Провів спеціальний формат військової наради. Говорили про Бахмут та постачання боєприпасів, - Зеленський. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський ввечері 4 квітня традиційно звернувся до співгромадян із відеозверненням.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.
Український президент зазначив: "Постійно на звʼязку з нашими командувачами, які протистоять державі-злу на полі бою.
Сьогодні відбувся спеціальний формат нашої військової наради. Генерал Сирський – щодо Бахмуту, головком, керівник ГУРу – щодо загальної воєнної ситуації. Міністерство оборони – щодо постачання боєприпасів та всього іншого за потребами наших захисників. Рішення вже виконуються.
Увесь день готуємось і до міжнародних заходів, що заплановані на цей тиждень. Вони важливі, сміливі, амбітні. Як це є правилом для України.
Тримаємо під контролем внутрішню ситуацію. Зокрема, щодо духовної незалежності. Її теж гарантуємо. Зламати Україну – ані ззовні, ані зсередини – ні в кого не вийде.
Я дякую всім, хто в бою заради України! Авдіївка і Бахмут, Марʼїнка і Красногорівка, кожен гарячий напрямок... Я дякую вам, воїни! Дякую всім, хто допомагає Україні!
Окремо відзначу сьогодні два рішення. США надають пакет оборонної підтримки на 2 мільярди 600 мільйонів доларів. Боєприпаси для "Хаймарсів", для ППО, для артилерії – те, що треба. Дякую, пане Президенте Байдене, дякую, Конгресе, дякую кожному американцю!
І друге рішення: сьогодні подовжено роботу Незалежної міжнародної комісії ООН, що розслідує російські злочини проти українців. Кожен такий міжнародно-правовий крок наближає рашистів до неминучої, справедливої відповідальності".
Будь ласка, зачекайте...
Северодонецк, Лисичанск, Мариуполь... это другое? Это не повторится?
С ноября 0 успехов, скоро уже как полгода. Все победы пока только в будущем времени.
Томас, зачем Вы затеяли эту дискуссию? хотите показать, что не хотите верить в нашу победу? Вы это уже показали, можете заканчивать, т.е. уже не отвечать на этот пост.
Дискуссию затеяли вы, ответив на моё сообщение.
Чтоб определиться во что я верю, надо сначала определиться что такое победа. Вот в какую-то магическую контратаку в Бахмуте я точно не верю. Город уже вот-вот будет захвачен. И разделит судьбу Северодонецка, который так же никто волшебным образом не смог отбить в последний момент. И до сих пор тоже.
Ладно, если я начал эту дискуссию, то мне ее, похоже, и заканчивать. Продолжим, если будет настроение, через несколько недель, когда развернется наше контрнаступление, и вражеский фронт посыпится, а "победа" в Бахмуте (даже если им и удастся полностью захватить город) окажется пирровой.
«Ще одна така перемога і я залишуся без війська»
И я не исключаю, что через год-два это всё в т.ч. Бахмут будет возвращено. Но вот уж точно не в ближайшее время и не аккурат во время его ползучего захвата, чтоб аналогия со Сталинградом работала. Там уже ясно к чему всё идёт.
Касаемо наступления, оно явно не возле Бахмута будет проходить, и я не отрицал возможность его успеха. А вот по поводу "нескольких недель" не нужно таких завышенных ожиданий. Во-первых, я ставлю на то, что оно реально начнётся не раньше начала лета. А во-вторых, со времени начала наступления на Херсон и его взятия прошло почти 3 месяца. Так что это точно не тот процесс, который сразу даёт плоды.
Харьковская область - не знает, оттого и такой быстрый результат.
Исходя из того, что вариантов особо кроме Мелитопольского, Бердянского и Левобережья нет и будут бить почти наверняка туда - а это прекрасно известно и врагу и он в отличии от Харьковской области основательно подготовился - ожидать лёгкой прогулки не стоит.
Я это пишу исключительно потому, что меня раздражает расчёт на лёгкие и быстрые победы. Это как Киев за 3 дня, только с другой стороны. С Харьковской областью повезло, враг недооценил. Надо радоваться, что повезло хотя бы раз за войну, получить быструю победу. Но расчитывать на них постоянно это абсурд. От завышенных ожиданий легко потом получить разочарование.
Окей, заканчиваем. Узнаем кто был прав ещё.
1-ша - «Боневтік» - «Бонедали»
2-га - «Щеневтік» - «Ботримають»
3-тя в двох варіантах - «Вчасновтік» або «»Вчаснопіймали»
Невже, злив спецоперації України з вагнерівцями та захоплення Півдня московітами, не навчили, хоть чомусь Українців!!!
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Ще жодного разу навпаки не було.
- О! А что за вопрос решаем?
- Обсуждаем уровень обеспечения войск под Бахмутом боеприпасами...
- Ну-у-у... Это неинтересно...Я думал, разговор обо мне, как мировом лидере...
05.04.2023
Проросійській агентурі навколо Зеленського вдалося реалізувати одну з основних вимог Росії - не приєднання України до НАТО. І поки Зеленський керує Україною ми не станемо членом НАТО. А допоки ми не станемо членом НАТО ми вічно будемо полем бою між НАТО і союзом Росія-Китай(tZeblog)