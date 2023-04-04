Додаткові боєприпаси для Patriot і HIMARS, - США оголосили новий пакет допомоги для України на $2,6 млрд

Сполучені Штати Америки (США) надають черговий пакет військової допомоги для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Пентагону.

"Сьогодні Міністерство оборони США оголосило про нову критично важливу допомогу Україні у сфері безпеки. Це включає в себе дозвіл президента на надання безпекової допомоги з наданням більшої кількості боєприпасів для наданих США ЗРК HIMARS, перехоплювачів ППО та артилерійських снарядів, які Україна використовує для своєї оборони ... на суму до 500 мільйонів доларів", - йдеться у повідомленні.

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До складу пакету входять:

- Додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot;

- Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

- 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;

- 120-мм мінометні міни;

- 120-мм та 105-мм танкові боєприпаси;

- 25-мм боєприпаси;

- ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), що запускаються в трубі;

- приблизно 400 гранатометів та 200 000 боєприпасів;

- 11 тактичних транспортних засобів для евакуації обладнання;

- 61 важкий паливозаправник;

- 10 вантажівок та 10 причепів для перевезення важкого обладнання;

- випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту автомобілів;

запасні частини та інше польове обладнання.

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Крім того, Пентагон оголосив про надання значного пакету засобів протиповітряної оборони, а також артилерійських і танкових боєприпасів, мінометних систем, ракет і протитанкових систем за рахунок коштів Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки (USAI) на суму 2,1 мільярда доларів.

У рамках USAI Міністерство оборони надасть Україні:

- додаткові боєприпаси для Національних перспективних зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);

- дев'ять 30-мм гармат для протидії безпілотним авіаційним системам;

- 10 мобільних ракетних комплексів із лазерним наведенням c-UAS;

- 3 радари повітряного спостереження;

- 30-мм і 23-мм зенітні боєприпаси;

- 130-мм і 122-мм артилерійські снаряди;

- 122-мм реактивні снаряди "ГРАД";

- ракетні установки та боєприпаси;

- 120-мм і 81-мм мінометні системи;

- 120-мм, 81-мм і 60-мм міномети;

- 120-мм танкові боєприпаси;

- протитанкові системи Javelin;

- протитанкові ракети;

- исокоточні авіаційні боєприпаси;

- приблизно 3600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 млн набоїв до стрілецької зброї;

- сім тактичних автомобілів для відновлення обладнання;

- вісім важких паливозаправників і 105 причепів із паливом;

- броньовані мостові системи;

- чотири машини матеріально-технічної підтримки;

- вантажівки і десять причепів для перевезення важкого обладнання;

- обладнання захищеного зв'язку;

- термінали та послуги SATCOM;

- фінансування навчання, технічного обслуговування і підтримки

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"На відміну від президентського дозволу, USAI є органом, згідно з яким Сполучені Штати закуповують військове спорядження у промисловості, а не постачають ті ресурси, які вилучаються зі запасів Міністерства оборони.

Оголошення цього пакету USAI означає початок процесу укладання контрактів для надання додаткових можливостей Збройним Силам України.

Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", - підкреслюється у повідомленні.