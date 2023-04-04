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Провів спеціальний формат військової наради. Говорили про Бахмут та постачання боєприпасів, - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський ввечері 4 квітня традиційно звернувся до співгромадян із відеозверненням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.

Український президент зазначив: "Постійно на звʼязку з нашими командувачами, які протистоять державі-злу на полі бою.

Сьогодні відбувся спеціальний формат нашої військової наради. Генерал Сирський – щодо Бахмуту, головком, керівник ГУРу – щодо загальної воєнної ситуації. Міністерство оборони – щодо постачання боєприпасів та всього іншого за потребами наших захисників. Рішення вже виконуються.

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Увесь день готуємось і до міжнародних заходів, що заплановані на цей тиждень. Вони важливі, сміливі, амбітні. Як це є правилом для України.

Тримаємо під контролем внутрішню ситуацію. Зокрема, щодо духовної незалежності. Її теж гарантуємо. Зламати Україну – ані ззовні, ані зсередини – ні в кого не вийде.

Я дякую всім, хто в бою заради України! Авдіївка і Бахмут, Марʼїнка і Красногорівка, кожен гарячий напрямок... Я дякую вам, воїни! Дякую всім, хто допомагає Україні!

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Окремо відзначу сьогодні два рішення. США надають пакет оборонної підтримки на 2 мільярди 600 мільйонів доларів. Боєприпаси для "Хаймарсів", для ППО, для артилерії – те, що треба. Дякую, пане Президенте Байдене, дякую, Конгресе, дякую кожному американцю!

І друге рішення: сьогодні подовжено роботу Незалежної міжнародної комісії ООН, що розслідує російські злочини проти українців. Кожен такий міжнародно-правовий крок наближає рашистів до неминучої, справедливої відповідальності".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+38
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04.04.2023 23:00
+30
Напольйон лялькового театру.
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04.04.2023 22:57
+28
Тєлєсєріал "вечірній довпойоп" продовжується. Кожен день нова серія. Складається таке враження, що президент у цій країні - актор, якого мародери найняли аби той знімав щовечора відеоблог, щоб бидло не звертало увагу, як вони грабують державу під час війни.
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04.04.2023 23:01
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Наш Наполеон
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04.04.2023 22:53 Відповісти
Боневтік
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04.04.2023 22:54 Відповісти
Напольйон лялькового театру.
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04.04.2023 22:57 Відповісти
гандоN, а не наполеон.
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04.04.2023 23:02 Відповісти
Відеоблохеру мало марафону. Він і сюди вліз.
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04.04.2023 22:53 Відповісти
Бахмут уже почти всё. Пора уже новые рубежи обороны обустраивать.
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04.04.2023 22:53 Відповісти
Попасна і Горлівка
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04.04.2023 22:56 Відповісти
то кцпдріл
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04.04.2023 23:22 Відповісти
так, звісно. вже в 270-й раз, дуня
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04.04.2023 23:20 Відповісти
На карту посмотри, идиотина.
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04.04.2023 23:31 Відповісти
цыц, чмонька
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04.04.2023 23:32 Відповісти
Сталинград тоже был почти все, фельдмаршалл Паулюс подтвердит
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05.04.2023 00:39 Відповісти
Я эти байки, что вот-вот как контрударим и окружим всех кого только можно ещё с начала марта слышу.
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05.04.2023 00:46 Відповісти
Северные области, Харьковская область, правобережная Херсонщина - хорошие байки, пусть наши генералы дальше сюжет развивают.
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05.04.2023 01:43 Відповісти
Не, ну если что-то когда-то происходило, то оно обязательно должно повториться. Ведь это так работает.
Северодонецк, Лисичанск, Мариуполь... это другое? Это не повторится?
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05.04.2023 02:05 Відповісти
Это война. Почтиайте историю войны 1941-45 годов - сколько раз инициатива переходила от красной армии к немцам и обратно, сколько раз переходил из рук в руки (например) Харьков. Но конец (флаг над рейхстагом) был предопределен еще 22 июня 1941 года.
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05.04.2023 02:17 Відповісти
А у нас ещё ничего не предопределено, ну только если ещё несколько стран и несколько фронтов в войну не вступят, как это было тогда, чтоб эта аналогия была полной. И человеческих ресурсов как у СССР и близко нет.
С ноября 0 успехов, скоро уже как полгода. Все победы пока только в будущем времени.
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05.04.2023 02:23 Відповісти
С ночбря - это полгода. А насчет "нет успехов" - так больше 70 тысяч орков с Вами бы не согласились.
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05.04.2023 07:34 Відповісти
Ну да, у нас же потерь нету.
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05.04.2023 12:56 Відповісти
Я сказал , что у нас нет потерь? Есть, но намного меньше. Агрессор всегда больше теряет.
Томас, зачем Вы затеяли эту дискуссию? хотите показать, что не хотите верить в нашу победу? Вы это уже показали, можете заканчивать, т.е. уже не отвечать на этот пост.
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08.04.2023 21:46 Відповісти
А как вы их подсчитывали?
Дискуссию затеяли вы, ответив на моё сообщение.
Чтоб определиться во что я верю, надо сначала определиться что такое победа. Вот в какую-то магическую контратаку в Бахмуте я точно не верю. Город уже вот-вот будет захвачен. И разделит судьбу Северодонецка, который так же никто волшебным образом не смог отбить в последний момент. И до сих пор тоже.
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08.04.2023 22:52 Відповісти
Я затеял? Я всего лишь напомнил про Сталинград и не думал, что там есть место для дискуссии.

Ладно, если я начал эту дискуссию, то мне ее, похоже, и заканчивать. Продолжим, если будет настроение, через несколько недель, когда развернется наше контрнаступление, и вражеский фронт посыпится, а "победа" в Бахмуте (даже если им и удастся полностью захватить город) окажется пирровой.

«Ще одна така перемога і я залишуся без війська»
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08.04.2023 23:21 Відповісти
Я хорошо помню что вы сделали. И мне было бы сложно сдержаться и не ответить, что наша ситуация не похожа на Сталинград совсем. Она ближе к Северодонецку, Лисичанску, да даже к Мариуполю, но точно не Сталинграду.
И я не исключаю, что через год-два это всё в т.ч. Бахмут будет возвращено. Но вот уж точно не в ближайшее время и не аккурат во время его ползучего захвата, чтоб аналогия со Сталинградом работала. Там уже ясно к чему всё идёт.

Касаемо наступления, оно явно не возле Бахмута будет проходить, и я не отрицал возможность его успеха. А вот по поводу "нескольких недель" не нужно таких завышенных ожиданий. Во-первых, я ставлю на то, что оно реально начнётся не раньше начала лета. А во-вторых, со времени начала наступления на Херсон и его взятия прошло почти 3 месяца. Так что это точно не тот процесс, который сразу даёт плоды.
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09.04.2023 00:21 Відповісти
Херсон - 3 месяца, Харьковщина - несколько дней. Поживем- увидим. Давайте закрывать ветку.
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09.04.2023 00:43 Відповісти
Херсон - враг знает и ожидает удара там.
Харьковская область - не знает, оттого и такой быстрый результат.

Исходя из того, что вариантов особо кроме Мелитопольского, Бердянского и Левобережья нет и будут бить почти наверняка туда - а это прекрасно известно и врагу и он в отличии от Харьковской области основательно подготовился - ожидать лёгкой прогулки не стоит.

Я это пишу исключительно потому, что меня раздражает расчёт на лёгкие и быстрые победы. Это как Киев за 3 дня, только с другой стороны. С Харьковской областью повезло, враг недооценил. Надо радоваться, что повезло хотя бы раз за войну, получить быструю победу. Но расчитывать на них постоянно это абсурд. От завышенных ожиданий легко потом получить разочарование.

Окей, заканчиваем. Узнаем кто был прав ещё.
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09.04.2023 01:02 Відповісти
170 тысяч.
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08.04.2023 21:48 Відповісти
Пнх
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04.04.2023 22:54 Відповісти
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04.04.2023 22:55 Відповісти
а що, вже ранок у бубочки? почав вже бубніти ... це значить що людям, які працюють, час йти спочивати
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04.04.2023 22:56 Відповісти
До Діда панаса ще йому далеко,але старається,отака ***** малята
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04.04.2023 22:56 Відповісти
Доречі дід Панас був поважною людиною. І воював у другу світову, а цей - чотирикратний бункерний ухилянт й ворюга..
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04.04.2023 23:29 Відповісти
Він не "дід Панас" а "дід Понос"
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05.04.2023 06:34 Відповісти
Спеціальний формат? В латексі і з танцями?
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04.04.2023 22:59 Відповісти
Ні, просто відволікав
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04.04.2023 23:30 Відповісти
Знову Зеля, Сирський, Єрмак... Залужного списали?! Зеленський може бути великим комбінатором, але не великим стратегом! Ти ще з Поворознюком нараду проведи в спеціальному форматі.!
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04.04.2023 23:00 Відповісти
вимагаю покликати безуглу, мазурашу та іванісова!
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04.04.2023 23:10 Відповісти
та навіщо? хватить трьох - Зеленський, Лисий та Пікалов. Як в старі добрі часи , "розсміши коміка", тобто розсміши 73% свого проголосувавшого бидла. Але багатьом вже не до сміху
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05.04.2023 09:48 Відповісти
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04.04.2023 23:00 Відповісти
Тєлєсєріал "вечірній довпойоп" продовжується. Кожен день нова серія. Складається таке враження, що президент у цій країні - актор, якого мародери найняли аби той знімав щовечора відеоблог, щоб бидло не звертало увагу, як вони грабують державу під час війни.
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04.04.2023 23:01 Відповісти
Якв користь для держави від чергового шоу?
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04.04.2023 23:07 Відповісти
********* і розійшлись.
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04.04.2023 23:08 Відповісти
вперше в світі, тільки на 1+1, вечірній спеціальний формат
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04.04.2023 23:08 Відповісти
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04.04.2023 23:18 Відповісти
Кому бути вдячними й за що?? Отому Боневтіку Оманичу???
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04.04.2023 23:32 Відповісти
Фази воєнного росту:

1-ша - «Боневтік» - «Бонедали»

2-га - «Щеневтік» - «Ботримають»

3-тя в двох варіантах - «Вчасновтік» або «»Вчаснопіймали»

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05.04.2023 06:36 Відповісти
То Ви алгоритм прям намалювали))
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05.04.2023 09:47 Відповісти
де тут про штати?
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04.04.2023 23:33 Відповісти
Чотириразовий відказник заслухав доповіді ВІЙСЬКОВИ керівників!!! Мабуть, у присутності дерьмака, щоб ….
Невже, злив спецоперації України з вагнерівцями та захоплення Півдня московітами, не навчили, хоть чомусь Українців!!!
🇺🇦‼️❤️⚔️🪖💯👍👏✊😡😠🇺🇦🇺🇸🇬🇧🇪🇺🇩🇪🇯🇵🇦🇿✊👏💪‼️❤️🇺🇦
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04.04.2023 23:50 Відповісти
Не думав застрелитись, бо у 19-му зупинив виготовленя снарядіа, розробку та виготовлення ракетних систем, систем ППО???
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04.04.2023 23:52 Відповісти
Ні..віни думав здати УКраїну за три дні , на четвертий розстріляти опозицію.... А потім великдень...шашлики...ось так він думав...
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05.04.2023 00:10 Відповісти
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04.04.2023 23:55 Відповісти
...ідійот, як можна провести формат??? Провести можна нараду, але ж не формат... Тупорилий квартал...
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04.04.2023 23:59 Відповісти
Коли говорить Зеленський, замовкають навіть соловейки… Фізіологія… Співать і блювать, одночасно, неможливо…

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05.04.2023 06:38 Відповісти
А стул ? Какой стул был у говнокомандующего на совещании ?
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05.04.2023 00:08 Відповісти
жидкий..
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05.04.2023 03:10 Відповісти
Куди не лізе Зе-команда- там все добре працює, а вот куда залізе, та срака....
Ще жодного разу навпаки не було.
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05.04.2023 00:09 Відповісти
поки воно не сувало свою неголену гнусаву пику у справи військових, все йшло норм, зввісно не без проблем, але векрот руху був зрозумілий... схоже Єрмак нашепотів, що рейтинг у тебе, вован, буде вищий, якщо почнеш грати "хєнєралісімуса". Ці ОПа-бл@ді ще не награлися, а їхній тупорилий лохторат, схоже ще не нареготався...
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05.04.2023 00:47 Відповісти
И ставку провел, и спецзаседание провел и что то там еще провел. Смотри что бы пупок не развязался от натуги не развязался, "труженик" ты наш, гребаный прозаседавшийся.
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05.04.2023 05:46 Відповісти
Владимир Александрович! Очнитесь! Сделайте "умное лицо" и не пердите - мы не на "корпоративе", а на выездном заседании Ставки главнокомандующего!...
- О! А что за вопрос решаем?
- Обсуждаем уровень обеспечения войск под Бахмутом боеприпасами...
- Ну-у-у... Это неинтересно...Я думал, разговор обо мне, как мировом лидере...
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05.04.2023 06:41 Відповісти
Висрався? полегшало?
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05.04.2023 06:58 Відповісти
Стенограму "спецнаради" передали кому слід?... ***, допоки будемо дивитись і слухати цього вялічайшого боневтіка? Як воно задовбало своїми висерами...
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05.04.2023 06:24 Відповісти
*****!!! Как уже достал этот брехливый, Оманский Нарик, где баканов, кто сдал юг Украины, почему в Раде шуфрич, бойко, лёвочкин и т.д фсбэшные агенты и крысы Елдак, Хламидия, паДлоляк, верещюк, резников, гетьманцев???
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05.04.2023 07:18 Відповісти
провело воно нараду. яку нах нараду якщо воно без суфлера двох слів до купи не може звязати?
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05.04.2023 08:37 Відповісти
Хроника одного президента

‎‎05.‎04.‎2023

Проросійській агентурі навколо Зеленського вдалося реалізувати одну з основних вимог Росії - не приєднання України до НАТО. І поки Зеленський керує Україною ми не станемо членом НАТО. А допоки ми не станемо членом НАТО ми вічно будемо полем бою між НАТО і союзом Росія-Китай(tZeblog)
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05.04.2023 09:07 Відповісти
 
 