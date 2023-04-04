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НАБУ (3425) хабар (3990) Рівненщина (908)

Судді з Рівненщини, якого підозрюють у хабарництві, та адвокату-посереднику повідомили про підозру, - НАБУ

Новини Цензор.НЕТ Події

хабар

4 квітня 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру судді одного з районних судів Рівненщини, а також адвокату-посереднику.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Відзначається, що дані особи були викриті на отриманні неправомірної вигоди. Кваліфікація дій судді – ч. 3 ст. 368 КК України, авдоката-посередника – ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

За даними слідства, служитель Феміди, діючи за попередньою змовою з адвокатом, просив громадянина надати 1100 дол. США за закриття справи щодо водіння в нетверезому стані, яка перебувала у нього на розгляді.

Одразу після отримання коштів їх було викрито.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Суддю з Рівненщини викрито на хабарі 1100 дол., - НАБУ. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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Схоже , набу все.
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04.04.2023 21:00 Відповісти
Судді з Рівненщини, якого підозрюють у хабарництві та адвокату-посереднику, повідомили про підозру

Мгм..
"Відбулося нагородження нагороджених державними нагородами" (с)
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04.04.2023 21:09 Відповісти
Та нічого, оновлена ВРП ''відмаже'' , початок вже зробила,
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04.04.2023 21:22 Відповісти
ЦЕЙ АДВОКАТ - КОЛИШНІЙ ПРОКУРОР, до 2020го
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04.04.2023 22:09 Відповісти
 
 