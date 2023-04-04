Питання ПДЧ в НАТО для України зняте з порядку денного, – Кулеба

Питання плану дій щодо членства в НАТО для України зняте з порядку денного.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Питання ПДЧ зняте з порядку денного, тому що ми оновили, подали заявку. Йдеться про додаткове зміцнення всеосяжного пакета допомоги, який є в НАТО, і це не може бути заміною для членства, і це не може бути умовою для членства. Це - механізм практичної допомоги, який НАТО хоче зробити максимально сильним і потужним, а паралельно йде процес ухвалення політичних рішень щодо членства України в НАТО", - пояснив міністр.

Кулеба підкреслив, що на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом сьогодні вони чітко проговорили це питання.

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