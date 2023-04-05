Допомога Києву в припиненні цієї війни є основним інтересом США, - Помпео відвідав Україну. ФОТО

Ексглава Держдепу США часів Дональда Трампа Майк Помпео 4 квітня відвідав Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Помпео зазначив: "Я щойно виїхав з України. Я бачив шкоду, яку завдало вторгнення Путіна. І мене надихнула хоробрість українського народу. Ясно одне: допомога Україні в припиненні цієї війни є основним інтересом Америки

Ексглава Держдепу зазначив: "Підтримка України – це не абстрактні ідеали на зразок "глобальної демократії", а зміцнення нашої національної та економічної безпеки".

На його думку, якщо Путін переможе у цій війні, то він контролюватиме важливий експорт до США. І він буде планувати більш масштабну війну в Європі. Ми не можемо цього допустити.

"Український народ пережив невимовні страждання. Але вони витривалі. Вони не просять американських військ — лише нашої підтримки. Ми повинні дати це їм", - резюмував Помпео.

Також читайте: Майбутнє Росії залежить від перебігу війни, - Помпео







