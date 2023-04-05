Допомога Києву в припиненні цієї війни є основним інтересом США, - Помпео відвідав Україну. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ексглава Держдепу США часів Дональда Трампа Майк Помпео 4 квітня відвідав Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
Помпео зазначив: "Я щойно виїхав з України. Я бачив шкоду, яку завдало вторгнення Путіна. І мене надихнула хоробрість українського народу. Ясно одне: допомога Україні в припиненні цієї війни є основним інтересом Америки
Ексглава Держдепу зазначив: "Підтримка України – це не абстрактні ідеали на зразок "глобальної демократії", а зміцнення нашої національної та економічної безпеки".
На його думку, якщо Путін переможе у цій війні, то він контролюватиме важливий експорт до США. І він буде планувати більш масштабну війну в Європі. Ми не можемо цього допустити.
"Український народ пережив невимовні страждання. Але вони витривалі. Вони не просять американських військ — лише нашої підтримки. Ми повинні дати це їм", - резюмував Помпео.
Будь ласка, зачекайте...
"Найшвидший спосіб закінчити війну - програти її". © Джордж Оруелл
Щодо поразок ядерних країн. СССР вийшов з Афгану не через якісь військові поразки (15 тис загиблих за 10 років це для совка взагалі ні про шо. США в В'єтнамі втратили набагато більше). СССР не зміг тягнути ту війну через економічний занепад, який стався в тому числі через санкції, падіння ціни на нафту тощо. США також пішли не через те, що їх хтось там розбив на полі бою.
"Перемога полягає не просто у захопленні поля битви, а у фізичній та моральній руйнації збройних сил противника." ».© Карл Філіпп Готтліб фон Клаузевіц
Відсутність масованих ракетних ударів (як в останньому кварталі минулого року) натякає на відсутність можливості виробляти стільки ракет. То чим же кацапи зможуть нам дошкуляти після виходу України на свої законні кордони станом на 31.12.2013?
Ти сам в ЗСУ, чи здриснув в Австрію, судячи з прапорця?
Початок, скажімо не поганий.
Слідкуємо за продовженням!
Після цього група сенаторів від Демократичної та Республіканської партій США закликали Пентагон надати Україні F-16. Їхня ініціатива підкріплена оцінкою головнокомандувача збройних сил США та об'єднаних сил Північноатлантичного альянсу (НАТО) в Європі генерала Крістофера Каволі. Він вважає, що надання Україні ******** зброї, зокрема винищувачів F-16 і ракет дальнього радіусу дії, може допомогти зміцнити обороноздатність країни.
яка Вам різниця на що він посилається? і чому Ви вважаєте що він говорить чисту правду?
він робить те що вигідно йому в першу чергу - було би дивно як би він чинив по іншому
Байден і так дав не мало - при трампоні ми не отримали би і десятої частини
Трампісти невиліковні............
Йди під три чорти, помпео, разом з трампом, грін та іншою наволоччю.