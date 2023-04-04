Вільнюс 2023 року - це можливість виправити помилки Бухареста 2008 року, - Кулеба про відносини з НАТО

Саміт НАТО у Вільнюсі - це можливість держав-членів Північноатлантичного альянсу виправити помилки, яких було допущено на саміті у Бухаресті у 2008 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Я сказав все, що Україна думає з приводу аргументу деяких країн, що членство України не на часі, а на часі максимальне збільшення підтримки України з боку НАТО", - заявив він.

Кулеба додав, що мав відверту розмову з союзниками України, на якій "сказали все, що думали".

"Тепер союзники мають все обговорити і вийти на чіткий результат, який буде досягнуто у Вільнюсі. Якщо коротко, мій меседж такий: Вільнюс 2023 року - це нагода виправити помилки Бухареста 2008 року", - наголосив міністр.

Він додав, що повторення того, що двері НАТО залишаються відчиненими, буде недостатнім для України.

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