Україна здатна не допустити розширення війни, - Зеленський звернувся до губернаторів США
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У вівторок, 4 квітня, президент України Володимир Зеленський звернувся до губернаторів США. Він наголосив, що Україна здатна не допустити розширення війни, але необхідна військова підтримка партнерів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі глави держави.
"Україна здатна не допустити розширення війни. Здатна перемогти Росію на нашій землі. Сказав про це під час звернення до губернаторів США", - написав Зеленський.
Він зазначив, що "ворог свободи повинен програти швидко й надійно там, куди зайшов зі злочинною та неспровокованою агресивною війною".
"Ось чому ми звертаємося по підтримку до США, по зброю та по фінанси. Вистоїть Україна - вистоїть ваш мир, ваших союзників і партнерів", - додав президент.
За його словами, саме з Україною Америка має змогу захистити свої цінності, що збігаються з нашими.
"Головне - не програти час, не програти шанс, який маємо. Діяти зараз, допомагати зараз. Українці роблять так, щоб американцям не довелося воювати. Ми спільно здобуваємо нову міцність для наших держав. І я впевнений, завжди будемо успішні", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
А в трагедії Бучи, Мощуна, Маріуполя та інших міст, містечок, сіл винуватий лише Порошенко.
А Чонгар розмінували і дорогу туди побудували щоб найновіші міни та вибухівку шатлами "мері поппінс" підвезти, але не встигли?
Зате як швидко, з вітерком, драпали по гарному асфальту призначенці Банкової в СБУ та МВС з Херсонщини, Сумщини, Чернігівщини...
Ну а стосовно логістики... То в нас "важка спадщина совка": логістика заточена була на залізницю. А, оскільки найвеличніше (за його ж словами) не мало часу думати стратегічно, то великі сумніви в тому, що побудова доріг - то зміна типу логістики (особливо, якщо зважити ціну за кілометр).
До речі! Дуже дякую, що назвали мене "порохоботом". З моменту моєї регістрації - ви перший.
Все це...!!! Подяка заходу за "патрони" !!! А як до того щоб ввести війська
НАТО щоб до літа добити москалей і Україна зберегла свій ГЕНОФОНД !!!