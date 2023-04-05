Через переміщення важкої техніки окупанти обмежили в’їзд та виїзд для мешканців Великої Кардашівки на Херсонщині, - Генштаб
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У Великій Кардашівці Херсонської області через переміщення важкої техніки окупантів майже повністю обмежено в’їзд та виїзд місцевих жителів, людям заборонено залишати свої помешкання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 5 квітня щодо російського вторгнення.
"У Великій Кардашівці Херсонської області, через переміщення важкої техніки окупантів околицями населеного пункту, майже повністю обмежено в’їзд та виїзд усіх місцевих жителів, людям заборонено залишати свої помешкання. Посилено перевірку документів та мобільних телефонів", - повідомили в Генштабі.
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Віктор Мирончук e6c07a6b
показати весь коментар05.04.2023 07:46 Відповісти Мені подобається 1
Володимир Ярощук f72292f9
показати весь коментар05.04.2023 08:00 Відповісти Мені подобається 3
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