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Протягом 4 квітня авіація та артилерія ЗСУ уразили 7 районів зосередження ворога, 2 пункти управління та станцію РЕБ, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

артилерія,fh70

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії Сил оборони по ворогу протягом 4 квітня. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління та станцію радіоелектронної боротьби противника".

Також читайте: Протягом 2 квітня авіація та артилерія ЗСУ завдали ударів по 9 районах зосередження ворога, 1 пункту управління та 2 важливих об’єктах, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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