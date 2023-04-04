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Зеленський (17420) США (14460)

Україна здатна не допустити розширення війни, - Зеленський звернувся до губернаторів США

Новини Цензор.НЕТ Політика України

зеленський

У вівторок, 4 квітня, президент України Володимир Зеленський звернувся до губернаторів США. Він наголосив, що Україна здатна не допустити розширення війни, але необхідна військова підтримка партнерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у  телеграмі глави держави.

"Україна здатна не допустити розширення війни. Здатна перемогти Росію на нашій землі. Сказав про це під час звернення до губернаторів США", - написав Зеленський.

Він зазначив, що "ворог свободи повинен програти швидко й надійно там, куди зайшов зі злочинною та неспровокованою агресивною війною".

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"Ось чому ми звертаємося по підтримку до США, по зброю та по фінанси. Вистоїть Україна - вистоїть ваш мир, ваших союзників і партнерів", - додав президент.

За його словами, саме з Україною Америка має змогу захистити свої цінності, що збігаються з нашими.

"Головне - не програти час, не програти шанс, який маємо. Діяти зараз, допомагати зараз. Українці роблять так, щоб американцям не довелося воювати. Ми спільно здобуваємо нову міцність для наших держав. І я впевнений, завжди будемо успішні", - додав Зеленський.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+9
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04.04.2023 20:42
+8
А по асфальт не звертався? Він же так потужно готувався до вторгнення саме асфальтом і, якщо вірити "єдиному аналу" та самому найвеличнішому, деокупував Київ, звільнив північні області, Харківщину, захистив Миколаїв та звільнив Херсон! І все це - завдяки асфальту (Дубінський на "Г+Г" не дасть збрехать).
А в трагедії Бучи, Мощуна, Маріуполя та інших міст, містечок, сіл винуватий лише Порошенко.
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04.04.2023 20:46
+6
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04.04.2023 20:39
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Вистоіть Украіна -- вистоіть демократія - вистоіть золотии мільярд.
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04.04.2023 20:35 Відповісти
золотии мільярд - це Китай?
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04.04.2023 20:40 Відповісти
... не зважаючи на зелену плісняву, глистів з паРашки й ze-********* на кріслі Гетьмана...
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04.04.2023 20:37 Відповісти
Навіть, коли зелене чмо знімає міни
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04.04.2023 20:48 Відповісти
Атакамси, ф-16, атакамси, ф-16 і ще раз атакамси, ф-16...
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04.04.2023 20:37 Відповісти
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04.04.2023 20:39 Відповісти
аби лише ми не скотилися в піддакування американським партіям бо закінчимо як південний в'єтнам чи світський афганістан.
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04.04.2023 20:40 Відповісти
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04.04.2023 20:42 Відповісти
А по асфальт не звертався? Він же так потужно готувався до вторгнення саме асфальтом і, якщо вірити "єдиному аналу" та самому найвеличнішому, деокупував Київ, звільнив північні області, Харківщину, захистив Миколаїв та звільнив Херсон! І все це - завдяки асфальту (Дубінський на "Г+Г" не дасть збрехать).
А в трагедії Бучи, Мощуна, Маріуполя та інших міст, містечок, сіл винуватий лише Порошенко.
показати весь коментар
04.04.2023 20:46 Відповісти
А ти порохобот не думав, що є поняття логістики? Як би ви підвозили БК та техніку максимально швидко по вашим порошенківським «автобанам»(((
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04.04.2023 23:05 Відповісти
Ага, зебілушка, ага! Особливо на північ, де була розформована частина, що мала прикривати столицю з Півночи та тим підрозділам НГ, які були відведені з Гостомеля за кілька днів до нападу. Ну і розширення траси в Чорнобильскій зоні - то ж для підвозу ракет і снарядів тим 120 військовим, що там були на момент вторгнення. Ага.
А Чонгар розмінували і дорогу туди побудували щоб найновіші міни та вибухівку шатлами "мері поппінс" підвезти, але не встигли?
Зате як швидко, з вітерком, драпали по гарному асфальту призначенці Банкової в СБУ та МВС з Херсонщини, Сумщини, Чернігівщини...

Ну а стосовно логістики... То в нас "важка спадщина совка": логістика заточена була на залізницю. А, оскільки найвеличніше (за його ж словами) не мало часу думати стратегічно, то великі сумніви в тому, що побудова доріг - то зміна типу логістики (особливо, якщо зважити ціну за кілометр).

До речі! Дуже дякую, що назвали мене "порохоботом". З моменту моєї регістрації - ви перший.
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05.04.2023 00:06 Відповісти
А як ЛЮДСЬКИЙ ресурс? Він небезмежний. А баби наражають- так це не про Україну. Скільки вже жінок покинуло дім і скільки повернеться ?

Все це...!!! Подяка заходу за "патрони" !!! А як до того щоб ввести війська
НАТО щоб до літа добити москалей і Україна зберегла свій ГЕНОФОНД !!!
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05.04.2023 08:03 Відповісти
 
 