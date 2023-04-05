Військові РФ за минулу добу 6 разів обстріляли Херсон, по області випустили 299 снарядів, поранено 3 людини, - ОВА

Минулої доби окупанти здійснили 50 обстрілів Херсонщини, сам Херсон обстріляли 6 разів.

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив 50 обстрілів, випустивши 299 снарядів.

Місто Херсон ворог обстріляв 6 разів. Є влучання у житлові квартали населених пунктів області, будівлю школи та приватного підприємства.



Три людини дістали поранення", - йдеться в повідомленні.



Щодо евакуації населення Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 64 особи.

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