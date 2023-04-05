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Новини За кордоном
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Зеленський (17420) Фінляндія (763)

Надійними можуть бути лише колективні гарантії безпеки, - Зеленський про вступ Фінляндії до НАТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав народ Фінляндії та її президента зі вступом до НАТО та зазначив, що надійними можуть бути лише колективні та превентивні гарантії безпеки.

"Сьогодні відбулась історична подія для нашого регіону, для всієї Європи, всієї євроатлантичної спільноти. Фінляндія стає 31-м членом НАТО. Альянс міцнішає на східному фланзі. Я вітаю весь народ Фінляндії та особисто пана Президента. З надійною гарантією безпеки – колективною гарантією", - сказав він у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, "російська агресія однозначно доводить: лише колективні гарантії, лише превентивні гарантії можуть бути надійними".

"Саме про це ми завжди й говорили. Говорили й про швидкість – швидкість безпекових рішень має значення. Зараз бачимо, якою може бути швидкість процедур", - сказав він, додавши: "До речі, саміт НАТО цього року у Вільнюсі заслуговує бути достатньо амбітним. Що амбітніший той, хто береже свободу, то менше можливостей для агресії в того, хто хоче зла".

"Буде день, коли й для нашої країни безпека буде гарантована", - наголосив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський привітав Фінляндію зі вступом в НАТО: Розраховуємо, що Вільнюський саміт наблизить і Україну до євроатлантичної мети

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
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05.04.2023 01:36
+8
...що тільки не зробиш, що тільки не скажеш - аби тільки не отримати п'яту повістку
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05.04.2023 00:49
+8
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05.04.2023 01:42
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...що тільки не зробиш, що тільки не скажеш - аби тільки не отримати п'яту повістку
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05.04.2023 00:49 Відповісти
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05.04.2023 01:36 Відповісти
" План дій щодо вступу України в НАТО (ПДЧ), що передбачав наявність певного рівня політичних, військових і юридичних аспектів знято з порядку денного. Реально це означає повернення до початкового етапу і проведення і веріфікації всього комплексу політичних і юридичних трансформацій. Ще коротше - Україну Зеленського бачити в НАТО не хочуть."

Але військову допомогу надаватимуть.
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05.04.2023 01:57 Відповісти
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05.04.2023 01:42 Відповісти
Цей пітор мазурашу, зараз пише закон, який відмінить обов'язкове обслуговування в Україні державною мовою. Ця потвора має бути боляче пижжена.
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05.04.2023 06:36 Відповісти
Вова, тексти гарні, через суфлер їх озвучувати в тебе талант. Не корч з себе Наполеона і не сунь свого носа в стратегію і тактику. Не посвячуй в відомі тобі плани Єрмаків, Смирнових та Татарових і іншу підтанцівку, Не заважай ЗСУ робити свою справу! Слава Україні!
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05.04.2023 00:55 Відповісти
Конфуций, билядь.
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05.04.2023 01:25 Відповісти
Трєпач. Язикатий мужик це ненормально, не природньо.
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05.04.2023 01:29 Відповісти
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05.04.2023 01:33 Відповісти
піндюк знову мівину на вуха лохторату розвішує...
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05.04.2023 06:21 Відповісти
Вечірній дегенератор випадкових фраз вже ******. З 2019-го по середину 2022-го він і його клоуни заявляли, що Україні непотрібно ніяке НАТО, а сьогодні він різко переозувся.
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05.04.2023 06:39 Відповісти
Фіни молодці, а тебе, підара гундосого, НАТО ***** послало
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05.04.2023 07:13 Відповісти
Несе весь час якесь марення !
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05.04.2023 07:14 Відповісти
Еволюція зевлади Не призначаємо декілька років представника України в НАТО, розповідаємо про нейтральний статус України, шукаємо мир в очах путлера, ведем таємні перемовини з патрушевим в Омані, відводимо військо, скорочуємо фінансування армії і саму армію, розміновуємо Чонгар, розповідаємо про втому від партнерів, дорікаємо за нагнітання ситуації перед наступом рашки Потім питаємо "чого ми ще не в ЄС та НАТО" і розповідаємо про надійність колективної безпеки Мабуть не треба шукати логіку де неї немає? Віримо в збройні сили України там наші чоловіки, діти, друзі і знайомі Все буде Україна
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05.04.2023 08:19 Відповісти
всі коментатори помітили "еволюцію" (в лапках, бо це насправді флюгерство) Зе в проблемі, яка вирішена на законодавчому рівні, Конституцією України стосовно вступу в НАТО.
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05.04.2023 12:05 Відповісти
 
 