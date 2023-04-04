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Говорили про прискорення поставок боєприпасів в Україну, - Кулеба провів зустріч з іспанським колегою Альбаресом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба,альбарес

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із міністром закордонних справ Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом, під час якої обговорили прискорення поставок боєприпасів та іншого виду озброєння в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері. 

"Я зустрівся зі своїм іспанським колегою і другом Хосе Мануелем Альбаресом, щоб обговорити прискорення доставки боєприпасів і додаткового озброєння в Україну. Ми також зосередилися на просуванні інтеграції України в ЄС. Я вдячний за солідарність Іспанії з Україною", - зазначив Кулеба.

Також читайте: У певних країнах НАТО запевнили, що обговорять надання Україні F-16, - Кулеба

Автор: Роман Свиридович
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04.04.2023 22:37 Відповісти
Ну от,уже й не підарешт
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04.04.2023 22:37 Відповісти
Кулеба не спить (С)
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04.04.2023 22:44 Відповісти
Чим більше - тим краще...
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06.04.2023 13:31 Відповісти
 
 