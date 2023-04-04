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Зеленський (17420) допомога (5042) США (14460)

Готуємося до звільнення окупованих територій, - Зеленський подякував США за пакет військової допомоги

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

байден,зеленський

Президент США Володимир Зеленський подякував народу та президенту США за пакет військової допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Вдячні США за новий масштабний пакет оборонної допомогиУкраїні у $2,6 млрд. Очікуємо боєприпаси для HIMARS, ракети для систем ППО, артилерійські снаряди, інше важливе обладнання. Готуємося до звільнення окупованих територій. Цінуємо непохитну підтримку президента США й усього американського народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Додаткові боєприпаси для Patriot і HIMARS, - США оголосили новий пакет допомоги для України на $2,6 млрд

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+8
шампури готуй, чепушило.... стільки горя у людей від тебе
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04.04.2023 21:04
+6
Краще б ти готувався їх нездавати! Але ж ''оман'', різні ''д'єрмаки''..
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04.04.2023 21:13
+5
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04.04.2023 21:18
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вже притягнув рояль,покликав квартал+ермак повторюю ноти
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04.04.2023 21:02 Відповісти
шампури готуй, чепушило.... стільки горя у людей від тебе
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04.04.2023 21:04 Відповісти
То коли шашлики?
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04.04.2023 21:04 Відповісти
"на Украине"???
Подх.йловец лаптеногий, ты какого буя здесь отписался?
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04.04.2023 21:21 Відповісти
цирк какой то -на самом деле клоун есть клоун -сначала сдает территории а потом освобождает...
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04.04.2023 21:08 Відповісти
Він не звільняє, він готується.
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04.04.2023 21:25 Відповісти
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04.04.2023 21:36 Відповісти
Це так він готувався до війни.
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04.04.2023 21:43 Відповісти
якби ж то Воно з автоматом звільняло.....
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04.04.2023 21:33 Відповісти
Краще б ти готувався їх нездавати! Але ж ''оман'', різні ''д'єрмаки''..
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04.04.2023 21:13 Відповісти
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04.04.2023 21:18 Відповісти
послухав Рустамзаде...сумно якось
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04.04.2023 21:24 Відповісти
Какая гадость... эта заливная рыба.
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04.04.2023 21:27 Відповісти
да конечно
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04.04.2023 21:33 Відповісти
Зеленский официально приглашен на очень важный саммит НАТО в Вильнюс. Московиты уже отходами жизнедеятельности на конус исходят. Это очень многое значит для Украины. Конечно, приглашен не совсем Зеленский, а Украина, но так как Украина уже во многом демократическая страна, о личном вкладе Зеленского граждане Украины разберутся. После того, когда будут рассекречены все документы.
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04.04.2023 21:34 Відповісти
Главное, что бы Ермак и его первая леди Зеленский не знали направление главного удара.
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04.04.2023 22:04 Відповісти
шефір, кошевий, міндіч, трухін, коля котлета, дєрьмак, татаров, смірнов, вже готуються до звільнення територій? Чи зелене чмо тільки вміє, що брехати?!
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04.04.2023 22:54 Відповісти
 
 