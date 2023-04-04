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Українські військові незабаром почнуть навчання на танках Abrams, - Пентагон
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Навчання на танках М1-Abrams розпочнеться найближчими днями, США досі працюють над закупівлею потрібного для цього обладнення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Навчання на Abrams ще не почалось. Ми досі працюємо над закупівлею обладнання... але я очікую, що це станеться відносно скоро", — сказав представник Пентагону під час брифінгу.
Загалом, за словами чиновника, з початку російського вторгнення минулого року Сполучені Штати підготували понад 7000 українських військових. США планують відправити в Україну 31 танк М1-А1 Abrams — це український танковий батальйон.
Топ коментарі
+14 Виталий Смирнов cf047e2b
показати весь коментар04.04.2023 22:55
+5 Valery Koulga
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+5 Oleksiy Tym
показати весь коментар04.04.2023 23:07
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для Вас повідомлю що абрамс через специфіку з паливом найменше зручний для нас танк але німець вперся що без америки давати не буде
абрамс имеет супер специфіку з паливом - турбина может работать на любом топливе, от дизеля до авиационного бензина. Очень неприхотливый и надежнвй двигун. Единственный недостаток Абрамса - большой вес
что будет на Абрамсах...?
https://www.youtube.com/watch?v=0TGjkYjFx2o
https://www.youtube.com/watch?v=QESktRh0430&t=323s
вам що, модельки танків не підвезли?
.
якщо серйозно якби америка не була найбільшим нашим партнером по халявних плюшках то її давно б вже пора було носаками покопати за кволість у всіх сенсах поставок.