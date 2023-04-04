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Новини Політика України
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НАТО (5129) ПДЧ (102) членство в НАТО (1407) Кулеба Дмитро (3170)

Питання ПДЧ в НАТО для України зняте з порядку денного, – Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

дмитро,кулеба

Питання плану дій щодо членства в НАТО для України зняте з порядку денного.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Питання ПДЧ зняте з порядку денного, тому що ми оновили, подали заявку. Йдеться про додаткове зміцнення всеосяжного пакета допомоги, який є в НАТО, і це не може бути заміною для членства, і це не може бути умовою для членства. Це - механізм практичної допомоги, який НАТО хоче зробити максимально сильним і потужним, а паралельно йде процес ухвалення політичних рішень щодо членства України в НАТО", - пояснив міністр.

Кулеба підкреслив, що на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом сьогодні вони чітко проговорили це питання.

Також читайте: У НАТО точаться дебати, чи не краще обмежитися гарантіями безпеки для України замість членства, - WSJ

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+36
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04.04.2023 22:18
+22
тю,так Фінляндія в НАТО.Дурепа ірочка
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04.04.2023 22:23
+20
НАТО створювали не для того, щоб воювати, а для того - щоб не воювати.
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04.04.2023 22:27
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04.04.2023 22:18 Відповісти
тю,так Фінляндія в НАТО.Дурепа ірочка
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04.04.2023 22:23 Відповісти
вони там всі "розумні". Арахамія щось плів про китайський вибір.
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04.04.2023 22:48 Відповісти
А глаза такиє добриє ...
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04.04.2023 22:24 Відповісти
Если бы клоуны были логичными последовательными людьми, то они бы, взяв за образец Финскую модель, вслед за Финляндией уже входили бы в НАТО.
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04.04.2023 22:33 Відповісти
И уже года два были бы в ЕС.
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04.04.2023 22:42 Відповісти
Навіщо було викреслювати це питання із адженди?

Кулеба каже про нову заявку, яку вже подали. Так, добре. Заявку подали. Питання технічні узгодили. Але проблема не вирішена!

Навіщо, актуальне запитання виключати?

Таке враження, що це штучне маніпулювання. Вони не готові…
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05.04.2023 04:14 Відповісти
А ЗЕ вже лижі змастив щоб заїхати в НАТУ.
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04.04.2023 22:19 Відповісти
як зняли так і поставлять
були країни які приєднувались потім від'єднувались потім знову приєднувались - це життя
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04.04.2023 22:20 Відповісти
не поняв
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04.04.2023 22:20 Відповісти
Ну як...доки війна і невизначені території суб"єкта-кандидата....
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04.04.2023 22:22 Відповісти
Міністр, ****. Гутарить дипломатічно.
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04.04.2023 22:31 Відповісти
Похоже на подготовку к переговорам с хуьлом
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04.04.2023 22:39 Відповісти
Да, вместо него питання ПНХ поставлено.
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04.04.2023 22:22 Відповісти
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04.04.2023 22:24 Відповісти
НАТО створювали не для того, щоб воювати, а для того - щоб не воювати.
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04.04.2023 22:27 Відповісти
Зрозуміло, "не на часі". Поки гиньте, а далі як буде. "Обнадійливо". Зеленський, це твій спільно з Єрмаком, успіх в міжнародних відносинах?
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04.04.2023 22:32 Відповісти
це ми так хочем.

ось розчмакають ті бюргери і знову нам ліверну ковбасу покажуть.
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04.04.2023 22:32 Відповісти
Немає жодної ситуації з якої зелена шобла на чолі з найвеличнішим лідером **********

не зможе не вийти з ганьбою.
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04.04.2023 22:38 Відповісти
Кто-нибудь вообще понял, что он сказал? Стала ли Украина ближе к членству в НАТО в результате или это очередная попытка зеленых завуалировать обещание невступления в НАТО путлеру и его пособникам с тем, чтобы "договориться посередине" (Квартал-95 (с) ) оккупированных территорий?
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04.04.2023 22:38 Відповісти
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04.04.2023 22:41 Відповісти
Знято з порядку денного План Дій щодо Членства в НАТО.

Натомість нам надають велику допомогу, яка не просто робить можливим нашу перемогу в війні, а й фактично переводить нашу армію на натівське озброєння, і, як я думаю, і на системи управління військами.

Тобто фактично весь попередній план дій втратив свою актуальність, і залишиться питання лише щодо політичного рішення.

Хоча можливо я і помиляюсь...
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04.04.2023 22:42 Відповісти
Догадливый))Вот одна из хотелок россии выполнена. Ближе к переговорам стали. To be continued...
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04.04.2023 22:56 Відповісти
Никакие хотелки рашистов никто выполнять не собирается - Украина получит новый ПДЧ или вступит вовсе без него, как Финляндия.
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05.04.2023 01:12 Відповісти
Простыми словами, НАТО не будет воевать за Украину, Украина будет воевать за НАТО.
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04.04.2023 22:59 Відповісти
Mavic VS Orki ---- Їх багато, дуже багато...Але в них підгорає!
https://t.me/brigada92_war/20
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04.04.2023 23:05 Відповісти
Україна буде воювати за себе і за своє існування, а НАТО тут ні причому. Потрібно дякувати що надають зброю. НАТО могло б просто відцуратись, так як козломорді на них не нападали.
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05.04.2023 02:12 Відповісти
Країни члени НАТО,чи союзники по НАТО надають нам допомогу, а не сама організація.Хоча можливо і я помиляюсь.
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05.04.2023 05:09 Відповісти
Саме так.

Але НАТО як організація все ж координує всю роботу по організації і узгодженню між країнами- членами цієї допомоги.

Такі собі "гибридні" поставки... щоби у московії не було поводу звинуватити організацію в будь-чому.
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05.04.2023 06:02 Відповісти
Так там ніяких "гібридних" поставок не існує Бо НАТО - це не якась окрема військова сила Вона не має ні окремих військ ні складів І навіть якогось окремого бюджету що це все утримує "Війська" та "запаси" НАТО - це війська та запаси країн що туди входять А грошові внески робляться цими країнами лише на уримання малочисельного управлінського апарату який координує діяльність цих країн у блоці Тому "поставки зброї НАТО" - це поставки зброї зі складів якоїсь з країн блоку
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05.04.2023 06:22 Відповісти
нас трохи бортанули -- але ше не вечір.
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04.04.2023 22:47 Відповісти
+
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04.04.2023 22:50 Відповісти
Так бывает. Особенно с теми, кто придумает себе свою сказку. А потому выйдет на улицу и ужаснется. Жизнь, она ведь черт не такая как в моей сказке.
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04.04.2023 23:01 Відповісти
Еще не вечер говорили при Ющенко.
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04.04.2023 23:19 Відповісти
Всё-таки не очень понятно почему пакет помощи несовместим с ПДЧ в НАТО.
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04.04.2023 22:56 Відповісти
Трошки не договорює, наскільки я розумію. Старий ПДЧ не актуальний з ряду причин. Тому:
подали нову заявку, що призведе до отримання нового ПДЧ з урахуванням поточних реалій.
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04.04.2023 23:00 Відповісти
Простими словами - нам НАТА уже нє нужна, вєдь у нас будут натовскіє вінтовкі!
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04.04.2023 23:04 Відповісти
Допоки зелене шобло буде у владі про НАТО можна забути, на жаль. Але мудрому наріду не потрібні розумні, їм подавай "прастова парня із народа".
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04.04.2023 23:10 Відповісти
якщо вони не зроблять легалайз канабicу, як натякали, то я не хочу за них голосувати наступного разу. Могли б вже цю гнойну проблему легалiзувати, та перестати затрахувати людей полiцiями за траву. Це приводить до корупцii та краху системи, а вони тягнуть. Вже терпець зривайеться коли вибори?

Авакова який був проти канабicу, та кришував полiцiю яка продайе траву, - прибрали Авакова, так що ще заважайе??? Воно все одно йе та буде, хоч ви закрийте очi, але це треба пiд легальний контроль, ЛЕГАЛЬНИЙ, а не давити на людей, щоб вони страждали. Не розумiю кретинiв, якi вважають, що якщо заборонити канабiс, то його нiбито не стане. Чому не контролювати його та робити налоги??? Як раз грошi треба, а Захiд в нас той канабic буде купляти на мiльярди баксiв. Але ж нi, наберемо в рот води, посадимо в тюрму, i всi щасливi. Але воно не зникне, як ви не саджайте, так саме як борделi, чи казино. Скiльки вам упирям треба ще десяткiв рокiв ламати життя людей? Коли вже совок передохне? Як усi можуть бути щасливi, якщо дехто нещаслив?

Могли би взяти тi грошi та купляти снаряди та гумдопомогу, а замiсць цього тупо який все десяток рокiв нiяк не дiйде - це система i якщо щось не так то система барахлить. Люди платять взятки копам, корумпують суддiв i виходить такий собi маленький Гулаг, де система зламана, але чомусь люди не розумiють, "ТА ЩО Ж ТАКЕ???" ))) А це тому що деякi йолопи будуть навьязувати свою волю навiть якщо самi cдохнуть вiд голоду. Такi кретини d наявностi десь 25% вiд населення руйнують систему, та рухаються в ГУЛАГ, хоча то ж совки, що вони ще знають в життi, комуняцька отрижка.

Яка полiтична сила за легалайз канабicу? 🍀
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07.04.2023 11:30 Відповісти
Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку 6 місяців тому. Без ПДЧ. По аналогії вступу Фінлядії та Швеції.
Шо кому ***** незрозуміло? Наше ПДЧ = перемога над свинсобаками.
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04.04.2023 23:27 Відповісти
Головне, що НАТО вже в Україні. Зброя, інструктори, розвідка ...
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04.04.2023 23:27 Відповісти
Кулєба завдання Єрмака виконав!
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05.04.2023 00:13 Відповісти
Десь поруч ще має бути новина, що 68% українців проти вступу в НАТО)))
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05.04.2023 00:16 Відповісти
Отлично встретились, че)) Впрочем предсказуемо. 8млн. украинцев уже в НАТО. Т.е. на четверть мы уже вступили.
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05.04.2023 00:24 Відповісти
В 2008 році простітутка меркель аиступила проти України,тепер ми пожинаємо плоди її ********!
Тепер орбан підар блокує Україну! Що далі?
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05.04.2023 00:34 Відповісти
они четко проговорили: "Вопрос ПДЧ снят с повестки дня, потому что мы обновили, подали заявку. и это не может быть заменой для членства, и это не может быть условием для членства. Это механизм практической помощи, которую НАТО хочет оказать максимально сильным и мощным, а параллельно идет процесс принятия политических решений по членству Украины в НАТО"
Ох**но понятно, да ? Надо бы - для ясности ещё добавить, что критическая метафизация конвергетности некоррегируеміх процесов является кроссаверной формулой трансцедентной неадекватности.

Налицо умышленное х***плётство зеленой шоблы с целью скрыть реальный смысл того западла , которое она готовит Украине.

И тогда сразу станет понятно : шум с церквями - прикрытие подготовки зеленой шоблы по выполнению требований рашки по внеблоковому статусу. О которых они трут ещё с марта 22-го года...
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05.04.2023 01:28 Відповісти
Оця "...критическая метафизация .... трансцедентной неадекватности..." українською вписується в одне дуже інформативне слово - обісрались.
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05.04.2023 09:06 Відповісти
Та нічого вони не обісрались ....вони виконують оманьський план сдачі Украиїни.... тобто вони УЦКраиїну підсірають , а самі чекають нагород від х**ла.
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05.04.2023 11:22 Відповісти
Разом з демонстративним припиненням Плану дій щодо вступу України в НАТО, адміністрація Байдена оголосила додатковий транш безпекової допомоги Україні в $500 млн. сигналізуючи народу України, що політичні причини, що призвели до конфлікту з владою України ніяк не впливають на позицію США щодо допомоги в війні з РФ.

План дій щодо вступу України в НАТО що передбачав наявність певного рівня політичних, військових і юридичних аспектів знято з порядку денного. Реально це означає повернення до початкового етапу і проведення і веріфікації всього комплексу політичних і юридичних трансформацій. Ще коротше - Україну( поки презедентом є Зеленський )бачити в НАТО не хочуть.
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05.04.2023 06:16 Відповісти
Схоже залишається лиш одне: добитись того щоб НАТО захотілося вступити до ЗСУ. Трохи згодом... А на даному етапі без допомоги союзників важко
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05.04.2023 06:28 Відповісти
В такої країни як США не може бути конфликтів з владою України... США може тільки післати к х**лу владу УКраиїни... Але- разом з тим - й народ уКраиїни. Бо - будучі склажом мишлення демократичною державою - США гадає, що раз українському народу довподоби те , що вчиня такий зеля - то йдуть вони разом. А відступні гроші...то така ..слабка втіха....
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05.04.2023 11:26 Відповісти
сколько можно есть лапшу про нато и ес
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05.04.2023 06:26 Відповісти
Кулєбяка ******* підар!
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05.04.2023 08:19 Відповісти
ненавиджу 73% "какая разница"
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05.04.2023 10:00 Відповісти
Бла бла бла. Ч то бы педофил не обиделся.
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05.04.2023 11:17 Відповісти
Я розумию це як розмiн членства в НАТО на вiдхiд раши. Але чи буде час зробити власну ядерну бомбу пид санкциями? Рашу писля видхиду разбанять, вона швидко ризжирийе, а ми будемо без НАТо та без ядерки ш видкрити для новои атаки, тильки цей раз захид вже махне рукою и подивится на вильний розвиток подий в надии пидаставити подножку в критичний момент. Для цього треба механизм миттевого без-угоршинського союзу, який забанить китайськи товари на хоча б 10% щоб китай теж видийшов. Але вин попреться колонизувати Азию. Тому Штати могли бы перенести заводи з китайськои територии та посилити азию, а чи будуть гроши на це та пидтримка виборцив. Може тому Штати видийти саме зараз. Штати обирають промиж азийею та европою зараз.
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07.04.2023 13:09 Відповісти
 
 