Кремль вчергове вдається до ядерних погроз для стримування допомоги Україні напередодні запланованого контрнаступу, - ISW

Американські аналітики припускають, що Кремль знову вдається до ядерних погроз, щоб стримати західну військову допомогу Україні напередодні запланованого контрнаступу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики припускають, що Кремль, ймовірно, спробує примусити Білорусь до подальшої інтеграції в межах Союзної держави, коли президент Росії Володимир Путін і президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрінуться в Москві 5 і 6 квітня.

У звіті нагадують, що Кремль оголосив 4 квітня, що Путін і Лукашенко зустрінуться для приватних двосторонніх переговорів 5 квітня і візьмуть участь у засіданні Вищої державної ради Союзної держави в Москві 6 квітня.

Кремль продовжує намагатися використовувати ядерні погрози для стримування західної військової допомоги Україні напередодні запланованого контрнаступу України.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу виправдав рішення Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, звинувативши НАТО в активізації бойової підготовки і розвідувальної діяльності поблизу російських і білоруських кордонів, і звинуватив Захід в ескалації війни в Україні, надавши додаткову військову допомогу Україні 4 квітня.

Крім того, Кремль продовжує докладати зусиль, щоб неправдиво запевнити російську громадськість у тому, що війна в Україні не матиме значних довгострокових економічних наслідків.

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