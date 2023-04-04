Говорили про прискорення поставок боєприпасів в Україну, - Кулеба провів зустріч з іспанським колегою Альбаресом
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із міністром закордонних справ Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом, під час якої обговорили прискорення поставок боєприпасів та іншого виду озброєння в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
"Я зустрівся зі своїм іспанським колегою і другом Хосе Мануелем Альбаресом, щоб обговорити прискорення доставки боєприпасів і додаткового озброєння в Україну. Ми також зосередилися на просуванні інтеграції України в ЄС. Я вдячний за солідарність Іспанії з Україною", - зазначив Кулеба.
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ПравдаЛюбка
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