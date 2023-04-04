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Вільнюс 2023 року - це можливість виправити помилки Бухареста 2008 року, - Кулеба про відносини з НАТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

кулеба

Саміт НАТО у Вільнюсі - це можливість держав-членів Північноатлантичного альянсу виправити помилки, яких було допущено на саміті у Бухаресті у 2008 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Я сказав все, що Україна думає з приводу аргументу деяких країн, що членство України не на часі, а на часі максимальне збільшення підтримки України з боку НАТО", - заявив він.

Кулеба додав, що мав відверту розмову з союзниками України, на якій "сказали все, що думали".

"Тепер союзники мають все обговорити і вийти на чіткий результат, який буде досягнуто у Вільнюсі. Якщо коротко, мій меседж такий: Вільнюс 2023 року - це нагода виправити помилки Бухареста 2008 року", - наголосив міністр.

Він додав, що повторення того, що двері НАТО залишаються відчиненими, буде недостатнім для України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У НАТО точаться дебати, чи не краще обмежитися гарантіями безпеки для України замість членства, - WSJ

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+9
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04.04.2023 20:26
+7
дайте суки зелені українцям спочатку виправити помилку 2019 ,а тоді і НАТО буде..
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04.04.2023 20:20
+5
Нато в попередній статті від WSJ вже сказало що розмірковує чи виписати Україні будапештську п*ісюльку-2 чи взагалі просто сказати вам не на часі...а заявка сидить на столі і вони її просто ігнорять. Вот такі союзники. Треба било ядеркою не розмінюватися на папірці і армію не розкрадати всі 30+ років. Нато фінів і шведів візьмуть і закриють всі дири на кордоні а ви з х*йлом один на один залишайтесь. І
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04.04.2023 20:27
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дайте суки зелені українцям спочатку виправити помилку 2019 ,а тоді і НАТО буде..
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04.04.2023 20:20 Відповісти
👏
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04.04.2023 20:21 Відповісти
Кремлівський чахлик все ж таке молодець. Буквально заштовхав Фінляндію у НАТО. І нас *********.
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04.04.2023 20:22 Відповісти
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04.04.2023 20:26 Відповісти
Нато в попередній статті від WSJ вже сказало що розмірковує чи виписати Україні будапештську п*ісюльку-2 чи взагалі просто сказати вам не на часі...а заявка сидить на столі і вони її просто ігнорять. Вот такі союзники. Треба било ядеркою не розмінюватися на папірці і армію не розкрадати всі 30+ років. Нато фінів і шведів візьмуть і закриють всі дири на кордоні а ви з х*йлом один на один залишайтесь. І
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04.04.2023 20:27 Відповісти
а нічого було обирати всіляких шаріїв зеленьских яників і медведчуків...
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04.04.2023 20:32 Відповісти
Та ні, нас взяти очконуть. Щось наобіцяють - "після війни"...
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04.04.2023 20:27 Відповісти
Ті самі,що творили Будапештські,хотіли наламати дров і тепер: в березні минулого року в Стамбулі відбувались російсько-українські перемовини,де Подоляк-Арахамія,як керівники укр.делегації,вкупі з іншим учасником делегації-Чалим,домовлялись про нейтральний статус для України,а потім ще і пропагували його в інф.просторі.
Чалий-колишній дипломат,пенсіонер,затятий пропихувач ще Будапештських угод.Ось,кого взяли собі на допомогу керівники делегації.його ще і піарили певний період після чергового раунду переговорів в Стамбулі.
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04.04.2023 20:35 Відповісти
Якщо ви маєте на увазі В.А. Чалого, який був послом у США, то він немає ніякого стосунку до того Чалого, який приймав участь у зелених договорняках.
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04.04.2023 20:40 Відповісти
Ви знаєте,який Чалий. А Валерію Олексійовичу-велика повага.
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04.04.2023 21:04 Відповісти
з одного боку у альянса є пункт за яким країни,
які знаходяться в стані війни,
не можуть бути прийнятими в цей час в НАТО,
а з іншого боку, москолотня не називає війну з Україною війною,
а якоюсь кацапнячою "спецоперацією".
висновок - Україна не знаходиться в стані війни і може і повинна бути прийнята в НАТО.
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04.04.2023 20:37 Відповісти
"Вільнюс 2023 року - це нагода виправити помилки Бухареста 2008 року" Джерело: https://censor.net/ua/n3410122

А помилку самміту у грудні 2019-го виправлять не треба? Чи тоді ніяких помилок не було і сонцесяйне ніщо все робило правильно?
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04.04.2023 20:37 Відповісти
О В кулеби втомленість від партнерів пройшла? Не нагнітайте скінчилося? Який прогрес і яке нахабство Мене дивує що після подібних заяв нас не відправили за кораблем
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04.04.2023 20:43 Відповісти
нічого дивного,хамство і не тільки політичне,це візитівка теперішньої влади..
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04.04.2023 21:01 Відповісти
ну а якщо відмовлять у Вільнюсі, тоді який демарш може вчинити Україна ?

Німеччину прийняли в НАТО "однією половиною" в 1955 році 0 інша половина була в варшавському договорі.

то я б на місті Кулеби так відкрито і спитав би : 'якщо підпишемо перемир'я на лінії 2013 року, без Криму та частин Донеччини/Луганщини, то одразу берете в НАТО чи ні ?'

але Байден нічого не відповість на такі 'запитання в лоб'
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04.04.2023 21:00 Відповісти
 
 