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Минулої доби росіяни вбили 4 цивільних на Донеччині, ще 11 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Минулої доби, 4 квітня, російські окупанти вбили 4 мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 4 квітня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 3 в Ласточкіному та 1 у Красногорівці.

Ще 11 людей в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Минулої доби росіяни вбили 4 цивільних на Донеччині, ще 11 осіб зазнали поранень, - ОВА 01

Автор: Наталя Джума
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05.04.2023 08:41 Відповісти
Ось саме тому ми з сімєю у Німеччині. І це взагалі ніЇуя не сміжно((((((
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05.04.2023 09:31 Відповісти
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05.04.2023 10:19 Відповісти
 
 