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Новини За кордоном
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Угорщина (1326) НАТО (5129) Сійярто (240)

Запрошення України порушує принцип єдності союзників у межах НАТО, - МЗС Угорщини

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висловив невдоволення відновленням роботи Комісії Україна-НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Запрошення міністра закордонних справ України порушує принцип єдності союзників у межах НАТО, але ми візьмемо участь у зустрічі в дусі конструктиву", – заявив очільник угорської дипломатії.

Міністр додав, що Будапешт перестане блокувати зближення України з НАТО "тільки за умови, що українці повернуть угорцям Закарпаття права, якими вони користувалися до 2015 року".

Окремо Сійярто зазначив, що міністерська зустріч Альянсу має підкреслити, що "НАТО не бере участі у війні по сусідству з нами і що необхідно зробити все можливе, би запобігти прямому конфлікту між НАТО і Росією".

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Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба приймеучасть в офіційному засіданні Комісії Україна - НАТО. Це буде перше засідання Комісії Україна-НАТО з 2017 року, коли був ухвалений освітній закон, проти якого виступає Угорщина. Раніше для обходження угорського вето в НАТО проводили спільні зустрічі з Україною та Грузією. Наразі йдеться про проведення саме міністерської Комісії Україна-НАТО.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+45
задрали ці їпучі мадяри-гнати цих смердючих псів з ЄС та НАТО!
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04.04.2023 20:39
+32
Угорщина та ****** вже ***** з НАТО і ЄС до своїх *********
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04.04.2023 20:41
+31
Мадьярам пора вступать в таежный союз
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04.04.2023 20:42
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задрали ці їпучі мадяри-гнати цих смердючих псів з ЄС та НАТО!
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04.04.2023 20:39 Відповісти
Але таки смачно їм по губах провели - мадяри не погоджувались, але на них "поклали" і Україну запросили. І вони показали "жест доброї волі" - також візьмуть участь у засіданні...
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04.04.2023 21:10 Відповісти
Нікуди вони не підуть. Будуть седіти й гадити.... гроші від ЄС беруть й схоже тишком від *****...... такий собі гибридний "троянський кінь".
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04.04.2023 21:14 Відповісти
Але ж які тільки у нашої Країни гнилі сусіди. Тільки трапилась біда- як стервятники- собі шмат рвонуть!
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05.04.2023 07:14 Відповісти
с одной этой шавкой нас в НАТО никогда не примут.
Я б уже давно подал все возможные иски на венгрию. Хуже не будет.
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04.04.2023 20:39 Відповісти
цей ушльопок колись дограється,викинуть цю країну-подстілку з НАТО і будуть з московієй рєпу жерти
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04.04.2023 21:09 Відповісти
очень сомневаюсь, но дай Бог
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04.04.2023 21:12 Відповісти
Та Канада наче вже в НАТО .....
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04.04.2023 21:16 Відповісти
Турки теж не пустят в НАТО - иначе хуьло у них не купит помидоры
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04.04.2023 23:45 Відповісти
Турки пустять, повикаблучуються щоб отримати якусь грошову або матеріальну компенсацію і погодяться. Думаю що до кінця цього року і Швеція буде членом НАТО.
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05.04.2023 02:05 Відповісти
Угорщина та ****** вже ***** з НАТО і ЄС до своїх *********
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04.04.2023 20:41 Відповісти
Мадьярам пора вступать в таежный союз
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04.04.2023 20:42 Відповісти
Мудак прокремлівський!
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04.04.2023 20:45 Відповісти
От падло очкасте!
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04.04.2023 20:48 Відповісти
Кремлівська повія верещить, її шантаж більше не працює)))
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04.04.2023 20:48 Відповісти
Это непорядок , надо восстановить этот принцип . Если есть паршивая овца , то выход только один - избавиться от неё как можно скорее .
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04.04.2023 20:48 Відповісти
Яйцеголовый давнишняя путинская подстилка!
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04.04.2023 20:49 Відповісти
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04.04.2023 20:51 Відповісти
Сіярто, а вас у НАТО ніхто не тримає. Тим більше, шо толку там з вас нуль.
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04.04.2023 20:51 Відповісти
Не забувають -- шо ім треба гавкнути на Украіну -- які кляті люди .
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04.04.2023 20:51 Відповісти
мадяри- хер один в НАТО,що єрмак в ОП.
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04.04.2023 20:51 Відповісти
Дядьку Джо, встав цим мад'ярам ще глибше; погано доходить.
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04.04.2023 20:51 Відповісти
Гниди мадярські, прихвостні пуйла, фашисти й юродиві недоімперці.
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04.04.2023 20:57 Відповісти
Ця влада Угорщини, як чемодан з гівном ***********.
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04.04.2023 21:06 Відповісти
Петер Сійярто *****!!!
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04.04.2023 21:08 Відповісти
************
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04.04.2023 21:32 Відповісти
а які права українців в угорщині то воно мовчить
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04.04.2023 21:16 Відповісти
Ублюдок! Пригнічені угорці Закарпаття - "ущемление прав русскоговорящих". Це вже було. Не секрет, що планували приєднати цей анклав, якщо б ми не витримали!
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04.04.2023 21:17 Відповісти
Проплаченная продажность кремлевскими деньгами премьер-министра одной из стран НАТО "порушує прінцип єдності усього НАТО".
Или это другое?
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04.04.2023 21:19 Відповісти
Як можна бути таким лайном?
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04.04.2023 21:22 Відповісти
Я так розумію що заява угорців що вони не будуть захищати своїх союзників від нападу московитів це не "порушує принцип єдності союзників у межах НАТО". Тільке обєднує....
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04.04.2023 21:31 Відповісти
Люба організація, будь то НАТО, чи ЄС, допоки там є орбанівська Угорщина - й мови не може бути про єдність, одностайність, чи конструктив!
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04.04.2023 21:31 Відповісти
Сіярто йди за кацапським кораблем можешь обігнати
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04.04.2023 21:33 Відповісти
у межах NATO, непогано розглянути членство угощини
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04.04.2023 21:33 Відповісти
Запрошенням України на зустріч дали зрозуміти, що срати хотіло НАТО на їх хотілки. Тепер Сійято обсихає.
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04.04.2023 21:44 Відповісти
Ніяких прав покидькам.Ба більше всі хто мають угорські паспорти і повинні про це повідомити або штраф 1 млн грн або в'язниця.Давно пора всю цю шоблу закарпаську розігнати.Всіх керівників на місцях звільнити.Повністю почати очищення регіону от угорського свавылля.
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04.04.2023 21:47 Відповісти
Достатньо просто видати Указ про втрату громадянства України. А далі - за Законом - через 90 днів днів випхати в Угорщину (перебування в Україні не більше 90 днів протягом 180), жодної социалки (субсидії, безплатна медицина та освіта), жодних посад у державних установах та силових структурах, тощо. І нехай тоді орбан з сіярто переймаються питанням про те, що з цими своїми громадянами робити - де розселяти, як працевлаштовувати, за які кошти утримувати. З огляду на те, що мадяр за форинт вдавиться, це буде дуже весела гра. І почати треба не з пенсіонерів-прибиральниць-двірників, а з місцевих депутатів, працівників поліції, судів, прокуратур, тощо.
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05.04.2023 09:44 Відповісти
Які ж гниди ці мадярські управителі. Знав одного мадяра, веселий, нормальний хлоп. Не всі мадяри такі. І Будапешт файне місто.
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04.04.2023 22:04 Відповісти
По одному мадяру з *********** судити складно, суджу по українцям з Птахів Мадяра.
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04.04.2023 22:23 Відповісти
А хіба той Мадяр - мадяр? Може це просто позивний.
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05.04.2023 00:06 Відповісти
Порушує принцип єдності.... Ну то образся та виходь, як не подобається!
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04.04.2023 22:07 Відповісти
Цікаво тупі угорці думали хто був би наступним якшо б Україна здалася без бою? Угорщина бо вони тупі і слабкі
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04.04.2023 22:14 Відповісти
За@бали ці ******! В чім різниця між ************ і )(уйлостаном? Лише в тому, що )(уйлостан напав відкрито, а ********** цього собі дозволити не може і гадить підло з ЄС.
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04.04.2023 22:21 Відповісти
В Європі проти кацапів тільки одна боєздатна армія - наша, польська активно готується і ...усьо. НАТО сильне, коли нема війни, як і було з кацапією, але ж Китай це кацапія в кубі і вони вже поруч, за плечима кацапів. А ви і далі переживайте про рейтинги, робіть опитування...
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04.04.2023 22:24 Відповісти
"НАТО сильне, коли нема війни" /facepalm
загугли.. був таки чувак Саддам Хусейн. Він теж розказував шо за допомогою Аллаха і кацапських танків вставить америкосам пижа... А НАТО - це ті самі америкоси плюс ще трішки..
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05.04.2023 00:04 Відповісти
нет никаких "венгров закарпатья"
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04.04.2023 23:45 Відповісти
Ой та заваліть вже хлібальника (це я мадярам якшо шо). Всім насрати на ваше белькотіння...
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05.04.2023 00:02 Відповісти
У цього мадяра Сіярта такий вираз обличчя наче його виебали в сраку і не заплатили !
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05.04.2023 00:04 Відповісти
"от жалко пацана" (С)
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05.04.2023 00:05 Відповісти
Конечно так делать мелко, но можно сыграть с мадьярами в их стиле. Да, мы восстановим как было до 2015 г. Но только после утверждения всех параграфов по части пдч для Украины всеми подписанта и включая Венгрию. А так будут гадить годами, ведь безнаказанность полная. А потом видно будет--- чуть подрючим для начала.
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05.04.2023 00:26 Відповісти
«принцип єдності союзників у межах НАТО »,це він про Угорщину? Іншим чином, якби не модяри НАТО капець? Смішний мадьярчик
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05.04.2023 01:14 Відповісти
А хіба дії і риторика Будапешту не порушують принцип єдності союзників в межах НАТО?
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05.04.2023 02:24 Відповісти
Украина необращай ......внимания на кремлевских жопализов . Есть рецепт ..... как решит этот вопрос.
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05.04.2023 03:09 Відповісти
Ну что ж постепенно займутся Венгрией сейчас не до мадьяр.
Этот мелкий Троянский конь, вернее кобыла была куплена вместе с Орбаном криминалитетом Могилевским
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05.04.2023 07:03 Відповісти
Мария Львова-Белова спокойно приехала в США и сегодня будет выступать в ООН по проблемам детей.
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05.04.2023 07:10 Відповісти
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05.04.2023 07:56 Відповісти
Опять эту скотину выпустили.
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05.04.2023 11:19 Відповісти
 
 