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Генштаб ЗС (4490) Херсонщина (4244)

Через переміщення важкої техніки окупанти обмежили в’їзд та виїзд для мешканців Великої Кардашівки на Херсонщині, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,блокпост

У Великій Кардашівці Херсонської області через переміщення важкої техніки окупантів майже повністю обмежено в’їзд та виїзд місцевих жителів, людям заборонено залишати свої помешкання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 5 квітня щодо російського вторгнення.

"У Великій Кардашівці Херсонської області, через переміщення важкої техніки окупантів околицями населеного пункту, майже повністю обмежено в’їзд та виїзд усіх місцевих жителів, людям заборонено залишати свої помешкання. Посилено перевірку документів та мобільних телефонів", - повідомили в Генштабі.

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Автор: Наталя Джума
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Скоріш за все не Кардашівка а Кардашинка. Теплиць там багато... І з Херсона можна дістати. Не так далеко. Було б тільки чим та знати де ховаються. З іншого боку то під'їзні дороги до Кардашинок можна(треба) зруйнувати
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05.04.2023 07:46 Відповісти
Важко уявити, що ці підори зробили в заповіднику Асканія Нова !... Вони вже мабуть перестріляли і зжерли усіх звірів...
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05.04.2023 08:00 Відповісти
 
 