Минулої доби росіяни вбили 4 цивільних на Донеччині, ще 11 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби, 4 квітня, російські окупанти вбили 4 мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 4 квітня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 3 в Ласточкіному та 1 у Красногорівці.



Ще 11 людей в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 17 людей, зокрема 2 дитини, евакуйовано із зони підтоплення у Краматорську, - ОВА. ФОТОрепортаж