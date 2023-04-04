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Російські Су-35 скинули дві авіабомби на с. Печенюги на Чернігівщині, - ОК "Північ"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

самолет,су,су35

Російська армія здійснила авіаудар по населеному пункту Печенюги в Чернігівській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Північ".

"Близько 17:31 від диспетчера ДСНС надійшло повідомлення, що в с. Печенюги горить приватний будинок і господарські будівлі. Як стало відомо, загоряння сталося внаслідок авіаційного удару, який здійснили два російських Су-35", - зазначили в ОК "Північ".

За попередніми даними, винищувачі РФ скинули на населений пункт дві бомби.

Про постраждалих інформації поки що не надходило.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни модернізують півтонні авіабомби, - Повітряні сили

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+15
Де українське ППО? Хіба ти не знаєш? Під асфальтом!
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04.04.2023 20:16
+11
А де було українське ппо???
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04.04.2023 19:42
+8
Можливо, це були керовані бомби, що летять на десятки кілометрів.
Іх запускають з висоти більше 10 км., не входячи в зону досяжності ППО…
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04.04.2023 19:51
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04.04.2023 19:41 Відповісти
А де було українське ппо???
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04.04.2023 19:42 Відповісти
Тобто - не збили - не ворог? Що за гон?
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04.04.2023 19:47 Відповісти
Можливо, це були керовані бомби, що летять на десятки кілометрів.
Іх запускають з висоти більше 10 км., не входячи в зону досяжності ППО…
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04.04.2023 19:51 Відповісти
Саме так. Демонструють, що у них свій jdam. Білопілля в Сум обл. таку ж скинули недавно...
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04.04.2023 20:08 Відповісти
Дальність польоту цих керованих бомб 10- 20 км. Гляньте на карту, вони робили запуски, будучи над нашою територією...
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04.04.2023 20:41 Відповісти
ФБ говорит, что 70 км дальность у фаб 500 с крыльями.
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04.04.2023 20:50 Відповісти
Де українське ППО? Хіба ти не знаєш? Під асфальтом!
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04.04.2023 20:16 Відповісти
знаю только о взлете в мачулищах Тревоги не было, почему?
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04.04.2023 19:43 Відповісти
У нас в Сумской была тревога. Да и по карте показывает что в Черниговской тоже была.
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04.04.2023 19:48 Відповісти
когда взлетает су-35, тревогу объявляют по всей Украине.
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04.04.2023 21:26 Відповісти
Тревогу по всей Украине объявляют когда взлетает кинжалоносец МиГ-31К. Су-35 несет угрозу для пограничных областей/районов.
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04.04.2023 21:49 Відповісти
переносних ппо систем не вистачає. щоб робити засідки на кордоні...
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04.04.2023 19:51 Відповісти
Ты их с ПЗРК не достанешь. Они с большой высоты запускают бомбы, да и с расстояния от границы.
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04.04.2023 20:22 Відповісти
інформації звідки і з якої висоти немає...
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04.04.2023 20:59 Відповісти
Только по селам мирным и могут удары наносить победители хреновы.
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04.04.2023 19:53 Відповісти
Так .уйло в начале вторжения заявило, шо цель - уничтожение инфраструктуры. Я опупеваю, почему кацапам вольготно дышится на мацквабаде?Вроде, 1000 км мы уже преодолели.
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04.04.2023 20:12 Відповісти
Наше ППО тільки Бубочку прикриває? Зрозуміло, що цінність життя селян і Бубочки незрівнянна, але ж два СУ-35...
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04.04.2023 20:15 Відповісти
На юге и востоке они десятками каждый день летают и не сбивают. А тут каких то 2 самолета.
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04.04.2023 20:23 Відповісти
Ета другоє, там ідьот спеціальная операція!
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04.04.2023 20:50 Відповісти
а ППО ДЕ????
може передали гвардії наступу???
не Залужному а під МВС
а ті ******* що на трасах стоять, будуть воювати, чи ні???
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04.04.2023 20:15 Відповісти
У нас еще остались авиабомбы? Что мешает им "приклеить" крылья? Или неначасі?
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04.04.2023 20:29 Відповісти
почему мы в ответ не бьем?
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04.04.2023 21:20 Відповісти
Российские Су-35 сбросили две авиабомбы на с. Печенюги на Черниговщине...
a зачем российские Су-35 сбросили две авиабомбы на с. Печенюги на Черниговщине?!
там что, то было??? стояли какие то части ЗСУ???
поражает тупость этих горе вояк.
просто так взлетели самолетики и просто так скинули бомбы.
от балды.
умом этих ублюдков не понять.
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04.04.2023 21:30 Відповісти
От який сенс бомбити село?? Тільки щоб залякати населення??
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04.04.2023 21:48 Відповісти
2 варианта. Или были какая то военная техника/личный состав и кто то сдал или же тренировка. Российские артиллеристы часто тренируются по пограничным районам, возможно теперь стали и летчиков тренировать.
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04.04.2023 21:51 Відповісти
Тобто вилетіли від бульбашів, перелетіли в ерефію і запустили звідти. Де наша пред'ява драніку? Маємо повне право звинуватити бульбостан у нападі і нанесенні удару у відповіть. Ми не повинні розбиратись чиї то були літаки, це проблеми кабиздоха.
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04.04.2023 21:52 Відповісти
Бьют, потому как могут безнаказанно. Вот и все.
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04.04.2023 21:59 Відповісти
24 km south of Ruzzian border,
so in Grad/Uragan/Schmerz range.

On P-65 road between Semenivka and Novgad Siversky.

2 planes: 1 with bombs, 1 giving cover.

1)
Ruzzia suspected Ukrainian military equipment,
and bombed the private house to deter other farmers.

But why did Ukraine put military equipment there,
by what regulation,
since it was private.

The owner might have invited there for bad weather conditions,
and the responsible captain or major accepted that offer.

2)
Ruzzia still has a kill list from last year,
and working it off.

3)
The farmer actively captured Ruzzian equipment last year.

4)
The owner had put a like or comment on Social Media for some Kazov site.

------

My maps show open terrain all around for 3 km radius,
with no wood strips as to prevent wind erosion
like elsewhere.
One day one has to plant some there to
create obstacles for any
Ruzzian attacks in the far future.
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04.04.2023 23:44 Відповісти
 
 