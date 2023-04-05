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Кремль вчергове вдається до ядерних погроз для стримування допомоги Україні напередодні запланованого контрнаступу, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,зброя,ядерна

Американські аналітики припускають, що Кремль знову вдається до ядерних погроз, щоб стримати західну військову допомогу Україні напередодні запланованого контрнаступу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики припускають, що Кремль, ймовірно, спробує примусити Білорусь до подальшої інтеграції в межах Союзної держави, коли президент Росії Володимир Путін і президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрінуться в Москві 5 і 6 квітня.

У звіті нагадують, що Кремль оголосив 4 квітня, що Путін і Лукашенко зустрінуться для приватних двосторонніх переговорів 5 квітня і візьмуть участь у засіданні Вищої державної ради Союзної держави в Москві 6 квітня.

Кремль продовжує намагатися використовувати ядерні погрози для стримування західної військової допомоги Україні напередодні запланованого контрнаступу України.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу виправдав рішення Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, звинувативши НАТО в активізації бойової підготовки і розвідувальної діяльності поблизу російських і білоруських кордонів, і звинуватив Захід в ескалації війни в Україні, надавши додаткову військову допомогу Україні 4 квітня.

Крім того, Кремль продовжує докладати зусиль, щоб неправдиво запевнити російську громадськість у тому, що війна в Україні не матиме значних довгострокових економічних наслідків.

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Автор: Наталя Джума
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05.04.2023 06:44 Відповісти
Та покуй на той кремль. І вже давно.
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05.04.2023 06:50 Відповісти
Накінець-то таки дійшло до них і тепер вони вже зрозуміли, що не біготня з ядерною зброєю несе загрозу, а а саме шантаж та його наслідки, заради яких ху#ло і влаштовує цей цирк - гальмувати допомогу Україні і більше нуль без палички, бо на більше в нього кишка тонка.
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05.04.2023 07:06 Відповісти
Попереду "самостріли" із ТОП оточення йо@нутого уйла. Ото дід чьотінько многоходовочку спланував!
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05.04.2023 07:20 Відповісти
Той хто має силу - її застосовує Погрожують лише ті, що в своїй силі не впевнені
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05.04.2023 07:47 Відповісти
Так, це як з собакою. Якщо вона кусається - вона кусається, якщо ні - гавкає.
Зрештою, люди ті ще тварини, щоб вони о собі не понапридумували.
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05.04.2023 08:00 Відповісти
 
 