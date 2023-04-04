Вільнюс 2023 року - це можливість виправити помилки Бухареста 2008 року, - Кулеба про відносини з НАТО
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Саміт НАТО у Вільнюсі - це можливість держав-членів Північноатлантичного альянсу виправити помилки, яких було допущено на саміті у Бухаресті у 2008 році.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Я сказав все, що Україна думає з приводу аргументу деяких країн, що членство України не на часі, а на часі максимальне збільшення підтримки України з боку НАТО", - заявив він.
Кулеба додав, що мав відверту розмову з союзниками України, на якій "сказали все, що думали".
"Тепер союзники мають все обговорити і вийти на чіткий результат, який буде досягнуто у Вільнюсі. Якщо коротко, мій меседж такий: Вільнюс 2023 року - це нагода виправити помилки Бухареста 2008 року", - наголосив міністр.
Він додав, що повторення того, що двері НАТО залишаються відчиненими, буде недостатнім для України.
Будь ласка, зачекайте...
Чалий-колишній дипломат,пенсіонер,затятий пропихувач ще Будапештських угод.Ось,кого взяли собі на допомогу керівники делегації.його ще і піарили певний період після чергового раунду переговорів в Стамбулі.
які знаходяться в стані війни,
не можуть бути прийнятими в цей час в НАТО,
а з іншого боку, москолотня не називає війну з Україною війною,
а якоюсь кацапнячою "спецоперацією".
висновок - Україна не знаходиться в стані війни і може і повинна бути прийнята в НАТО.
А помилку самміту у грудні 2019-го виправлять не треба? Чи тоді ніяких помилок не було і сонцесяйне ніщо все робило правильно?
Німеччину прийняли в НАТО "однією половиною" в 1955 році 0 інша половина була в варшавському договорі.
то я б на місті Кулеби так відкрито і спитав би : 'якщо підпишемо перемир'я на лінії 2013 року, без Криму та частин Донеччини/Луганщини, то одразу берете в НАТО чи ні ?'
але Байден нічого не відповість на такі 'запитання в лоб'