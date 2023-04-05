Трампу в суді офіційно висунули 34 обвинувачення. Він не визнав жодного з них
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Експрезидент США Дональд Трамп у вівторок заявив у суді Мангеттена про невинність за 34 пунктами обвинувачення,
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє телеканал CBS News.
"Колишній президент Дональд Трамп не визнав себе винним за 34 пунктами обвинувачення у фальсифікації ділових документів", - інформує телеканал.
Дональд Трамп також не дав коментарів і не відповів на запитання журналістів, покидаючи залу суду в Нью-Йорку.
Зазначимо, що CNN повідомляв про "затримання" Трампа під час його доправляння до зали суду, оскільки окружний прокурор Мангеттена Елвін Брегг зажадав явки ексглави Білого дому для надання свідчень по суті пред'явленого йому обвинувачення.
У січні 2018 року газета The Wall Street Journal опублікувала статтю, в якій стверджували, що в 2006 році Трамп нібито мав стосунки з актрисою Стормі Деніелс, а незадовго до президентських виборів 2016 року заплатив їй $130 тис. за мовчання. Сам Трамп запевняв, що особистих стосунків із Деніелс у нього не було. Експрезидент і його союзники неодноразово заявляли, що обвинувачення на його адресу політично мотивовані.
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Прокурор передает в суд дело , если есть очевидные факты нарушения интересов Государства.
И готовит дело таким образом, чтобы в состязательном процессе с адвокатами обвиняемого, убедить ни от кого не зависимый суд в правоте поданного иска.
Понимаю, звучит очень необычно, но ничего, скоро и в Украине будет подобная система правосудия
В оригінальній доповіді коронера було сказано:
- жодних ознак смертельно небезпечних ушкоджень не виявлено.
- в трупі виявлені небезпечні дози фентаніла, метамфітаміна (у просторіччі speedball,) а також каннабіс та 4-ANPP.
https://www.documentcloud.org/documents/6936176-Autopsy-2020-3700-Floyd
Але мавпи рознесли півзоопарку, і Дерек Шавін поїхав у буцигарню, а за ним ще три його колеги що стояли поряд.
- он там будет 'правильный пацан'
- и кандидат в 'вагнеры'
Наступне засідання,буде аж 4 грудня.Значить це повна фігня.
смішні діди все за комсомольське...
вас на необітаємий острів пересели - ви і там тверду руку в свою задню збудуєте...
vin prosto 🤡
Я звичайно невисокої думки про нью йоркських ліберастів, але тут вони себе переплюнули.
Тварь он.
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Ну, приколісти на Цензорі! Стверджують, що Трамп досі незайманий.
Невинність і невинуватість, - абсолютно різні слова по суті.
предьявили? - відпустили брехуна без браслета, на під чесне слово.
думав відпускати брехунів під чесне слово - це чисто наше ноухау )))
"Великих" політиків чи "бізнесменів" США судили не один раз без "під вартою".
в буби є, в рижого нема... - в саме тут і різниця..
чим менший сцар' тим бильше злодіянь і тим більше звинувачень
яких він не признає...
Интерфа́кс» - информационное агентство, одно из трёх ведущих (наряду с государственными ТАСС и РИА Новости) агентств России[2], и крупнейшая в странах СНГ информационная группа[3], объединяющая более трёх десятков компаний[4] - сеть национальных, региональных и отраслевых агентств. «Интерфакс» стало одним из первых в СССР независимых новостных агентств[3].
(С)
будь ти рижим, будь ти бомжом з Broad Street.
Закон для всіх і да він суров, але він Закон!
we will see in the end...
if not us - our sons and daughters will see.
курчат по восени 2024 рахують
Наступне засідання суду у справі Трампа заплановано на 4 грудня 2023 року. І це не помилка. Засідання відбудеться на прикінці року. А якщо врахувати, що праймеріс в Республіканській партії будуть у січні-лютому 2024 року, то це цікава технологія, яка ускладнює можливість висування Трампа, як єдиного кандидата, через статус підсудного.