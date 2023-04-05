Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 176 240 осіб (+550 за добу), 3629 танків, 2707 артсистем, 7005 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 5 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 176 240 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 176 240 (+550) осіб ліквідовано;
- танків / tanks ‒ 3629 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 7005 (+6) од;
- артилерійських систем - 2707 (+10) од;
- РСЗВ - 532 (+4) од;
- засоби ППО - 280 (+0) од;
- літаків - 306 (+0) од;
- гелікоптерів - 291 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2283 (+6);
- крилаті ракети - 911 (+0);
- кораблі /катери - 18 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5573 (+11) од;
- спеціальна техніка - 299 (+1).
"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.
Топ коментарі
+16 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
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+14 Яр Холодний
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+13 Я ОДЕССИТ
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- Да! Есть такая мысль...
- А с чем это связано? С погодными условиями?
- Нет Не хватает техники...
- А вы у "хахлов" одолжите! У них трофейной полно!
расширяется фан-зона у товарища кобзона (с)
Думаю, це все ж таки були його особисті амбіції - відновити вяліку мокшандію, обумовлені купою комплексів (основний - "наполеонівський" малий зріст).
Зараз та вся "еліта" реально в шоці - все накрилось мідним тазом.