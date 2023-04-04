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У НАТО точаться дебати, чи не краще обмежитися гарантіями безпеки для України замість членства, - WSJ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нато,україна,єс

Членство України в НАТО не на порядку денному. Альянс думає над тим, як продемонструвати підтримку Києва, не даючи конкретних обіцянок.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal,  повідомляє Цензор.НЕТ. 

Видання зазначає, що ЗСУ - це єдина армія в Європі, яка не тільки успішно протистоїть повномасштабній агресії, а й завдає противнику серйозних поразок. У Києві вважають, що це дає Україні право на членство в НАТО. Прагнення України стати членом НАТО, ймовірно, посиляться ще більше у разі успіху контрнаступу ЗСУ, який, як прогнозують експерти, має відбутися навесні. Очікується, що лідери НАТО зіштовхнуться із сильним тиском президента Зеленського щодо вступу на саміті у липні. 

Джерела видання кажуть, що якихось дій у НАТО, спрямованих на прийняття України, немає. Перш за все через те, що Україна перебуває у стані війни з Росією. Тобто, якби Украна отримала членство просто зараз, це б призвело до прямого конфлікту Альянсу з Росією, чого НАТО старанно уникає.

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"У зв’язку з тим, що членство України знято з порядку денного НАТО, лідери обговорюють, яку втішну нагороду запропонувати, щоб продемонструвати підтримку та заохочення так, щоб з одного боку не дати зайвих обіцянок, а з іншого не дати російській пропаганді представити це, як перемогу. Який би пакет не прийняли на саміті у Вільнюсі, він ляже в основу відносин НАТО з Києвом на місяці чи роки", - пише видання.

За данними неназваних джерел дебати всередині НАТО зосереджені на тому, чи варто надати Україні чіткі та надійні гарантії безпеки, чи краще обмежитися розмитими; і на тому, чи варто концентруватися на формуванні довгострокових політичних зв'язків.

Видання додає, що Польща, Литва та Естонія виступають за надійні гарантії та ясну програму вступу України до НАТО, в той час як США, Німеччина і Франція, вважають, що краще зосередитися на проблемах тут і зараз, як то надання зброї та грошей. 

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг неоднаразово заявляв, що головною умовою вступу України до НАТО є перемога у війні. 

Читайте також: У НАТО обговорюють, як допомогти Україні, поки вона не вступила до Альянсу, - FT
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Топ коментарі
+17
це просто свинство якесь - ми вбиваємо їхнього ворога а вони крутять носами
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04.04.2023 19:52
+16
НЕ КРАЩЕ!
P. S. ВЖЕ БУЛИ "ГАРАНТІЇ" коли від ЯЗ Україна відмовилась!!!
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04.04.2023 19:52
+14
в перекляді на людську мову -

У НАТО точаться дебати, чи українці й досі лохи, що харчуються обіцянками чи вже ні.
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04.04.2023 19:56
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Осталось только ещё саксафониста с пенсии вызвать и нашего гитараста чучму на подписи ставить! Тварье бздливое. Очередная бумажка листочек с тетрадки! Пора всех погибших указать число. Мы должны знать цену. И только свое Яо! Ещё сто раз напомню.
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05.04.2023 00:10 Відповісти
нам его никто не даст. Клинтон жалостливо почешет репу, меркель с обамой вообще отморозились....какое ЯО?
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05.04.2023 21:36 Відповісти
зеленский с дерьмаком из шкуры вон лезут выпоняя оманские указания х**ла о дистанцировании от Запада.
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05.04.2023 01:46 Відповісти
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