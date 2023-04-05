Минулої доби росіяни вбили 4 цивільних на Донеччині, ще 11 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Минулої доби, 4 квітня, російські окупанти вбили 4 мирних жителів Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 4 квітня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 3 в Ласточкіному та 1 у Красногорівці.
Ще 11 людей в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
01.04.2023- 331 981 підписали.
05.04.2023- 334 939 людей підписали.
------------------------------------------------
2958 підписали
Вигнати Росію з ООН і РадБезу!
Право на вето - не може бути правом на вбивство!
https://www.change.org/p/kick-russia-out-of-the-un?recruiter=false&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=psf_combo_share_initial&recruited_by_id=a0f4e1d0-d08e-11ed-abcb-df71d2603195&utm_content=mit-33636235-10%3Av2