Готуємося до звільнення окупованих територій, - Зеленський подякував США за пакет військової допомоги
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Президент США Володимир Зеленський подякував народу та президенту США за пакет військової допомоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері Зеленського.
У повідомленні зазначається: "Вдячні США за новий масштабний пакет оборонної допомогиУкраїні у $2,6 млрд. Очікуємо боєприпаси для HIMARS, ракети для систем ППО, артилерійські снаряди, інше важливе обладнання. Готуємося до звільнення окупованих територій. Цінуємо непохитну підтримку президента США й усього американського народу".
Топ коментарі
+8 Гоша Фантомас b9eb6379
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+6 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
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+5 Перехватчик
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Подх.йловец лаптеногий, ты какого буя здесь отписался?