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Допомога Києву в припиненні цієї війни є основним інтересом США, - Помпео відвідав Україну. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ексглава Держдепу США часів Дональда Трампа Майк Помпео 4 квітня відвідав Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Помпео зазначив: "Я щойно виїхав з України. Я бачив шкоду, яку завдало вторгнення Путіна. І мене надихнула хоробрість українського народу. Ясно одне: допомога Україні в припиненні цієї війни є основним інтересом Америки

Ексглава Держдепу зазначив: "Підтримка України – це не абстрактні ідеали на зразок "глобальної демократії", а зміцнення нашої національної та економічної безпеки".

На його думку, якщо Путін переможе у цій війні, то він  контролюватиме важливий експорт до США. І він буде планувати більш масштабну війну в Європі. Ми не можемо цього допустити.

"Український народ пережив невимовні страждання. Але вони витривалі. Вони не просять американських військ — лише нашої підтримки. Ми повинні дати це їм", - резюмував Помпео. 

Також читайте: Майбутнє Росії залежить від перебігу війни, - Помпео

Допомога Києву в припиненні цієї війни є основним інтересом США, - Помпео відвідав Україну 01
Допомога Києву в припиненні цієї війни є основним інтересом США, - Помпео відвідав Україну 02
Допомога Києву в припиненні цієї війни є основним інтересом США, - Помпео відвідав Україну 03
Допомога Києву в припиненні цієї війни є основним інтересом США, - Помпео відвідав Україну 04

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+5
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04.04.2023 19:52
+5
На початку березня заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал заявив, що українські чиновники попросили у Вашингтона 128 бойових літаків різних моделей: F-15, F-16 і F-18.

Після цього група сенаторів від Демократичної та Республіканської партій США закликали Пентагон надати Україні F-16. Їхня ініціатива підкріплена оцінкою головнокомандувача збройних сил США та об'єднаних сил Північноатлантичного альянсу (НАТО) в Європі генерала Крістофера Каволі. Він вважає, що надання Україні ******** зброї, зокрема винищувачів F-16 і ракет дальнього радіусу дії, може допомогти зміцнити обороноздатність країни.
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04.04.2023 20:36
+5
Так и погоны можно потерять! 😎
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04.04.2023 20:37
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Від Помпео - чекаю F-16/// а може і більше...
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04.04.2023 19:39 Відповісти
Помпео пока лишь один из кандидатов, который может прийти во власть только в январе 2025 года. И то, если выиграет выборы.
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04.04.2023 19:43 Відповісти
Не в припиненні цієї війни, а перемоги України у цій війні! Відчуйте різницю!

"Найшвидший спосіб закінчити війну - програти її". © Джордж Оруелл
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04.04.2023 19:50 Відповісти
Ти розумієш, що щоб припинити війну перемогою, то треба щоб був 1945й рік, над кремлем (столицею ядерної країни, нагадаю) український стяг, а в Тихому океані ЗСУ миють чоботи. Готовий воювати, доки не дійдемо до Камчатки? Тоді чого ти тут, а не в ЗСУ. Коли ви всі порозумнішаєте і викинете з голови цей інфантилізм і тупий максималізм
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04.04.2023 21:26 Відповісти
Тут залежить що вважати перемогою. Ядерні країни також програвали війни. Пішов би на війну з радістю, але вже давно своє відвоював.
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04.04.2023 21:41 Відповісти
Отож, мені теж хочеться знати, що для нас перемога? І як досягти ПРИПИНЕННЯ війни. Особисто я вважаю, що ми вже перемогли. Тим, що зупинили цю орду і зберегли країну. Зараз ми воюємо, на мій погляд, не за Україну (Україну ми відстояли), а за Дамбас, щоб повернути назад дамбас і його прекрасних жителів, 99% з яких ненависть до України і всього українського впитували з молоком матері. Мені, чесно скажу, боляче дивитися, як ми щодня кладемо сотні життів щоб спробувати повернути в Україну ракову пухлину, жителів, які по суті і позвали сюди орків в 2014 році (перекриття дороги нашим військам і толпи народу з плакатами "ввєді вайска" памятаємо?)
Щодо поразок ядерних країн. СССР вийшов з Афгану не через якісь військові поразки (15 тис загиблих за 10 років це для совка взагалі ні про шо. США в В'єтнамі втратили набагато більше). СССР не зміг тягнути ту війну через економічний занепад, який стався в тому числі через санкції, падіння ціни на нафту тощо. США також пішли не через те, що їх хтось там розбив на полі бою.
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04.04.2023 22:24 Відповісти
..."СССР не зміг тягнути ту війну через економічний занепад, який стався в тому числі через санкції".. так і я про теж саме.
"Перемога полягає не просто у захопленні поля битви, а у фізичній та моральній руйнації збройних сил противника." ».© Карл Філіпп Готтліб фон Клаузевіц

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05.04.2023 11:24 Відповісти
Ну то йди і здавайся! Ще скажи, що кацапів не перемогти, бо вони мають ядерну зброю!

Відсутність масованих ракетних ударів (як в останньому кварталі минулого року) натякає на відсутність можливості виробляти стільки ракет. То чим же кацапи зможуть нам дошкуляти після виходу України на свої законні кордони станом на 31.12.2013?
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04.04.2023 21:55 Відповісти
чому ви такі тупі? Чому у вас лише два варіанти - або капітуляція, або війна до кінця, тобто без кінця.
Ти сам в ЗСУ, чи здриснув в Австрію, судячи з прапорця?
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04.04.2023 22:26 Відповісти
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04.04.2023 19:52 Відповісти
Так и погоны можно потерять! 😎
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04.04.2023 20:37 Відповісти
матрёха, присягу на Лубянке давала? ))
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04.04.2023 21:56 Відповісти
Доброзичлива й щира людина, видно по фото. Дякуємо Штатам!
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04.04.2023 19:54 Відповісти
Початок передвиборчої президентської кампанії пана Помпео.
Початок, скажімо не поганий.
Слідкуємо за продовженням!
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04.04.2023 19:54 Відповісти
На жаль, у цього республіканця президентські шанси дуже малі. Принаймні, на цей час.
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04.04.2023 20:08 Відповісти
Не претендую на найкращого перекладача, але "end this war" - покінчити з цією війною, тобто перемогти.
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04.04.2023 20:21 Відповісти
Помпео - лучший кандидат в президентом США! Байден геть!
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04.04.2023 20:35 Відповісти
Твоя поддержка трампистов понятна - даже мигрировавший кацап остаётся кацапом, а кацапы очень ценят трампистов, потому что они - такое же примитивное быдло.
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04.04.2023 20:57 Відповісти
Типичный руснявый комментарий
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04.04.2023 22:37 Відповісти
Ти спочатку почитай хто такий Помпео, його дії та заяви, а потім кричи про "трампістів".
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05.04.2023 08:59 Відповісти
На початку березня заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал заявив, що українські чиновники попросили у Вашингтона 128 бойових літаків різних моделей: F-15, F-16 і F-18.

Після цього група сенаторів від Демократичної та Республіканської партій США закликали Пентагон надати Україні F-16. Їхня ініціатива підкріплена оцінкою головнокомандувача збройних сил США та об'єднаних сил Північноатлантичного альянсу (НАТО) в Європі генерала Крістофера Каволі. Він вважає, що надання Україні ******** зброї, зокрема винищувачів F-16 і ракет дальнього радіусу дії, може допомогти зміцнити обороноздатність країни.
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04.04.2023 20:36 Відповісти
Байден подчиняется не американскому народу, а хотелкам хуьла
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04.04.2023 20:38 Відповісти
при Байдені Україна отримала рекордну кількість підтримки
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04.04.2023 21:19 Відповісти
Рекорд в сравнении с чем? Есть определённые потребности Украины для победы в войне, которые Байден категорически отказывается выполнять и при этом всегда ссылается на хотели хуьла
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04.04.2023 22:35 Відповісти
в порівнянні з іншими країнами/президентами, якщо Ви це не зрозуміли

яка Вам різниця на що він посилається? і чому Ви вважаєте що він говорить чисту правду?

він робить те що вигідно йому в першу чергу - було би дивно як би він чинив по іншому

Байден і так дав не мало - при трампоні ми не отримали би і десятої частини
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04.04.2023 22:42 Відповісти
в порівнянні з іншими країнами в минусе! Эстония тратит на подтримку Украины 1,2% ВВП!
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04.04.2023 22:47 Відповісти
дуже вдячний Естонії, але штати дають набагато більше чим всі інші країни разом взяті
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04.04.2023 23:03 Відповісти
И должны давать больше, должны давать в таких же масштабах как давали сралину, но не дают
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04.04.2023 23:32 Відповісти
та ніхто в цьому світі нічого нікому не "должен" крім тату й мамі
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04.04.2023 23:36 Відповісти
Должен, иначе бы миром правили Гитлеру и путлеры
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04.04.2023 23:41 Відповісти
безумовно тут є інтереси америки, але не ідеалізуйте їх
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04.04.2023 23:45 Відповісти
Завжди вважав п. Помпео реальним, мудрим політиком.
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04.04.2023 20:51 Відповісти
Не у "припиненні війни", пане Помпео, а у перемозі у війні! Відчуваєте різницю, пане Помпео?
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04.04.2023 20:55 Відповісти
"Допомога в припиненні війни"?
Трампісти невиліковні............
Йди під три чорти, помпео, разом з трампом, грін та іншою наволоччю.
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04.04.2023 21:25 Відповісти
Через перемогу в войне.
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04.04.2023 22:36 Відповісти
Да в америке произошло вырождение Республиканской Партии. Стыд и позор.
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04.04.2023 21:52 Відповісти
Коли Трамп був президентом Помпео був у него дарж секретарем.Потакав всім забаганкам Трампа.Навіщо він приїхав?Пропіаритися перед майбутніми виборами США.
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05.04.2023 15:20 Відповісти
 
 