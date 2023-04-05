УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15592 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
9 037 78
суд (8037) Трамп (3124)

Трампу в суді офіційно висунули 34 обвинувачення. Він не визнав жодного з них

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

трамп

Експрезидент США Дональд Трамп у вівторок заявив у суді Мангеттена про невинність за 34 пунктами обвинувачення,

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє телеканал CBS News.

"Колишній президент Дональд Трамп не визнав себе винним за 34 пунктами обвинувачення у фальсифікації ділових документів", - інформує телеканал.

Дональд Трамп також не дав коментарів і не відповів на запитання журналістів, покидаючи залу суду в Нью-Йорку.

Зазначимо, що CNN повідомляв про "затримання" Трампа під час його доправляння до зали суду, оскільки окружний прокурор Мангеттена Елвін Брегг зажадав явки ексглави Білого дому для надання свідчень по суті пред'явленого йому обвинувачення.

У січні 2018 року газета The Wall Street Journal опублікувала статтю, в якій стверджували, що в 2006 році Трамп нібито мав стосунки з актрисою Стормі Деніелс, а незадовго до президентських виборів 2016 року заплатив їй $130 тис. за мовчання. Сам Трамп запевняв, що особистих стосунків із Деніелс у нього не було. Експрезидент і його союзники неодноразово заявляли, що обвинувачення на його адресу політично мотивовані.

Також читайте: Трамп прибув до Нью-Йорка, щоб постати перед судом

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+45
показати весь коментар
04.04.2023 23:30
+24
За призыв к антиправительственному бунту ему отчекрыжат крашанки по самые уши
показати весь коментар
04.04.2023 23:30
+22
А він точно американець? Судячи з його поведінки він скоріше кацап "а ви дакажітє! какіє ваші даказательсва! єта нє даказательсва!"
показати весь коментар
04.04.2023 23:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це йому намотають років 200.
показати весь коментар
04.04.2023 23:28 Відповісти
Я вам більше скажу. Років п'ять тому викидав старі книжки і попалася якась совєцька книжка з економіки (вже хохма ! ) видання 1990 року. Так от - там серед авторів був цей самий Дональд Трамп молодший !!! І тепер не кажіть мені що це чмо не агент КДБ.
показати весь коментар
05.04.2023 08:48 Відповісти
показати весь коментар
04.04.2023 23:30 Відповісти
Чомусь нагадався "упоротий лис".
показати весь коментар
05.04.2023 01:16 Відповісти
Та під цю світлинку можна любого "***" показати
показати весь коментар
05.04.2023 08:19 Відповісти
За призыв к антиправительственному бунту ему отчекрыжат крашанки по самые уши
показати весь коментар
04.04.2023 23:30 Відповісти
Да, мотив про це
показати весь коментар
05.04.2023 06:34 Відповісти
кьюонан спешит на выручку.
показати весь коментар
04.04.2023 23:30 Відповісти
кьюанон 😉
показати весь коментар
05.04.2023 00:03 Відповісти
я написал, то что хотел, и дважды проверил перед публикацией.
показати весь коментар
05.04.2023 00:11 Відповісти
No problem, simply ignore my input then.
показати весь коментар
05.04.2023 00:13 Відповісти
собственно, и для меня не проблема, если кто-то не понимает игру слов )
показати весь коментар
05.04.2023 00:18 Відповісти
А коли у нас колишні президенти будуть виправдовуватися у суді за роззброєння України?, якісь там повії - нецікаво.
показати весь коментар
04.04.2023 23:33 Відповісти
34 эпизода - это суд протягом лет на 15
показати весь коментар
04.04.2023 23:34 Відповісти
.. по мере вынесения приговоров по каждому доказаному 'пункту', выделенного в отдельное производство.
показати весь коментар
05.04.2023 06:15 Відповісти
А він точно американець? Судячи з його поведінки він скоріше кацап "а ви дакажітє! какіє ваші даказательсва! єта нє даказательсва!"
показати весь коментар
04.04.2023 23:35 Відповісти
Ну він же обмінювався,як то кажуть "біоматеріалом" з кацапським хвойдами в готелях москвабада в свій час. Під зйомки фсб. Заразився "рюськім духом")
показати весь коментар
04.04.2023 23:41 Відповісти
"Золотим дощем" *******.
показати весь коментар
05.04.2023 07:00 Відповісти
Він був найкращим учнем путіна.
показати весь коментар
05.04.2023 00:05 Відповісти
Посмотрел я на все обвинувачення ...это мелкая фигня до 4 лет так шо Трампу срок не дадцт в любом случае....только хайп получит и одобрение реднеков.....типа Трамп краусавчиг мужик, в отличие от педиков демократов ,из-за шлюхи чуть не залетел на нары.
показати весь коментар
04.04.2023 23:41 Відповісти
Типове кацапське виправлання - мужик красавчег: чіста па панятіям, братан.
показати весь коментар
04.04.2023 23:45 Відповісти
Я пишу как реднекиреднеки (америкосовское бiдло ) это воспримет ....это был каг бе сарказм.
показати весь коментар
05.04.2023 00:06 Відповісти
а в них строки складають, а не обирають найменший\найбільший. Навіть якщо присяжні повірять в докази хоча б по 5 з 34 пунктів - згниє в тюрмі.
показати весь коментар
04.04.2023 23:50 Відповісти
А сколько из этих пунктов проконает?
показати весь коментар
05.04.2023 01:22 Відповісти
Прокуратура в США,как и в других нормальных странах, не занимается компроматами, охотой на ведьм и не действует по указаниям правительства.
Прокурор передает в суд дело , если есть очевидные факты нарушения интересов Государства.
И готовит дело таким образом, чтобы в состязательном процессе с адвокатами обвиняемого, убедить ни от кого не зависимый суд в правоте поданного иска.
Понимаю, звучит очень необычно, но ничего, скоро и в Украине будет подобная система правосудия
показати весь коментар
05.04.2023 01:25 Відповісти
показати весь коментар
05.04.2023 04:28 Відповісти
Типу як у випадку дохлого наркомана та хронічного кримінальника Джорджа Флойда?
В оригінальній доповіді коронера було сказано:
- жодних ознак смертельно небезпечних ушкоджень не виявлено.
- в трупі виявлені небезпечні дози фентаніла, метамфітаміна (у просторіччі speedball,) а також каннабіс та 4-ANPP.

https://www.documentcloud.org/documents/6936176-Autopsy-2020-3700-Floyd

Але мавпи рознесли півзоопарку, і Дерек Шавін поїхав у буцигарню, а за ним ще три його колеги що стояли поряд.
показати весь коментар
05.04.2023 06:10 Відповісти
вот сядет и сразу получит уважение на кцапстане

- он там будет 'правильный пацан'
- и кандидат в 'вагнеры'
показати весь коментар
05.04.2023 06:25 Відповісти
Ось такий строк впаяють.
показати весь коментар
04.04.2023 23:42 Відповісти
Ну, було б дивно, якби він хоча б одне обвинувачення визнав
показати весь коментар
04.04.2023 23:42 Відповісти
Обвинувачення,про якийсь там секс з порноактрисою.Де компромати про те,що він агент *****? Невже могутні спецслужби не могли нічого знайти?

Наступне засідання,буде аж 4 грудня.Значить це повна фігня.
показати весь коментар
04.04.2023 23:51 Відповісти
По моему, только дегенератам не понятно, что "трампушка их".
показати весь коментар
05.04.2023 01:24 Відповісти
Я вам більше скажу. Років п'ять тому викидав старі книжки і попалася якась совєцька книжка з економіки (вже хохма ! ) видання 1990 року. Так от - там серед авторів був цей самий Дональд Трамп молодший !!! І тепер не кажіть мені що це чмо не агент КДБ.
показати весь коментар
05.04.2023 08:43 Відповісти
Ьлін, ох і журналісти. А шо за пункти написати слабо? Чи "про шо не зняли тіктока - того не їснує"?
показати весь коментар
04.04.2023 23:53 Відповісти
Таке враження, що ці ідіоти навмистне роблять все, щоб республіканці перебрали повністю владу в країні.
показати весь коментар
04.04.2023 23:55 Відповісти
побачимо, за владу в країні, побачимо, за тверду красну руку в країні....
смішні діди все за комсомольське...
вас на необітаємий острів пересели - ви і там тверду руку в свою задню збудуєте...
показати весь коментар
05.04.2023 01:04 Відповісти
Tramp ho4e zrobyty show zamist´ sudu
vin prosto 🤡
показати весь коментар
04.04.2023 23:56 Відповісти

Я звичайно невисокої думки про нью йоркських ліберастів, але тут вони себе переплюнули.
показати весь коментар
05.04.2023 00:00 Відповісти
Штурм капітолія бережуть для епілогу епопеї ?
показати весь коментар
05.04.2023 00:01 Відповісти
Так я не зрозумів - то заарештували, то спокійно покинув залу суду...
показати весь коментар
05.04.2023 00:03 Відповісти
При Трампі Україна отримала джавеліни, та США блокували Півничний потік 2. Але ідіоти не слухаютть нічого. Трамп це шоумен, його навіть і слухати не потрібно, потрібно дивитись на справи його команди
показати весь коментар
05.04.2023 00:03 Відповісти
Трамп - це нарцис-моделайзер- шахрай та прокладка *****. А його ******* - це ще гірші адійоти, одна лише шизофренічка грін чого варта. МАГА - це секта, до речі дуже небезпечна секта.
показати весь коментар
05.04.2023 00:09 Відповісти
Трампу поф на Украину и носится как демократы с воен.помощью он точно не будет поэтому нам он и нахэр не сдался.
показати весь коментар
05.04.2023 00:12 Відповісти
При демократах та Байдені Україна отримала більше 500тис.шт. джавелінів (та ще багато чого), а при Трампі може пару тис. якоїсь куйні та наголошення Трампа, що Україна повинна здатися - поступитися територією та громадянами.
показати весь коментар
05.04.2023 04:32 Відповісти
Трамп сказал, что закончит войну в Украине за один день - отдав ***** все уже захваченные им и все рузкоязычные регионы Украины.

Тварь он.
показати весь коментар
05.04.2023 06:32 Відповісти
Трамп... заявив... про невинність Джерело: https://censor.net/ua/n3410149
***********
Ну, приколісти на Цензорі! Стверджують, що Трамп досі незайманий.
Невинність і невинуватість, - абсолютно різні слова по суті.

показати весь коментар
05.04.2023 00:18 Відповісти
формальне задержання під вартою до предьяви звинувачень.
предьявили? - відпустили брехуна без браслета, на під чесне слово.
думав відпускати брехунів під чесне слово - це чисто наше ноухау )))
показати весь коментар
05.04.2023 00:24 Відповісти
США - це велика демократична держава, правову-судову систему поки Вам не збагнути. Це не "вбивця"-маньяк, який має бути під вартою, поки йде судовий процес + в США всі можуть "вийти під заставою", якщо це не забороняється законами США.

"Великих" політиків чи "бізнесменів" США судили не один раз без "під вартою".
показати весь коментар
05.04.2023 04:36 Відповісти
ну нема в рижого на 100 відсотків "свого" прокурора,
в буби є, в рижого нема... - в саме тут і різниця..
показати весь коментар
05.04.2023 04:42 Відповісти
перечитайте історію США - рижий перший президент США якому пред'явлені "кримінальні" обвинувачення, а кого він там трахав чи ні і за які бабкі - нікого не hребе...
показати весь коментар
05.04.2023 04:53 Відповісти
клован і 187 обвинувачень не признає, а вони будуть....
чим менший сцар' тим бильше злодіянь і тим більше звинувачень
яких він не признає...
показати весь коментар
05.04.2023 00:35 Відповісти
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна Джерело: https://censor.net/ua/n3410149


Интерфа́кс» - информационное агентство, одно из трёх ведущих (наряду с государственными ТАСС и РИА Новости) агентств России[2], и крупнейшая в странах СНГ информационная группа[3], объединяющая более трёх десятков компаний[4] - сеть национальных, региональных и отраслевых агентств. «Интерфакс» стало одним из первых в СССР независимых новостных агентств[3].
(С)
показати весь коментар
05.04.2023 01:28 Відповісти
Вот просто интересно, во время второй мировой , БиБиСи новости сообщали, тоже ссылаясь на вермахт?
показати весь коментар
05.04.2023 01:30 Відповісти
У него с Иванкой такие подозрительные фотки гуглятся, когда она была подростком, что создаётся впечатление что он её долбил.
показати весь коментар
05.04.2023 01:53 Відповісти
демократия - 20 лет назад с проституткой кофе пил это аморально... наши держиморды такими поступками гордятся
показати весь коментар
05.04.2023 02:33 Відповісти
Інкрімінують не те що з повією каву пив. Інкримінують нецільові витрати грошей з виборчого фонду на оплату повії. А власне повія - то його з дружиною справи. Як і у Білла Клінтона.
показати весь коментар
05.04.2023 03:49 Відповісти
брехати в Америці - найтяжчий гріх.
будь ти рижим, будь ти бомжом з Broad Street.
Закон для всіх і да він суров, але він Закон!
показати весь коментар
05.04.2023 05:01 Відповісти
Kim Foxx disagrees with you.
показати весь коментар
05.04.2023 05:52 Відповісти
whatever, who cares?
we will see in the end...
if not us - our sons and daughters will see.
показати весь коментар
05.04.2023 06:32 Відповісти
Anyone with a brain cares.
показати весь коментар
05.04.2023 06:39 Відповісти
"a brain"? - well, let it be...
показати весь коментар
05.04.2023 07:03 Відповісти
we'll see
курчат по восени 2024 рахують
показати весь коментар
05.04.2023 06:59 Відповісти
Стосунків не було? А за що ж тоді 130 тисяч баксів віддав?
показати весь коментар
05.04.2023 05:21 Відповісти
За те що Білл Клінтон не заплатив ні копійки.
показати весь коментар
05.04.2023 05:54 Відповісти
показати весь коментар
05.04.2023 06:38 Відповісти
Цікаво, чи видалили вже з утубу класний фільмєц під назвою Clintons' Chronicles? Близько сотні трупів вздовж владної траекторії цієї солодкої парочки - і ані гугу. То самовбивство, то нещасний випадок. Тіпа "Я слишком много знал".
показати весь коментар
05.04.2023 07:26 Відповісти
Окружному прокуророві Мангеттена Елвіну Бреггу хочеться слави, але закінчить так само як Старр, хто його зараз пам'ятає, даруйте пам'ятають як блазня.
показати весь коментар
05.04.2023 06:56 Відповісти
34 та 1. Звучить одне, бо по ньому вже особа засуджена. Таємниці немає. Там дівиця надавала мачо Трампу, потім бабло стягнула... Як там говорив товариш Саахов- або я її в ЗАГС або вона мене до прокурора. Вийшло друге. А ініш звинувачення - ех, налоги, пиль да туман..... Там буде відкрутитись ох як важко.
показати весь коментар
05.04.2023 06:57 Відповісти
CNN повідомляє, що арешт з Трампа знято. Після цбого Трамп залишив суд без коментарів та відправився додому.

Наступне засідання суду у справі Трампа заплановано на 4 грудня 2023 року. І це не помилка. Засідання відбудеться на прикінці року. А якщо врахувати, що праймеріс в Республіканській партії будуть у січні-лютому 2024 року, то це цікава технологія, яка ускладнює можливість висування Трампа, як єдиного кандидата, через статус підсудного.
показати весь коментар
05.04.2023 07:32 Відповісти
Трампу теперь надо срочно бежать в Ростов.
показати весь коментар
05.04.2023 10:06 Відповісти
Вот что бывает если во время не сбежать к хозяину. Даже профессор по умнее будет.
показати весь коментар
05.04.2023 11:25 Відповісти
 
 