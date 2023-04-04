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Третина російських спортсменів - військові. РФ не можна допускати на Олімпіаду, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Спорт Війна в Україні

кличко

За позицією Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо допуску російських і білоруських спортсменів до участі в спортивних змаганнях і Олімпійських іграх стоїть толерантність до зла, а не бажання миру.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю одній з найбільших газет Індії "The Times of India", повідомляє Цензор.НЕТ.  Інтерв’ю вийшло під заголовком: "Війна триватиме, доки ми не звільнимо кожен сантиметр української території… Російські спортсмени мають залишатися під забороною".

"У нібито миролюбній позиції МОК щодо допуску російських та білоруських спортсменів до участі в спортивних змаганнях і Олімпійських іграх не йдеться про бажання досягти миру. Це толерантність до зла. За останні 15 років Росія щонайменше тричі порушувала олімпійське перемир'я. Вторгнення в Україну також почалося після зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні", - заявив Кличко.

Кличко також зазначив, що третина російських спортсменів, які брали участь в Олімпійських іграх у Пекіні, були військовослужбовцями російської армії та членами її центрального спортивного клубу.

"Зараз російські спортсмени підтримують окупацію українських територій, геноцид українців. Тому не можна розглядати російський спорт у відриві від російської державної політики", - наголосив мер Києва.

Третина російських спортсменів - військові. РФ не можна допускати на Олімпіаду, - Кличко 01

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В інтерв’ю індійському виданню Віталій Кличко нагадав, що з 24 лютого 2022 року Росія вбила щонайменше 231 українського спортсмена та тренера. Деякі з них загинули на полі бою, деякі стали жертвами російських обстрілів. Ще 15 спортсменів поранені, 28 перебувають у полоні, четверо вважаються зниклими безвісти.

"Необхідно припинити загарбницьку війну Росії проти України", - резюмував Кличко.

Як повідомлялось, Міжнародний олімпійський комітет 28 березня рекомендував допустити до змагань спортсменів із Росії та Білорусі в нейтральному статусі.

Автор: Володимир Янченко
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Ще третина це "Дынамо" МВД расэы
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04.04.2023 19:23 Відповісти
І мвд, і фсб...
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04.04.2023 19:48 Відповісти
Мочить той МОК... лівий- справа і під бок...
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04.04.2023 19:25 Відповісти
вони повінні змагатися з гранатою в ....... без чеки
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04.04.2023 19:31 Відповісти
спорт внє палітікі...
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04.04.2023 19:32 Відповісти
та яканахрен різниця,військові,не військові....свинособаки мають сидіти в себе на болотах і змагатися вони мають,в швидкості подихання від водяри і наркоти.
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04.04.2023 19:48 Відповісти
США недавно РФовских космонавтов отправили Драгоном на МКС. Там был такой себе Федяев, российский военный летчик 2-го класса.
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04.04.2023 22:01 Відповісти
 
 