.04.2023 19:41 Відповісти
ви серьйозно? 🤣😂 в школі пробухали все навчання? 🤣😂
"Навколо світу за вісімдесят днів", "Подорож до центру Землі", "Двадцять тисяч льє під водою", "Діти капітана Гранта" і це тіки найвідоміше
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04.04.2023 20:21 Відповісти
Не може бути - скільки я не шукав натикався тільки на П'ятнадцятирічного капітана. Так що не розказуйте байки - Жюль Верн написав тільки одну книжку.
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04.04.2023 22:51 Відповісти
ні, ну, хоча б, кіно ж, мали дивитися!!!
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04.04.2023 22:54 Відповісти
Дивився - називалось "П'ятнадцятирічний капітан".
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04.04.2023 23:22 Відповісти
-что вьі тут?
-чтобьі вот!
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05.04.2023 09:54 Відповісти
Скоро, якщо не вже, "God Bless America", стане частиною Українських молитов (Боже вибач, але треба бути вдячними тим, хто приходить на допомогу коли треба).
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04.04.2023 19:25 Відповісти
І ми всі вдячні за всю доблесть і самовідданість, яку демонструють українські війська у цій нерівній війні. Героям слава. Слава Україні.
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04.04.2023 19:56 Відповісти
👍👍👍
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04.04.2023 19:26 Відповісти
Америка, що ще можно сказати!!!!!! Молодці!!!!
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04.04.2023 19:29 Відповісти
може, колись і справжній ленд-ліз розпочнеться
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04.04.2023 19:32 Відповісти
Якщо термін дії діючого ленд-лізу (згідно з Законом) не подовжиться, то він закінчиться у вересні цього року.

"Згідно з текстом закону, дія ленд-лізу поширюється лише на 2022-23 фінансові роки в США. Тобто він завершиться наприкінці вересня наступного року. Але документ може бути продовжений, як було під час Другої світової. Питання лише в тому, чи буду зацікавлені сторони в існуванні цієї програми."
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04.04.2023 19:48 Відповісти
І при кому ж із конкурентів Байдена на президентських виборах-2024 може зрости підтримка України? Наразі є два найбільш вирогідні кандидати, один закликає до негайних переговорів з х_йлом і зупинки військових поставок, інакше лякає ядерною війною, а інший намагається всидіти на двох стільцях - почав з критики "незаповненого чека" (що Байден забагато дає і замало контролює Україну), продовжив твердженням, що поставка F-16 і більш далекобійних ракет призведе до ядерної війни, а закінчив тим, що його не так зрозуміли, але жодного разу він не казав, що підтримка - замала, а от що завелика - казав.

То хто ж дасть більше, ніж Байден вже дає прямо зараз? Сенатори і конгресмени, які за збільшення підтримки, якось самі не мають достатньої підтримки, щоб висуватись кандидатом у президенти. Критикуючи - пропонуй альтернативу.
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04.04.2023 20:20 Відповісти
Є бажання заплатити великі гроші за те, що зараз дають даром, як допомогу?
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04.04.2023 21:16 Відповісти
досить вже розповсюджувати плітки про платний ленд-ліз!
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04.04.2023 21:21 Відповісти
То може розповісте нам про безоплатний? Давайте. Почитаємо. І про корисний/безпечний "Біломор" також почитаємо...
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04.04.2023 21:27 Відповісти
спробуй попрацювати з документами у вільному доступі. "У нищих слуг нет" (с)
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04.04.2023 21:38 Відповісти
Куріння шкодить вашому здоров'ю.
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04.04.2023 21:39 Відповісти
Так не кури, хто тобі доктор?
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04.04.2023 22:20 Відповісти
Доктор таким, як біломор з командою номерних, за кожен пост гроші видає на *********.
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04.04.2023 23:49 Відповісти
Ну до "*********" ти значно ближче, кацап.
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04.04.2023 23:52 Відповісти
Да і самих HIMARS не завадило б. Насправді їх треба сотні, а не десятки.Тоді помістити на герби військових артилерійських частин і встановитии пам'ятники в містах бойової слави. В Макіївці створити скульптурну групу " Ми нарвалися на HIMARS і тепер ми за мир"
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04.04.2023 19:45 Відповісти
У нас навіть десятків немає.
12 одиниць, якщо не помиляюся.
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04.04.2023 20:21 Відповісти
в августе насчитал 24 поставленных в разном виде - HIMARS, M270 и MARS. Это кроме анонсированных на тот момент еще около двух десятков ПУ. Потом стало уже не интересно следить. На сегодняшний день где-то 40+.
Думаю, сейчас передачу этих ПУ вообще перестали анонсировать.
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04.04.2023 20:40 Відповісти
Дякуемо друзи!навищо цих покядькив шкодувати!йх портибно з самым величним покидьком столиття просто утилизувати а найкраще щоб вони уси покохали у дупу себе з щирим ВАУУУ!!!ТАК ЦЕЗ ПУТИНХУЙЛО смокче мий вялий ПИПИРКУ!!!)))(ПЕНИС)
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04.04.2023 20:08 Відповісти
Дивно, восени США обіцяли +18 хаймерсів. Пам'ятаю радість від тієї новини.

Потім уточнили: +18 хаймерсів протягом року.
Де вони?
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04.04.2023 20:20 Відповісти
разве Шаптала вам не звонил с докладом?
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04.04.2023 20:56 Відповісти
Больше, больше, еще больше дохлой русни, это же прекрасно.
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04.04.2023 20:33 Відповісти
На початку березня заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал заявив, що українські чиновники попросили у Вашингтона 128 бойових літаків різних моделей: F-15, F-16 і F-18.

Після цього група сенаторів від Демократичної та Республіканської партій США закликали Пентагон надати Україні F-16. Їхня ініціатива підкріплена оцінкою головнокомандувача збройних сил США та об'єднаних сил Північноатлантичного альянсу (НАТО) в Європі генерала Крістофера Каволі. Він вважає, що надання Україні ******** зброї, зокрема винищувачів F-16 і ракет дальнього радіусу дії, може допомогти зміцнити обороноздатність країни.
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04.04.2023 20:34 Відповісти
Аеродроми базування і пункти для баз обслуговування та ремонту в Україні вже готові?
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04.04.2023 21:20 Відповісти
А ти, з якою метою цікавишся, кацап?
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04.04.2023 22:32 Відповісти
Кацап у тебе в дзеркалі - подивись уважно. Особливо, якщо ти не второпав, що я не цікавлюсь, а пояснюю таким, як ти, чому наразі не надають літаки.
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04.04.2023 23:46 Відповісти
В тебе пояснювалка ще не виросла, щоби щось пояснювати, кацапчик.
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04.04.2023 23:57 Відповісти
- 61 важкий паливозаправник;
це піздець, тобто ми навіть задрипані паливозаправники не можемо самостійно виготовити(невже КРАЗ кацапи із землею зрівняли).
а потім корисні ідіоти ниють що поганий байден триліон абрамсів та Б2 не дає....
хоча про що це, техніку хай дурні пратники податків західних країн оплачують, ми(вони) краще на їжі гроші попиляємо, а ще краще в асфальт та облагородження території закопаємо.
І так вилика подяка США за допомогу.
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04.04.2023 20:48 Відповісти
2.6 млрд, из которых только 500млн - немедленная поставка.

2.1 млрд, это опять на 1-2 года - заказ у промышленности, получение доходов и т.п.

В принципе спешить некуда...

Когда Украина отказывалась от ЯО, стратегической авиации и прочего, чего очень хотели США - нужно было отказываться и утилизировать по 1шт в год...

Было бы больше стимулов, и сейчас бы чтото осталось.

На отслеживание, сдерживание 3го потенциала ЯО в мире - все таки тратились не малые деньги, так что за 30 лет - это явно большие деньги, которые не были потрачены.

Экономия денег за 30 лет, сейчас в мизерных дозах, возвращается в виде помощи.
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04.04.2023 21:09 Відповісти
Как вы уже забембекали, мизернодольщики пипеточники и прочие нытики, чувак ты себе в принципе предсталяешь сколько это 2,6 ярда долларов?
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04.04.2023 21:31 Відповісти
Копійчини це, жебрак. Ти хоч уявляєш, скільки коштувала 1-а Сатана з ракетною шахтою та ядерною боєголовкою?
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04.04.2023 22:41 Відповісти
Я тебя, псина, о чём то спрашивал?
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04.04.2023 22:47 Відповісти
Нахєр пішло, падаль.
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04.04.2023 22:49 Відповісти
І да, "чувак", спочатку навчись людською мовою спілкуватися...
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04.04.2023 22:43 Відповісти
Значит война будет 1-2 года минимум. В США так решили.
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04.04.2023 22:13 Відповісти
HIMARS вобщем то не ПЗРК а РСЗО. А новость приятная.
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04.04.2023 21:33 Відповісти
А що приємного, усього на 500 млн на зараз
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04.04.2023 22:34 Відповісти
А вы наверное СМИ для себя совсем недавно открыли? Так я подскажу, что раньше было: военная помощь из США приходит регулярно, каждые две-три недели. Или вы успеваете отстрелять химарсов, на полмиллиарда долларов, за более короткий промежуток?
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04.04.2023 23:09 Відповісти
Не треба мені щось підказувати свинособачою мовою, повчати мене буде ще... Рузьге щелепа не дозволяє українською спілкуватися?
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04.04.2023 23:15 Відповісти
Выродок, Руслану Хижаку скажи что-нибудь про щелепу, мразь ты конченная.
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04.04.2023 23:29 Відповісти
Та я х.. на тебе клав, тварина закордонна.
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04.04.2023 23:38 Відповісти
У тебя нет йуха, выродок. Бо ты сцыкун, воюющий с дивана, пока рускоговорящий Воин Руслан "Хижак" Зубарев рискует своей жизнью что бы ты мог беззаботно вонять издалека в его сторону.
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06.04.2023 01:42 Відповісти
Читати вмієте, чи українську погано розумієте? Які 200 000 ракет TOW? - "приблизно 400 гранатометів та 200 000 ***********" Так можна на англійському прочитати теж саме. Якщо не розумієте різницю між TOW та гранатометом, чого б я ліз щось коментувати.
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04.04.2023 23:23 Відповісти
Да, это все меняет, не 200к ракет, а 200к гранат. Всего лишь по гранате на каждое кацапское рыло, мало, расходимся!
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04.04.2023 23:31 Відповісти
Якщо немає різниці між ракетним комплексом та гранатой, то да, нічого не міняє, може ще й лук зі стрілами прирівняти?
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04.04.2023 23:36 Відповісти
200 000 ракет TOw . Ну не знаю, если бы я был кацапом в Украине, даже с пропитыми насквозь мозгами, сейчас бы я все-таки задумался.

Но немного удручает ожидаемое, как восход солнца, появление возмущенных ********* - "мало", "поздно", не то", "не тогда".
Таким говнарям, в отличии от Залужного и Шапталы, не угодить. Если Штаты захе.ачат по маскве, то и тогда они станут тошнить "почему только десять Томагавков, а не сто ((((. До чего ж все-таки паскудные твари. Хотя, кто знает, это могут быть кацапы на работе здесь, тогда их можно понять.
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04.04.2023 23:27 Відповісти
Хотя бы понять логику тогда:

- почему США до начала войны закрыло посольство и уехало во Львов, а потом в Польшу?

Почему во время 2й мировой войны, посольство не было закрыто в москве, ни до, ни во время?

- почему закон о лендлизе, предложенный республиканцем в январе 2022 года, подписали только 9 мая, и теперь не исполняют?

зачем было принимать?

- ПВО не дадим. Из-за нехватки ПВО, в ноябре-декабря разбомбили много инфраструктуры. Только ПОСЛЕ, а не ДО - решили дать пару установок, какуюто часть заказали в производство которое будет через 1-2 года, пообещали когда нибудь петриоты.

Понятно, что они нужны будут и через 2 года.

Но сейчас что делать?

Или проще после победы - дать кредиты на восстановление, т.к. не было ПВО вовремя?

- 31 танк Абрамс - пообещали через год.

Наверное это чудо оружие, т.к. если россия за год пусть например построит или найдет в запасах 100 современных танков, то при прочих равных при соотношении 1 к 3 кто победит?

Спасибо, что дают, и хоть так помогают....

Но со стороны, выглядит "боятся что россия проиграет", может заинтересованы в затягивании, т.к. это деньги на свое производство оружия, потом кредиты на восстановление и т.п.

Когда был ковид - нанимали Мрию, чтобы быстро и очень много доставить лекарств из Китая.
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04.04.2023 23:54 Відповісти
ну, отношение как у нас к войнам в Африке наверное. только нужно конечно учитывать ядерную составляющую, ядерный терроризм, плюс то, что агрессор до сих пор в оон магате и т.п. в общем - да, реакция не слишком адекватная с точки зрения морали и правовой логики. правильной реакцией наверное было бы ****** Хйла сразу же в 2014м году при первых поползновениях и сказать что так и было и будет с каждым кто немного поехал.
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05.04.2023 01:28 Відповісти
Мир оказался не готов к такому, особенно в лице США при демократах.

Демократ Клинтон уже раздает интервью, что жалеет что заставил Украину отказаться от ЯО.

Демократ Обама, вицепрезидент Байден - отдайте Крым без выстрела

Демократ Байден - спасайтесь, мы закрываем посольство и уезжаем.

Магате, ООН, Красный Крест, МОК и прочие - оказывается сильны на словах, а по факту ничего сделать не могут. За год никакого реформирования так и не началось.

Заморозили русские деньги - пусть полежат в наших банках, оказывается пока нет законных механизмов, как их использовать на восстановление или выплату репараций Украине. И неизвестно вообще, будут ли такие законы приняты или пусть просто у нас лежат.

MH17 - 8 лет расследования кто это сделал, и обвинения только какимто "стрелочникам".

Зато когда ракета упала в Польше и убила пару человек - и Польша заявила, после исследования места падения, что это русская ракета. Украина попросила присоединиться к расследованию, чья ракета - отказали, мол это территория другой страны.

Зато США в тотже день, быстренько "расследовли" и заявили, что это не русская ракета. Значит защищать - каждый дюйм НАТО не нужно, т.к. это случайность..

Лендлиз - приняли закон. Но так как предложил республиканец, то исполнять мы демократы - не будем. Мы проголосуем за денежные транши Украине вместо оружия по лендлизу.

Ведь в денежные транши, можно добавить денег на иные "нужды" - помощь фармкомпаниям, от последствий торнадо и т.п. - ведь скоро выборы (осенью 2022), и надо понравится избирателям.

А если республиканцы будут против траншей, и требовать испольнять лендлиз - то мы выставим их не очень красиво в глазах избирателей.

Со стороны красиво - 40 млрд.помощи Украине, правда большая часть это на помощь избирателям США, часть просто на гуманитарную помощь Украине, и малая часть на военную помощь.

Но ведь 1 октября 2022 заканчивается финансовый год, и то что проголосовали - надо успеть потратить, просто поставив подпись.

Но времени попдисать не хватило, и часть денег из транша, которые именно на помощь Украине в виде 2-3 млрд, вернулась в бюджет.

Ничего страшного - начался новый финансовый год, можно опять проголосовать транши, вместо лендлиза. Да и жить лендлизу осталось всего до 1 октября 2023 года.

Транши удобно - это помощь избирателям США, под видом помощи Украине - просто голосуем пакетом, а кто против - тот....

А если лендлиз, то это помощь только Украине, ведь в него не добавить денег на помощь от последствий торнадо, и не изъять из лендлиза для избирателей США - например военный грузовик или ракету - избиратель не поймет, зачем ему ракета, вместо денег.

Воюйте обычным вооружением - т.к. если чтото серъезнее, то это "экскалация", "красная линия", "не умеете пользоваться", "не поможет" и т.п.

Правда соотношение количества людей, экономик в пользу россии.

И обычным вооружением не выиграть длительную войну на истощение, или будет очень сложно...
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05.04.2023 12:38 Відповісти
в принципе, сюрпризов нет. да и во вторую мировую США официально вступили только после того как на них напали (еще кстати не факт, что Хйло удержится от, а то вечные разговоры обычно вдруг перерастают в тупые решения, ну, как минимум если бы сбылся "Киев за три дня" - то точно бы попробовал). до того - нет. (правда хз чи были у них официальные договоренности типа "будапештского меморандума" с кем-то, да и Великобритании тоже помогали вроде не прям сразу). так что история как в очередной раз можно убедиться никого ничему не учит.
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05.04.2023 14:41 Відповісти
Ось тут можна подивитись допомогу від США

https://protectukrainenow.org/ua/report

Загалом, з сьогоднішньою новиною, за весь час

~20 млрд - короткострокова допомога

~14-15 млрд - довгострокова допомога

Це не враховуючи ленд-ліз, котрий то потрібен, то не потрібен, то вже працює, то не працює...

Так 1 жовтня, закон про ленд-ліз котрий запропонував республіканець, до початку війни, щоб надати допомогу ДО - втратить силу...
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04.04.2023 23:35 Відповісти
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05.04.2023 07:46 Відповісти
F-16 с нанятыми пилотами частных компаний вполне могли бы и подкинуть к наступлению.
Вся проблема в деньгах только. Базироваться они могут и в Польше. Аэродромы Украины использовать, как подскок и тогда будет решена с самолетами врага, которые скидывают пикирующие фабы на наших защитников.
Другого решения против пикирующих полутора тонных бомб нет.
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05.04.2023 11:51 Відповісти
 
 