Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 176 240 осіб (+550 за добу), 3629 танків, 2707 артсистем, 7005 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 5 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 176 240 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 176 240 (+550) осіб ліквідовано;

танків / tanks ‒ 3629 (+2) од,

бойових броньованих машин - 7005 (+6) од;

артилерійських систем - 2707 (+10) од;

РСЗВ - 532 (+4) од;

засоби ППО - 280 (+0) од;

літаків - 306 (+0) од;

гелікоптерів - 291 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2283 (+6);

крилаті ракети - 911 (+0);

кораблі /катери - 18 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 5573 (+11) од;

спеціальна техніка - 299 (+1).

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"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.