Питання ПДЧ в НАТО для України зняте з порядку денного, – Кулеба
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Питання плану дій щодо членства в НАТО для України зняте з порядку денного.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Питання ПДЧ зняте з порядку денного, тому що ми оновили, подали заявку. Йдеться про додаткове зміцнення всеосяжного пакета допомоги, який є в НАТО, і це не може бути заміною для членства, і це не може бути умовою для членства. Це - механізм практичної допомоги, який НАТО хоче зробити максимально сильним і потужним, а паралельно йде процес ухвалення політичних рішень щодо членства України в НАТО", - пояснив міністр.
Кулеба підкреслив, що на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом сьогодні вони чітко проговорили це питання.
Будь ласка, зачекайте...
Кулеба каже про нову заявку, яку вже подали. Так, добре. Заявку подали. Питання технічні узгодили. Але проблема не вирішена!
Навіщо, актуальне запитання виключати?
Таке враження, що це штучне маніпулювання. Вони не готові…
були країни які приєднувались потім від'єднувались потім знову приєднувались - це життя
ось розчмакають ті бюргери і знову нам ліверну ковбасу покажуть.
не зможе не вийти з ганьбою.
Натомість нам надають велику допомогу, яка не просто робить можливим нашу перемогу в війні, а й фактично переводить нашу армію на натівське озброєння, і, як я думаю, і на системи управління військами.
Тобто фактично весь попередній план дій втратив свою актуальність, і залишиться питання лише щодо політичного рішення.
Хоча можливо я і помиляюсь...
https://t.me/brigada92_war/20
Але НАТО як організація все ж координує всю роботу по організації і узгодженню між країнами- членами цієї допомоги.
Такі собі "гибридні" поставки... щоби у московії не було поводу звинуватити організацію в будь-чому.
подали нову заявку, що призведе до отримання нового ПДЧ з урахуванням поточних реалій.
Авакова який був проти канабicу, та кришував полiцiю яка продайе траву, - прибрали Авакова, так що ще заважайе??? Воно все одно йе та буде, хоч ви закрийте очi, але це треба пiд легальний контроль, ЛЕГАЛЬНИЙ, а не давити на людей, щоб вони страждали. Не розумiю кретинiв, якi вважають, що якщо заборонити канабiс, то його нiбито не стане. Чому не контролювати його та робити налоги??? Як раз грошi треба, а Захiд в нас той канабic буде купляти на мiльярди баксiв. Але ж нi, наберемо в рот води, посадимо в тюрму, i всi щасливi. Але воно не зникне, як ви не саджайте, так саме як борделi, чи казино. Скiльки вам упирям треба ще десяткiв рокiв ламати життя людей? Коли вже совок передохне? Як усi можуть бути щасливi, якщо дехто нещаслив?
Могли би взяти тi грошi та купляти снаряди та гумдопомогу, а замiсць цього тупо який все десяток рокiв нiяк не дiйде - це система i якщо щось не так то система барахлить. Люди платять взятки копам, корумпують суддiв i виходить такий собi маленький Гулаг, де система зламана, але чомусь люди не розумiють, "ТА ЩО Ж ТАКЕ???" ))) А це тому що деякi йолопи будуть навьязувати свою волю навiть якщо самi cдохнуть вiд голоду. Такi кретини d наявностi десь 25% вiд населення руйнують систему, та рухаються в ГУЛАГ, хоча то ж совки, що вони ще знають в життi, комуняцька отрижка.
Яка полiтична сила за легалайз канабicу? 🍀
Шо кому ***** незрозуміло? Наше ПДЧ = перемога над свинсобаками.
Тепер орбан підар блокує Україну! Що далі?
Ох**но понятно, да ? Надо бы - для ясности ещё добавить, что критическая метафизация конвергетности некоррегируеміх процесов является кроссаверной формулой трансцедентной неадекватности.
Налицо умышленное х***плётство зеленой шоблы с целью скрыть реальный смысл того западла , которое она готовит Украине.
И тогда сразу станет понятно : шум с церквями - прикрытие подготовки зеленой шоблы по выполнению требований рашки по внеблоковому статусу. О которых они трут ещё с марта 22-го года...
План дій щодо вступу України в НАТО що передбачав наявність певного рівня політичних, військових і юридичних аспектів знято з порядку денного. Реально це означає повернення до початкового етапу і проведення і веріфікації всього комплексу політичних і юридичних трансформацій. Ще коротше - Україну( поки презедентом є Зеленський )бачити в НАТО не хочуть.