Крім Зеленського, на саміт НАТО у липні запрошені глави Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії та Австралії, - Столтенберг

На саміт НАТО у Вільнюсі у липні також запрошені глави держав та урядів партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні – Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії та Австралії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільної з главою МЗС Японії пресконференції у Брюсселі.

"Ми зараз посилюємо нашу співпрацю з нашими партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні – Японією, Південною Кореєю, Новою Зеландією та Австралією. Ми вітаємо той факт, що ви сьогодні тут і ви візьмете участь у завтрашньому засіданні, а також той факт, що ми запросили глав держав і урядів наших індо-тихоокеанських партнерів – у тому числі Японії – взяти участь у саміті НАТО у Вільнюсі в липні цього року", - сказав він.

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Окремо генсек НАТО відзначив співпрацю з Японією, зазначивши, що "жоден інший партнер не є ближчим і більш спроможним, ніж Японія". Також він привітав рішення Японії відкрити спеціальну дипломатичну місію при НАТО.

"Тому ми дуже цінуємо наше партнерство: політичний діалог, практичну співпрацю... Ми чітко бачимо, що в більш небезпечному і непередбачуваному світі безпека не є регіональною, а безпека є глобальною. Те, що відбувається в Європі, має значення для Азії, для Індо-Тихоокеанського регіону, і те, що відбувається в Азії та Індо-Тихоокеанському регіоні, має значення для Європи", - заявив Столтенберг.

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На цьому тлі він привітав "тверду прихильність" та "чіткий сигнал" від уряду Японії, який засуджує незаконне вторгнення росії в Україну, а також фінансову підтримку Японією пакету допомоги НАТО для України.

"Війна в Україні також має значення і для вас, і тому ми маємо забезпечити те, щоб авторитарні лідери не винесли уроку, що коли вони використовують військову силу, коли вони порушують міжнародне право – як це робить президент путін в Україні – вони можуть отримати те, що хочуть", - додав генсек НАТО.

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