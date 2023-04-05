Пентагон: Ми розуміємо стратегію України в Бахмуті. ЗСУ здатні перейти до наступної фази
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Військове керівництво США розуміє стратегію України в Бахмуті та впевнене, що Збройні Сили України мають можливості для переходу на наступну фазу бойових дій.
Про це заявив високопосадовець Міністерства оборони США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Він зазначив, що Пентагон підтримує тісний контакт з українським військовим командуванням, ЗСУ та політичним керівництвом України щодо ситуації в Бахмуті й розуміє стратегію, якої вирішили дотримуватися українці.
"Ми абсолютно точно спостерігаємо спустошливі втрати в живій силі, які переживає Росія, коли сили Вагнера, по суті, кинуті до м'ясорубки, а російські війська зафіксовані на позиціях через надійну українську оборону", - сказав представник Пентагону.
Водночас, за його словами, українські війська мають сили та засоби для переходу до нової фази бойових дій.
"І тому, безумовно, ми розуміємо стратегію України. І ми абсолютно впевнені, що у них справді є обладнання, якого вони потребують. І оскільки ми допомагаємо їм виставити нещодавно навчені війська, у них справді є можливості, щоб бути в змозі перейти до наступної фази на полі бою", - заявив представник Міністерства оборони США.
Будь ласка, зачекайте...
Є набагато дешевші та ефективніші засоби
1. Дрони
2. Тепловізори
3. РПО
Якщо наступати з достатньою кількістю цього всього, втрати оборонців перевищуватимуть втрати тих, хто наступає.
На Амазоні можна знайти багато книжок в розділі Personal Development & Self-Help німецькою мовою.
Günter, der innere Schweinehund, wird reich: Ein tierisches Wohlstandsbuch
Günter, der innere Schweinehund, rettet die Welt: Ein tierisches Ökobuch
Günter, der innere Schweinehund: Ein tierisches Motivationsbuch
Тобто щоб наступати в полі теж треба важкі бмп. Вони ідеально захищають від мін, рсзв, дронів і так далі. Навіть після прямого влучання по такій машині десант та екіпаж скоріше за все виживе.
Але одних важких бмп буде не достатньо щоб ефективно перемогти і це не зважаючи на те де саме наступати.
При правильній тактиці "наступається" дронами, тепловізорами і іншим сенсорним масивом. Артилерією рівняється ландшафт і все що не можуть вскрити дрони. Тобто починається все з артилерійської дуелі та знищення-подавлення артилерії ворога в секторі. В процесі цього працюють дрони. І вже аж після цього коли артилерія ворога подавлена заїжджають на важких бмп штурмовики, ссо чи кого ми там використаємо для зачистки недобитків. Потім на тих же важких бмп заїжджають інженери і відновлюють захоплену позицію та перетворюють її в фортецю. Розгортають стаціонарний сенсорний масив. Заливають все залізобетоном. Монтують турелі і нові вогневі точки. І так далі аж до підтягнення арти. Ну а далі все повторюється.
Він вас спровокував на емоційну реакцію, отже, ви програли сутичку.
Із Бахмута жодна ціль не буде видна візуально. Даже на півночі Бахмута
Скільки часу треба? 8 років чекали, записали в Конституцію вступ до НАТО, всі закони що треба прийняли, вже більше року війна, окопи, десятки тисяч загиблих, зруйновані міста, села, мільйони біженців, скільки чекати? Та ладно б, не було її, цієї зброї, так всі ж кажуть, що вона є, навіть одне США, не кажучі про 40 країн найбільш розвинених у світі на Рамштайні що були, навіть одне країна, має цієї зброї стільки, що її просто неможливо використати всю і за 20 років, бо вона накопичувалась десятиліттями, бо за нею величезний фінансовий та військово промисловий ресурс.
А ти постійно - дочекатись.
Тобі може в легко чекати тут в інтернеті.
А як чекати матусі, дружині, яка не може зв'язатись з сином чи чоловіком в Бахмуті?
Як чекати діточкам батька? А як їм жити, коли замість батька, сина , чоловіка - повідомлення про загибель, та ще і може немає чого ховати, чи скалічений так що тепер тіки все життя доглядати інваліда, їм.
Якщо не дочекаємось, то ворог буде нищити снарядами наші міста і поховає мирниж жетелів під завалими їх осель, як у Маріуполі"
Окрім Маріуполя, де взяли в полон азовців внаслідок жорстких боїв та блокування їх через невідомо чому розмінуванні території біля Криму, є приклад Херсону, який 8 місяців був під окупацією, але там ходили мітинги з українськими прапорами, про що не раз показували по нашому тв, та де не було руйнувань.
Є така ж історія з Сумами, тіки там менше було часу.
От з Черніговом, так, вже інша історія , жорстка облога, повне окруженіе, обстріли, руйнування, штурми міста один за одним, заходили та проривалися інколи на декілька км спецназ РФ, багато відео в інтернеті, і потім знову відкидали їх за межі, і місто все ж такий тривалий час трималися та не здавалося, півтора місяці, хто міг тримати зброю, звичайні люди, не військові, воювали, так і не здали місто, тут пощастило, на відміну від Маріуполя. Але само місто розвалене та кількість загиблих в ньому величезне було за цей час, а ті ж Суми та Херсон в порівнянні з Черніговом взагалі наче і не було там нападу.
Я не закликаю здаватись, та не звинувачую херсонців чи сумчан, а просто привів факти.
А тепер питання: ти особисто готовий в разі чого, померти, з батьком та мати та іншими родичами, під час облоги твого міста, тіки з за того, що " треба чекати коли ж дадуть зброю" ? Якщо ні, то повинен казати тут та в інших інтернет ресурсах, що треба якомога скоріше зброю, звинувачувати їх, партнерів ціх, а не виправдовувати
Навіть ціною здачі міста без бою?
Ти розумієш, що може прилітити у відповідь, зруйнує твій будинок, загине твоя родина, чи покалічиться, і ти сам.
Виходити на вулицю небезпечно, розриви.
Куди йти, немає іншого будинку. Бомбосховищ теж немає.
От сидиш в будинку своєму, та спостерігаєш через вікно, як розгортається українська артилерія.
Твої дії?
Я скажу, що робили люди.
Вони виходили, та просили українських військових змінити позицію.
І треба сказати, в більшості випадків, українські військові ставилися з розумінням, казали, що ми не знали, що тут хтось живе, і змінювали швиденько позицію ближче до тих домівок де не було нікого з мешканців, а частіше, до якихось комунальних закладів, не приватни
Честно кажучі, в мене складається враження, що ти все життя все " бачив на відео"
Реальність коли тобі описуєш, як воно насправді, а не на відео, то наче інопланетянину)
Питань вже задавати ніяких не буду, зрозумів)
А відео, статті, якби воно передавало, то ніхто б не подорожував навіть, а що, придивився Орел і Решка, і от, наче і в Греції побував))
Ні, не був, тому і не роблю ніяких висновків.
Ти мені своє не приписуй.
Та звісно вони були, якщо знайшли потім поховання та провели експертизу, як казали в новинах.
Та і взагалі, війна є війна, немає сумніву що мирні мешканці страждали, і знаю безпосередньо випадок, коли розстріляли автівку, де була мати та син, хотіли виїхати з села.
Арлекін «щоневтік» допоміг обнульонишу виконати його восьмирічну мрію: пробити сухопутний коридор до окупованого Криму, забезпечити бескоштовну подачу дніпровської води на російську ядерну базу та заблокувати прохід суден до українських портів на Азові і Одеси.
Україна не його Мати. Для «слуги бабломойського» це «просто територія».
У Київі Бідося заробітчанин. Його Батьківщина - Ерец Ізраєль.
Цитата шостого президента річної давності з The Economist:
«Наша земля важлива, але зрештою, це - просто територія».
Коли доведеться відповідати перед Трибуналом за здачу ворогам 25% територій України, за розстрільні списки Портнова, шлимазл втече в Нєтанію, до батьків.
Что мешает нанять частных летчиков умеющих летать на F-16 и передать самолеты Польше?
Они оттуда могут взлетать, садиться на наших аэродромах и лететь далее, не подставляя Польшу.
Самолеты Украине не передали, летчики умелые. Нет никаких рисков, а проблема решена!