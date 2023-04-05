Трампу в суді офіційно висунули 34 обвинувачення. Він не визнав жодного з них

Експрезидент США Дональд Трамп у вівторок заявив у суді Мангеттена про невинність за 34 пунктами обвинувачення,

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє телеканал CBS News.

"Колишній президент Дональд Трамп не визнав себе винним за 34 пунктами обвинувачення у фальсифікації ділових документів", - інформує телеканал.

Дональд Трамп також не дав коментарів і не відповів на запитання журналістів, покидаючи залу суду в Нью-Йорку.

Зазначимо, що CNN повідомляв про "затримання" Трампа під час його доправляння до зали суду, оскільки окружний прокурор Мангеттена Елвін Брегг зажадав явки ексглави Білого дому для надання свідчень по суті пред'явленого йому обвинувачення.

У січні 2018 року газета The Wall Street Journal опублікувала статтю, в якій стверджували, що в 2006 році Трамп нібито мав стосунки з актрисою Стормі Деніелс, а незадовго до президентських виборів 2016 року заплатив їй $130 тис. за мовчання. Сам Трамп запевняв, що особистих стосунків із Деніелс у нього не було. Експрезидент і його союзники неодноразово заявляли, що обвинувачення на його адресу політично мотивовані.

Також читайте: Трамп прибув до Нью-Йорка, щоб постати перед судом