Крім Зеленського, на саміт НАТО у липні запрошені глави Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії та Австралії, - Столтенберг
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
На саміт НАТО у Вільнюсі у липні також запрошені глави держав та урядів партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні – Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії та Австралії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільної з главою МЗС Японії пресконференції у Брюсселі.
"Ми зараз посилюємо нашу співпрацю з нашими партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні – Японією, Південною Кореєю, Новою Зеландією та Австралією. Ми вітаємо той факт, що ви сьогодні тут і ви візьмете участь у завтрашньому засіданні, а також той факт, що ми запросили глав держав і урядів наших індо-тихоокеанських партнерів – у тому числі Японії – взяти участь у саміті НАТО у Вільнюсі в липні цього року", - сказав він.
Окремо генсек НАТО відзначив співпрацю з Японією, зазначивши, що "жоден інший партнер не є ближчим і більш спроможним, ніж Японія". Також він привітав рішення Японії відкрити спеціальну дипломатичну місію при НАТО.
"Тому ми дуже цінуємо наше партнерство: політичний діалог, практичну співпрацю... Ми чітко бачимо, що в більш небезпечному і непередбачуваному світі безпека не є регіональною, а безпека є глобальною. Те, що відбувається в Європі, має значення для Азії, для Індо-Тихоокеанського регіону, і те, що відбувається в Азії та Індо-Тихоокеанському регіоні, має значення для Європи", - заявив Столтенберг.
На цьому тлі він привітав "тверду прихильність" та "чіткий сигнал" від уряду Японії, який засуджує незаконне вторгнення росії в Україну, а також фінансову підтримку Японією пакету допомоги НАТО для України.
"Війна в Україні також має значення і для вас, і тому ми маємо забезпечити те, щоб авторитарні лідери не винесли уроку, що коли вони використовують військову силу, коли вони порушують міжнародне право – як це робить президент путін в Україні – вони можуть отримати те, що хочуть", - додав генсек НАТО.
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Сі зробив фальстарт на гегемонію, його союзники тепер одні "сувєрєнні" придатки 😂
вилазь екіпаж - зараз він замочить всіх.
і т-образку підрехтує....
бої там.
фасебук, зараз твіттер, - та всіх вже блокуйте і ні в коєму разі не відновлюйте пряму регістрацію на Цензорі...
дякую за не ганяйлово зліва на права якись віконця.
дякую всім в кого підписки нема на Цензорі, дякую всім в кого є.
от дякую і все!
на самому ділі, без хрипоти і кривляння - всім подяка за те що були зі мною - до сну....
План дій щодо вступу України в НАТО що передбачав наявність певного рівня політичних, військових і юридичних аспектів знято з порядку денного. Реально це означає повернення до початкового етапу і проведення і веріфікації всього комплексу політичних і юридичних трансформацій. Ще коротше - Україну( поки презедентом є Зеленський )бачити в НАТО не хочуть.