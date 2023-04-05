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армія РФ (13463) Генштаб ЗС (4490) знищення (4098) втрати (3818)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 176 240 осіб (+550 за добу), 3629 танків, 2707 артсистем, 7005 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Станом на ранок 5 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 176 240 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 176 240 (+550) осіб ліквідовано;
  • танків / tanks ‒ 3629 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 7005 (+6) од;
  • артилерійських систем - 2707 (+10) од;
  • РСЗВ - 532 (+4) од;
  • засоби ППО - 280 (+0) од;
  • літаків - 306 (+0) од;
  • гелікоптерів - 291 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2283 (+6);
  • крилаті ракети - 911 (+0);
  • кораблі /катери - 18 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5573 (+11) од;
  • спеціальна техніка - 299 (+1).

Також дивіться: Піхотинці за підтримки танка та БТР захоплюють позицію окупантів. ВIДЕО

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 176 240 осіб (+550 за добу), 3629 танків, 2707 артсистем, 7005 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Ювілей по ББМ!!!
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05.04.2023 08:22
+14
- Владимир владимирович! Говорят - Вы собираетесь отменять парад на 9 мая?
- Да! Есть такая мысль...
- А с чем это связано? С погодными условиями?
- Нет Не хватает техники...
- А вы у "хахлов" одолжите! У них трофейной полно!
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05.04.2023 08:31
+13
ББМ и арта - юбилеи, ещё одна рэб или рлс и будет юбилей по спецтехнике... а арта вообще не перестаёт радовать ежедневно
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05.04.2023 08:44
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Ювілей по ББМ!!!
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05.04.2023 08:22 Відповісти
Це що м'яса стає менше чи що?
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05.04.2023 08:25 Відповісти
берегут себя вагиновцы для любимого мужа кадыровца
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05.04.2023 08:43 Відповісти
Анонсированное зимой наступление московии сточилось. Скорее всего масштабных боев от московитов мы уже не увидим. Киев за три дня скатился в тактическую возню за руины Бахмута.
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05.04.2023 13:03 Відповісти
Танки кацапи бережуть на парад 9 травня, хоча б пару десятків, бо путєн запитає: "а где вторая армия в мире?"
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05.04.2023 08:26 Відповісти
- Владимир владимирович! Говорят - Вы собираетесь отменять парад на 9 мая?
- Да! Есть такая мысль...
- А с чем это связано? С погодными условиями?
- Нет Не хватает техники...
- А вы у "хахлов" одолжите! У них трофейной полно!
показати весь коментар
05.04.2023 08:31 Відповісти
Станом на ранок 5 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 176 240 осіб. Джерело: https://censor.net/ua/n3410169
расширяется фан-зона у товарища кобзона (с)
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05.04.2023 12:14 Відповісти
Все більше і більше виникає уявлення що "кремлівські" навмисно домовилися з американцями чи Китаєм про знищення військового потенціалу Росії - щоб виправдать перед росіянами її майбутній політичний розвал з-за економічного занепаду Й інструментом для цього знищення вибрана саме Україна
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05.04.2023 08:27 Відповісти
Та це якось дуже складно. У тих умовах, що були до великої війни, режим путі міг існувати ще 10-20 років, нафта більш-менш продавалась, газ теж нормально йшов - Північні потоки будувались. Купувались вілли і яхти в Європі, відкривались рахунки в західних банках. Діти вчились у західних універах. Чим не життя.
Думаю, це все ж таки були його особисті амбіції - відновити вяліку мокшандію, обумовлені купою комплексів (основний - "наполеонівський" малий зріст).
Зараз та вся "еліта" реально в шоці - все накрилось мідним тазом.
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05.04.2023 09:15 Відповісти
Та я сміюся! Колись вичитав один вислів розумної людини : "Не треба "шукать шляхів до перемоги" - треба вести себе так, щоб будь-який шлях вів до неї..." От США і повели себе так, щоб усі шляхи вели до "постановки раком" Росії... А те, що це робиться "пришвидшеними темпами" та з таким руйнівним ефектом" - то "заслуга виключно самих "кремлівських"... Їх ніхто воювать не змушує - вони самі це роблять!
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05.04.2023 09:23 Відповісти
Та да...
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05.04.2023 09:24 Відповісти
Кожен день війни наближає розпад Московії, а ЗСУ - гарант цього.
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05.04.2023 08:37 Відповісти
ББМ и арта - юбилеи, ещё одна рэб или рлс и будет юбилей по спецтехнике... а арта вообще не перестаёт радовать ежедневно
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05.04.2023 08:44 Відповісти
Йшов 3331 день москальсько-української війни. Знищено за день 34 одиниці техніки і більше 500 чумардосів. Ювілей по ББМ, 7000 ********. В основному арта і логістика вибиваються, чумардоси виють, але на кулемети лізуть. Слава ЗСУ!
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05.04.2023 09:12 Відповісти
Надіюсь на митниці у вас проблем з людьми у "чорному не було".
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05.04.2023 12:07 Відповісти
Всё идёт по плану. Просто план был такой.
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05.04.2023 09:37 Відповісти
 
 