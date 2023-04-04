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Українські військові незабаром почнуть навчання на танках Abrams, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

abrams,leopard

Навчання на танках М1-Abrams розпочнеться найближчими днями, США досі працюють над закупівлею потрібного для цього обладнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Навчання на Abrams ще не почалось. Ми досі працюємо над закупівлею обладнання... але я очікую, що це станеться відносно скоро", — сказав представник Пентагону під час брифінгу.

Загалом, за словами чиновника, з початку російського вторгнення минулого року Сполучені Штати підготували понад 7000 українських військових. США планують відправити в Україну 31 танк М1-А1 Abrams — це український танковий батальйон.

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Топ коментарі
+14
Yes ! Ну нарешті, збувається моя мрія. Бажано, щоб на них хлопці з Азову увійшли у Маріуполь... Дякуємо !
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04.04.2023 22:55
+5
На чем в контр наступ пойдем - на евробляхах опять?
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04.04.2023 23:01
+5
принаймні так Вам казали напевне, вже прийшов час зрозуміти що всієї правди не говорить ніхто
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04.04.2023 23:07
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Первоклашки откроют пеналы.
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04.04.2023 22:49 Відповісти
Yes ! Ну нарешті, збувається моя мрія. Бажано, щоб на них хлопці з Азову увійшли у Маріуполь... Дякуємо !
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04.04.2023 22:55 Відповісти
танки в місто ?? будьте обережні з бажаннями
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04.04.2023 23:04 Відповісти
Там вже нема міста
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05.04.2023 08:51 Відповісти
Это долго. Там раньше будут "леопарды".
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04.04.2023 23:35 Відповісти
Смешно, полгода назад навчания начать было не можно, патамушта танков не было , ещё не купили 😄
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04.04.2023 22:55 Відповісти
принаймні так Вам казали напевне, вже прийшов час зрозуміти що всієї правди не говорить ніхто
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04.04.2023 23:07 Відповісти
Это отмазка для дебилов, в США 3,5 тыс абрамсов на хранении
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04.04.2023 23:27 Відповісти
вірно - тільки дебіли думають що їм говорять виключно правду і придумують відмазки

для Вас повідомлю що абрамс через специфіку з паливом найменше зручний для нас танк але німець вперся що без америки давати не буде
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04.04.2023 23:33 Відповісти
О, да Вы не в курсе!
абрамс имеет супер специфіку з паливом - турбина может работать на любом топливе, от дизеля до авиационного бензина. Очень неприхотливый и надежнвй двигун. Единственный недостаток Абрамса - большой вес
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04.04.2023 23:37 Відповісти
це Ви походу не в курсі - працювати на нештатному паливі вона може й зможе але це суттєво зменшить її ресурс, і палива турбіна жере набагато більше чим дизель - так що з погляду на паливо це найгірший для нас варіант
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04.04.2023 23:50 Відповісти
Абрамси є і на дизелі.Так що вибачься перед чоловіком.Так ти рахуєш що 250 мільйонів громодян США дебіли?
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05.04.2023 08:56 Відповісти
успокойся - если на таких танках работают...
что будет на Абрамсах...?
https://www.youtube.com/watch?v=0TGjkYjFx2o
https://www.youtube.com/watch?v=QESktRh0430&t=323s
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04.04.2023 23:10 Відповісти
Ну и? Почему Байден не даёт танки? А обещанное им число 31 просто смехотворно!
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04.04.2023 23:28 Відповісти
спроси у Байдена - потом расскажешь...
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04.04.2023 23:32 Відповісти
На чем в контр наступ пойдем - на евробляхах опять?
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04.04.2023 23:01 Відповісти
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04.04.2023 23:02 Відповісти
Ми досі працюємо над закупівлею обладнання...

вам що, модельки танків не підвезли?

.

якщо серйозно якби америка не була найбільшим нашим партнером по халявних плюшках то її давно б вже пора було носаками покопати за кволість у всіх сенсах поставок.
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04.04.2023 23:10 Відповісти
По Техасу ганять учится? А под словом ,,скоро,, имелось в виду с лета?
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05.04.2023 00:40 Відповісти
 
 