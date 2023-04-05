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ракети (2782) Чорноморський флот РФ (501) Чорне море (1353)

Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі до 6, загальний залп "Калібрів" може сягати 40 ракет, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

флот,море,рф,чорне

Російські окупанти збільшили кількість корабельного угруповання в Чорному морі до 15 одиниць, серед них 6 ракетоносіїв, загальний залп "Калібрів" може сягати 40 ракет.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"На тлі активності ворожої авіації на південно-східному напрямку, збільшення корабельного угруповання в Чорному морі до 1️5️ одиниць, серед яких 6️ ракетоносіїв, 2️ з яких - підводні, може свідчити про надзвичайно високу загрозу ракетного удару. При максимальному спорядженні загальний залп "Калібрів" може сягати 4️0️ ракет", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, в пошуках способів тиску на мирне населення України і уявних перемог для виправдання перед власним споживачем пропагандистських "новин", ворог може здійснити точкові або мішані ракетні удари з використанням ракет різного типу базування та дронів-камікадзе.

Також читайте: Росія вивела у Чорне море ще один ракетоносій, - ОК "Південь"

Автор: Наталя Джума
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Де ж ****ь "Нептуни" і "Гарпуни" ?!
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05.04.2023 08:08 Відповісти
не нехтуйте повітряними тревогами, малеч під мишку,
старшеньких за руку і бігом в укриття.
з падлюк москалотних станется - вже бродить лайно в звірів
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05.04.2023 08:22 Відповісти
Замахаєшся бігати туди-сюди. Вже призвичаїлись. А чим далі живеш від України тим страшніше. Мені знайомі з Німеччини кажуть по тлф. те ж саме.
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05.04.2023 08:40 Відповісти
розумію все, але коли розмова іде за життя дітей краще 8 раз перебігти ніж, упаси Боже, один раз полінитися.
як на мене - праві ваші знайомі...
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05.04.2023 08:47 Відповісти
Да, якраз нептунів не вистачає, о це був би салют
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05.04.2023 08:26 Відповісти
выпускайте боевых дельфинов
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05.04.2023 10:06 Відповісти
Захід, може ви щось не розумієте в скрєпах **********, але нам місцевим зрозуміло, що якщо частину військової допомоги дати ракетами, які б дістали та потопили ті пару десятків іржавих корит, що називають чорноморським флотом **********, то луснула, як мильна бульбашка кримська скрєпа рашистів і вони ретирувалися швидше.
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05.04.2023 11:02 Відповісти
 
 