10 606 30
Російські Су-35 скинули дві авіабомби на с. Печенюги на Чернігівщині, - ОК "Північ"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російська армія здійснила авіаудар по населеному пункту Печенюги в Чернігівській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Північ".
"Близько 17:31 від диспетчера ДСНС надійшло повідомлення, що в с. Печенюги горить приватний будинок і господарські будівлі. Як стало відомо, загоряння сталося внаслідок авіаційного удару, який здійснили два російських Су-35", - зазначили в ОК "Північ".
За попередніми даними, винищувачі РФ скинули на населений пункт дві бомби.
Про постраждалих інформації поки що не надходило.
Топ коментарі
+15 Oresta Bartka
показати весь коментар04.04.2023 20:16
+11 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар04.04.2023 19:42
+8 vigo
показати весь коментар04.04.2023 19:51
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Іх запускають з висоти більше 10 км., не входячи в зону досяжності ППО…
може передали гвардії наступу???
не Залужному а під МВС
а ті ******* що на трасах стоять, будуть воювати, чи ні???
a зачем российские Су-35 сбросили две авиабомбы на с. Печенюги на Черниговщине?!
там что, то было??? стояли какие то части ЗСУ???
поражает тупость этих горе вояк.
просто так взлетели самолетики и просто так скинули бомбы.
от балды.
умом этих ублюдков не понять.
so in Grad/Uragan/Schmerz range.
On P-65 road between Semenivka and Novgad Siversky.
2 planes: 1 with bombs, 1 giving cover.
1)
Ruzzia suspected Ukrainian military equipment,
and bombed the private house to deter other farmers.
But why did Ukraine put military equipment there,
by what regulation,
since it was private.
The owner might have invited there for bad weather conditions,
and the responsible captain or major accepted that offer.
2)
Ruzzia still has a kill list from last year,
and working it off.
3)
The farmer actively captured Ruzzian equipment last year.
4)
The owner had put a like or comment on Social Media for some Kazov site.
------
My maps show open terrain all around for 3 km radius,
with no wood strips as to prevent wind erosion
like elsewhere.
One day one has to plant some there to
create obstacles for any
Ruzzian attacks in the far future.