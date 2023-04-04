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комендантська година (178) Херсонщина (4244) Прокудін Олександр (147)

На Великодні свята в Херсонській області заборонено відвідування цвинтарів та церковних богослужінь у комендантську годину, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон,херсонщина,острови

Рада з безпеки і оборони Херсонської області ухвалила рішення про заборону відвідування цвинтарів і місць поховань, а також заборону на проведення богослужінь у період комендантської години під час Великодніх свят.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Рада з безпеки і оборони Херсонської області ухвалила рішення про заборону відвідування кладовищ і місць поховань, а також заборону на проведення богослужінь у період комендантської години і заборону на скупчення людей під час Великодніх свят", - сказав він.

За його словами, перше рішення зумовлене вимогою мінної небезпеки, друге - "підступним ворогом, який може скористатися скупченням людей і завдати удару авіацією або важкою артилерією".

Крім того, Прокудін повідомив про рішення заборонити в'їзд родин із дітьми в низку населених пунктів, які перебувають у безпосередній близькості до лінії зіткнення через загрозу постійних обстрілів. Зокрема, він назвав Кізомис, Велетенське, Берегове, Янтарне, Дніпровське, Білозерку, Приозерне, Комишани, Зимівник, Антонівку, Придніпровське та інші.

Щодо продажу алкоголю в області, Прокудін повідомив про рішення Ради з безпеки і оборони продовжити ще на місяць дозвіл на продаж алкоголю, тобто в області до 15 травня алкоголь продаватимуть із 10 до 15 години.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 24 березня на Херсонщині скорочується тривалість комендантської години, - ОВА

Автор: Роман Свиридович
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Кацапи пуляють ракети туди де багато людей.
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04.04.2023 22:11 Відповісти
пусть лучше убегают. если на них браслеты нацепить, то будут потом особо одареные бегать и показывать их в камере как притеснения по религии, а на западе такое не любят.
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04.04.2023 22:12 Відповісти
 
 