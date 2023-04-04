Третина російських спортсменів - військові. РФ не можна допускати на Олімпіаду, - Кличко

За позицією Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо допуску російських і білоруських спортсменів до участі в спортивних змаганнях і Олімпійських іграх стоїть толерантність до зла, а не бажання миру.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю одній з найбільших газет Індії "The Times of India", повідомляє Цензор.НЕТ. Інтерв’ю вийшло під заголовком: "Війна триватиме, доки ми не звільнимо кожен сантиметр української території… Російські спортсмени мають залишатися під забороною".

"У нібито миролюбній позиції МОК щодо допуску російських та білоруських спортсменів до участі в спортивних змаганнях і Олімпійських іграх не йдеться про бажання досягти миру. Це толерантність до зла. За останні 15 років Росія щонайменше тричі порушувала олімпійське перемир'я. Вторгнення в Україну також почалося після зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні", - заявив Кличко.

Кличко також зазначив, що третина російських спортсменів, які брали участь в Олімпійських іграх у Пекіні, були військовослужбовцями російської армії та членами її центрального спортивного клубу.

"Зараз російські спортсмени підтримують окупацію українських територій, геноцид українців. Тому не можна розглядати російський спорт у відриві від російської державної політики", - наголосив мер Києва.

Також читайте: Мер Парижу Анн Ідальго під час виступу в Київраді заявила, що проти участі росіян у змаганнях, - Кличко

В інтерв’ю індійському виданню Віталій Кличко нагадав, що з 24 лютого 2022 року Росія вбила щонайменше 231 українського спортсмена та тренера. Деякі з них загинули на полі бою, деякі стали жертвами російських обстрілів. Ще 15 спортсменів поранені, 28 перебувають у полоні, четверо вважаються зниклими безвісти.

"Необхідно припинити загарбницьку війну Росії проти України", - резюмував Кличко.

Як повідомлялось, Міжнародний олімпійський комітет 28 березня рекомендував допустити до змагань спортсменів із Росії та Білорусі в нейтральному статусі.