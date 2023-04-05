Через переміщення важкої техніки окупанти обмежили в’їзд та виїзд для мешканців Великої Кардашівки на Херсонщині, - Генштаб

У Великій Кардашівці Херсонської області через переміщення важкої техніки окупантів майже повністю обмежено в’їзд та виїзд місцевих жителів, людям заборонено залишати свої помешкання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 5 квітня щодо російського вторгнення.

"У Великій Кардашівці Херсонської області, через переміщення важкої техніки окупантів околицями населеного пункту, майже повністю обмежено в’їзд та виїзд усіх місцевих жителів, людям заборонено залишати свої помешкання. Посилено перевірку документів та мобільних телефонів", - повідомили в Генштабі.

Також читайте: Росіяни залякують жителів Мелітополя "евакуацією" до Росії, - Генштаб