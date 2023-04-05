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Новини За кордоном
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НАТО (5129) Столтенберг Єнс (1343)

Крім Зеленського, на саміт НАТО у липні запрошені глави Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії та Австралії, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

столтенберг

На саміт НАТО у Вільнюсі у липні також запрошені глави держав та урядів партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні – Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії та Австралії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільної з главою МЗС Японії пресконференції у Брюсселі.

"Ми зараз посилюємо нашу співпрацю з нашими партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні – Японією, Південною Кореєю, Новою Зеландією та Австралією. Ми вітаємо той факт, що ви сьогодні тут і ви візьмете участь у завтрашньому засіданні, а також той факт, що ми запросили глав держав і урядів наших індо-тихоокеанських партнерів – у тому числі Японії – взяти участь у саміті НАТО у Вільнюсі в липні цього року", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленського запросили на липневий саміт НАТО

Окремо генсек НАТО відзначив співпрацю з Японією, зазначивши, що "жоден інший партнер не є ближчим і більш спроможним, ніж Японія". Також він привітав рішення Японії відкрити спеціальну дипломатичну місію при НАТО.

"Тому ми дуже цінуємо наше партнерство: політичний діалог, практичну співпрацю... Ми чітко бачимо, що в більш небезпечному і непередбачуваному світі безпека не є регіональною, а безпека є глобальною. Те, що відбувається в Європі, має значення для Азії, для Індо-Тихоокеанського регіону, і те, що відбувається в Азії та Індо-Тихоокеанському регіоні, має значення для Європи", - заявив Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для вступу в НАТО Україна має зберегти суверенітет і незалежність, - Столтенберг

На цьому тлі він привітав "тверду прихильність" та "чіткий сигнал" від уряду Японії, який засуджує незаконне вторгнення росії в Україну, а також фінансову підтримку Японією пакету допомоги НАТО для України.

"Війна в Україні також має значення і для вас, і тому ми маємо забезпечити те, щоб авторитарні лідери не винесли уроку, що коли вони використовують військову силу, коли вони порушують міжнародне право – як це робить президент путін в Україні – вони можуть отримати те, що хочуть", - додав генсек НАТО.

Також читайте: Вторгнення РФ в Україну підштовхнуло Фінляндію та Швецію до вступу в НАТО, - Столтенберг

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+5
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05.04.2023 09:04
+4
Ну і нахер він там потрібен? Щоб лишній раз вякнуло,"чому ми не в НАТО?"
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05.04.2023 06:31
+2
Разом з демонстративним припиненням Плану дій щодо вступу України в НАТО, адміністрація Байдена оголосила додатковий транш безпекової допомоги Україні в $500 млн. сигналізуючи народу України, що політичні причини, що призвели до конфлікту з владою України ніяк не впливають на позицію США щодо допомоги в війні з РФ.

План дій щодо вступу України в НАТО що передбачав наявність певного рівня політичних, військових і юридичних аспектів знято з порядку денного. Реально це означає повернення до початкового етапу і проведення і веріфікації всього комплексу політичних і юридичних трансформацій. Ще коротше - Україну( поки презедентом є Зеленський )бачити в НАТО не хочуть.
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05.04.2023 06:04
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У этих четырех держав враг один - КНР/КНДР. Ласкаво просимо до Третьей Свiтовой, Панове...
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05.04.2023 04:01 Відповісти
не дуже хто і спужався...
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05.04.2023 04:04 Відповісти
Хай живе Всесвітня НАТА! 😂

Сі зробив фальстарт на гегемонію, його союзники тепер одні "сувєрєнні" придатки 😂
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05.04.2023 11:04 Відповісти
буба це танк.
вилазь екіпаж - зараз він замочить всіх.
і т-образку підрехтує....
бої там.
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05.04.2023 04:03 Відповісти
І це дуже мудро. Японія, Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія в найближчому майбутньому теж мають приєднатися до блоку НАТО. і разом з ними Україна і Молдова. много ходов очнік апять всєх пєрєіграл. )
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05.04.2023 04:05 Відповісти
Союз Добра проти Імперії Зла (киташка, рашка, ірашка, корешка)
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05.04.2023 11:06 Відповісти
Бутусов на фронті - миші в пляс...
фасебук, зараз твіттер, - та всіх вже блокуйте і ні в коєму разі не відновлюйте пряму регістрацію на Цензорі...
дякую за не ганяйлово зліва на права якись віконця.
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05.04.2023 04:29 Відповісти
Ти шо перебрав?
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05.04.2023 07:44 Відповісти
а з якого ви мені тикаєш?
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05.04.2023 07:50 Відповісти
дякую всім хто мої коменти читав, дякую всім хто їх не читав,
дякую всім в кого підписки нема на Цензорі, дякую всім в кого є.
от дякую і все!
на самому ділі, без хрипоти і кривляння - всім подяка за те що були зі мною - до сну....
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05.04.2023 05:16 Відповісти
Разом з демонстративним припиненням Плану дій щодо вступу України в НАТО, адміністрація Байдена оголосила додатковий транш безпекової допомоги Україні в $500 млн. сигналізуючи народу України, що політичні причини, що призвели до конфлікту з владою України ніяк не впливають на позицію США щодо допомоги в війні з РФ.

План дій щодо вступу України в НАТО що передбачав наявність певного рівня політичних, військових і юридичних аспектів знято з порядку денного. Реально це означає повернення до початкового етапу і проведення і веріфікації всього комплексу політичних і юридичних трансформацій. Ще коротше - Україну( поки презедентом є Зеленський )бачити в НАТО не хочуть.
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05.04.2023 06:04 Відповісти
Нашого клована явно запросили пограти **** на роялі для розваги шановних гостей…
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05.04.2023 06:13 Відповісти
Ну і нахер він там потрібен? Щоб лишній раз вякнуло,"чому ми не в НАТО?"
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05.04.2023 06:31 Відповісти
не дотянет янелохмнесорокдва до саммита... горючего не хватит... сейчас смотается в Польшу и движок надо ставить на капремонт...
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05.04.2023 08:40 Відповісти
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05.04.2023 09:04 Відповісти
"така розумна! аж страшно!" 😂
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05.04.2023 11:09 Відповісти
 
 