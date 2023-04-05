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Пентагон: Ми розуміємо стратегію України в Бахмуті. ЗСУ здатні перейти до наступної фази

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут,зсу

Військове керівництво США розуміє стратегію України в Бахмуті та впевнене, що Збройні Сили України мають можливості для переходу на наступну фазу бойових дій.

Про це заявив високопосадовець Міністерства оборони США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Він зазначив, що Пентагон підтримує тісний контакт з українським військовим командуванням, ЗСУ та політичним керівництвом України щодо ситуації в Бахмуті й розуміє стратегію, якої вирішили дотримуватися українці.

Читайте: Провів спеціальний формат військової наради. Говорили про Бахмут та постачання боєприпасів, - Зеленський. ВIДЕО

"Ми абсолютно точно спостерігаємо спустошливі втрати в живій силі, які переживає Росія, коли сили Вагнера, по суті, кинуті до м'ясорубки, а російські війська зафіксовані на позиціях через надійну українську оборону", - сказав представник Пентагону.

Водночас, за його словами, українські війська мають сили та засоби для переходу до нової фази бойових дій.

"І тому, безумовно, ми розуміємо стратегію України. І ми абсолютно впевнені, що у них справді є обладнання, якого вони потребують. І оскільки ми допомагаємо їм виставити нещодавно навчені війська, у них справді є можливості, щоб бути в змозі перейти до наступної фази на полі бою", - заявив представник Міністерства оборони США.

Також читайте: Росіяни захопили адміністрацію Бахмуту й просуваються в центр міста, - ISW

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+12
Броня в місті - то дорогі гроби на гусені.
Є набагато дешевші та ефективніші засоби
1. Дрони
2. Тепловізори
3. РПО
Якщо наступати з достатньою кількістю цього всього, втрати оборонців перевищуватимуть втрати тих, хто наступає.
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05.04.2023 09:17
+8
Поки що краще сконцентруватись перш за все на знищенні рашистів - зараз перемога - це їх трупи, трупи і ще раз трупи. Не важливо де наші війська, відступають чи наступають - треба лише щоб було якомога більше трупів рашистів. Кожного дня. Стабільно. І в такому разі ми виграємо те що зараз головне для нас - а це час, який працює як на нашу користь, так і проти рашстів. З часом Захід постійно збільшує нашу допомогу - колись навіть летальну зброю не давав, а зараз вся Єпропа працює на повну потужність, виготовляючи для нас ********** і ************ все не обмежиться. Буде новий пакет військової допомоги, ******* зброя, помножена на героїзм наших воїнів - настане настане наступна фаза - все відвоюємо, що втратили. Зазнаючи страшених втрат ворог може хоч і досить довго завалювати нас м'ясом, але рано чи пізно забуксує у м'ясі та кістках - хоч на кілька тижнів, хоч на місяці - а буває і на всі вісім років - і це дає нам час посилити наш захист і в кінці-кінців він таки захлинеться в кровяці - це обов'язково колись настане.
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05.04.2023 09:15
+8
ты свинорыл забыл дописать что вы захватили туалет бабы Мани...
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05.04.2023 10:06
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Якщо здаємо Бахмут -- то вони будуть прямою наводкою лупити по Слов*янську Краматорську Констянтинівці .
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05.04.2023 09:08 Відповісти
Для ведення бойових дій в умовах міської забудови потрібні важки БМП, такі як БМПВ-64 на базі шасі танків Т-64, які з 2007 року не можуть запустити в масове виробництво. Ізраїль має такі БМПВ "Намер", потрібно попросити у Ізраїля ці машини для ЗСУ.
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05.04.2023 09:14 Відповісти
Броня в місті - то дорогі гроби на гусені.
Є набагато дешевші та ефективніші засоби
1. Дрони
2. Тепловізори
3. РПО
Якщо наступати з достатньою кількістю цього всього, втрати оборонців перевищуватимуть втрати тих, хто наступає.
показати весь коментар
05.04.2023 09:17 Відповісти
Хто їх, тих тунгусів, рахує.
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05.04.2023 09:35 Відповісти
Навіть якщо в нас і немає нормального беспілотника, але що це за дебільне порівняння чьогось українського сі свинею? За кремлівською методичкою працюєш?
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05.04.2023 09:42 Відповісти
треба лише щоб було якомога більше трупів рашистів. Пан Птн Пнх 76a150e3 прав на 100%. Хейло вже мобілізує студентів
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05.04.2023 11:44 Відповісти
За сруцькою методикою "перемикання асоціацій". "Русские свиньи" - ще німецький вираз. Русню це ображає. Треба позбутись. Як? Перекинути на "холов". Форсити всюди асоціацію "хохол-свинья". Це працює, доведено "пыней".
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05.04.2023 13:03 Відповісти
ale treba pamyataty sho rusnya - to svynosobaki. Russian = pigdog, a term coined to mean a person who is an arrogant animal which is unable to admit its own faults and faulty nature.
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05.04.2023 18:31 Відповісти
Насправді це переклад німецького слова Schweinehund. У німців "свинособака" означає темний бік людини, якусь невідому сутність (тому і названа свинособакою - твариною, яка не існує), що сидить всередині кожної людини і змушує робити її всякі погані речі.
На Амазоні можна знайти багато книжок в розділі Personal Development & Self-Help німецькою мовою.
Günter, der innere Schweinehund, wird reich: Ein tierisches Wohlstandsbuch
Günter, der innere Schweinehund, rettet die Welt: Ein tierisches Ökobuch
Günter, der innere Schweinehund: Ein tierisches Motivationsbuch
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05.04.2023 18:52 Відповісти
Згоден, міста треба просто блокувати, а потім з часом, якщо не здаються, то зачищати тими засобами про які Ви вказали.
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05.04.2023 09:54 Відповісти
Важкі бмп треба не для наступів в місті, а взагалі для мінімізації втрат.

Тобто щоб наступати в полі теж треба важкі бмп. Вони ідеально захищають від мін, рсзв, дронів і так далі. Навіть після прямого влучання по такій машині десант та екіпаж скоріше за все виживе.

Але одних важких бмп буде не достатньо щоб ефективно перемогти і це не зважаючи на те де саме наступати.

При правильній тактиці "наступається" дронами, тепловізорами і іншим сенсорним масивом. Артилерією рівняється ландшафт і все що не можуть вскрити дрони. Тобто починається все з артилерійської дуелі та знищення-подавлення артилерії ворога в секторі. В процесі цього працюють дрони. І вже аж після цього коли артилерія ворога подавлена заїжджають на важких бмп штурмовики, ссо чи кого ми там використаємо для зачистки недобитків. Потім на тих же важких бмп заїжджають інженери і відновлюють захоплену позицію та перетворюють її в фортецю. Розгортають стаціонарний сенсорний масив. Заливають все залізобетоном. Монтують турелі і нові вогневі точки. І так далі аж до підтягнення арти. Ну а далі все повторюється.
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05.04.2023 14:47 Відповісти
mmm, krasyvo
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05.04.2023 18:33 Відповісти
А Часів Яр? Він на висоті знаходиться.
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05.04.2023 09:17 Відповісти
Що це за лайно с артьомовськом?
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05.04.2023 09:21 Відповісти
На цьому кремлівському телеграм канали можно побачити лише російські "фейкові" премоги. Добре, що цей терористичний канал зараз заблокували в Телеграмі і він вже не розповсюджуює вороже ІПСО. Тому знаємо, звідки ця карта
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05.04.2023 09:36 Відповісти
ты свинорыл забыл дописать что вы захватили туалет бабы Мани...
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05.04.2023 10:06 Відповісти
ты свиноцабака хочешь поговорить...?
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05.04.2023 10:10 Відповісти
вы мне твари нравитесь только в таком виде...\дохлом...!\

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05.04.2023 10:15 Відповісти
Слабкий аргумент проти троля.
Він вас спровокував на емоційну реакцію, отже, ви програли сутичку.
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05.04.2023 13:00 Відповісти
А срать великою діркою більшості на якісь там реакції, троль перебуваючи на сайті і проводячи активність - популяризує даний сайт, матеріали + перегляди за рекламу. Ми в +, а троль проїдає чужий бюджет.
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05.04.2023 16:38 Відповісти
Чому ж такого корисного з усіх боків кадра забанили модератори?
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05.04.2023 16:43 Відповісти
А зараз вони якоюсь кривою наводкою луплять по цим місцям?
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05.04.2023 10:32 Відповісти
Кривою -- С --300 .
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05.04.2023 11:15 Відповісти
А прямою це як? Мабуть цілилитись в ціль, яку спостерігаеш візуально. Яка при цьому дальність до цілі?
Із Бахмута жодна ціль не буде видна візуально. Даже на півночі Бахмута
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05.04.2023 13:59 Відповісти
Все для наступу....
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05.04.2023 09:12 Відповісти
Поки що краще сконцентруватись перш за все на знищенні рашистів - зараз перемога - це їх трупи, трупи і ще раз трупи. Не важливо де наші війська, відступають чи наступають - треба лише щоб було якомога більше трупів рашистів. Кожного дня. Стабільно. І в такому разі ми виграємо те що зараз головне для нас - а це час, який працює як на нашу користь, так і проти рашстів. З часом Захід постійно збільшує нашу допомогу - колись навіть летальну зброю не давав, а зараз вся Єпропа працює на повну потужність, виготовляючи для нас ********** і ************ все не обмежиться. Буде новий пакет військової допомоги, ******* зброя, помножена на героїзм наших воїнів - настане настане наступна фаза - все відвоюємо, що втратили. Зазнаючи страшених втрат ворог може хоч і досить довго завалювати нас м'ясом, але рано чи пізно забуксує у м'ясі та кістках - хоч на кілька тижнів, хоч на місяці - а буває і на всі вісім років - і це дає нам час посилити наш захист і в кінці-кінців він таки захлинеться в кровяці - це обов'язково колись настане.
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05.04.2023 09:15 Відповісти
Ракети, бомби літаючі, хаймарс, за декілька хвилин знищують ворога в сто разів більше та без втрат з нашого боку, ніж хлопці вбивають ворогів коли воюють автоматами та гранатами в оточеному місці в ближніх боях під постійними обстрілами ворожої артилерії та несучі величезні втрати.
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05.04.2023 10:01 Відповісти
Цих *********** спочатку треба дочекатись, а якщо від пакету військової допомоги до пакету здавати українські міста, то так і до Львова дійти можна. Поки вдається - а це вдається, при чтому зі значном меншими втратами, ніж у ворога - відстрілювати їх як собак, прикриваючись міцним бетоном міста і вигравати дорогоцінний час до заповітного військового пакету, а коли його отримаємо, то вже розриривати на шматки снарядами і тоді і території втримаємо, створимо гори трупів і перейдемо до контрнаступу, бо плацдарми для нього не втрачено.
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05.04.2023 10:08 Відповісти
"Цих *********** спочатку треба дочекатись"
Скільки часу треба? 8 років чекали, записали в Конституцію вступ до НАТО, всі закони що треба прийняли, вже більше року війна, окопи, десятки тисяч загиблих, зруйновані міста, села, мільйони біженців, скільки чекати? Та ладно б, не було її, цієї зброї, так всі ж кажуть, що вона є, навіть одне США, не кажучі про 40 країн найбільш розвинених у світі на Рамштайні що були, навіть одне країна, має цієї зброї стільки, що її просто неможливо використати всю і за 20 років, бо вона накопичувалась десятиліттями, бо за нею величезний фінансовий та військово промисловий ресурс.

А ти постійно - дочекатись.

Тобі може в легко чекати тут в інтернеті.

А як чекати матусі, дружині, яка не може зв'язатись з сином чи чоловіком в Бахмуті?

Як чекати діточкам батька? А як їм жити, коли замість батька, сина , чоловіка - повідомлення про загибель, та ще і може немає чого ховати, чи скалічений так що тепер тіки все життя доглядати інваліда, їм.
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05.04.2023 19:23 Відповісти
Треба дочекатися будь-якою ціною. Бо поки український народ чекає, сражаючись, поки і живемо. Якщо не дочекаємось, то ворог буде нищити снарядами наші міста і поховає мирниж жетелів під завалими їх осель, як у Маріуполі, де під завалми кожного дому лежать десятки і сотні тіл. Якщо не до дочекатись, то ворог буде катувати дружину та вишикуватись в чергу, щоб згвалтувати дитину. Ось чому наші воїни будуть чекати до останнього, бо іншої надії врятувати свою родину більше немає
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05.04.2023 20:38 Відповісти
"
Якщо не дочекаємось, то ворог буде нищити снарядами наші міста і поховає мирниж жетелів під завалими їх осель, як у Маріуполі"

Окрім Маріуполя, де взяли в полон азовців внаслідок жорстких боїв та блокування їх через невідомо чому розмінуванні території біля Криму, є приклад Херсону, який 8 місяців був під окупацією, але там ходили мітинги з українськими прапорами, про що не раз показували по нашому тв, та де не було руйнувань.

Є така ж історія з Сумами, тіки там менше було часу.

От з Черніговом, так, вже інша історія , жорстка облога, повне окруженіе, обстріли, руйнування, штурми міста один за одним, заходили та проривалися інколи на декілька км спецназ РФ, багато відео в інтернеті, і потім знову відкидали їх за межі, і місто все ж такий тривалий час трималися та не здавалося, півтора місяці, хто міг тримати зброю, звичайні люди, не військові, воювали, так і не здали місто, тут пощастило, на відміну від Маріуполя. Але само місто розвалене та кількість загиблих в ньому величезне було за цей час, а ті ж Суми та Херсон в порівнянні з Черніговом взагалі наче і не було там нападу.

Я не закликаю здаватись, та не звинувачую херсонців чи сумчан, а просто привів факти.

А тепер питання: ти особисто готовий в разі чого, померти, з батьком та мати та іншими родичами, під час облоги твого міста, тіки з за того, що " треба чекати коли ж дадуть зброю" ? Якщо ні, то повинен казати тут та в інших інтернет ресурсах, що треба якомога скоріше зброю, звинувачувати їх, партнерів ціх, а не виправдовувати
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05.04.2023 21:00 Відповісти
Херсон окупували завдяки зрадникам, які розмінували Чонгар і в кожному окупованому місті навіть незруйнованом російські нелюди у величезних масштабах скоїли найтяжчі злочини проти людства - створили катівні, де катували та вбивали абсолютно мирних українців, гвалтували дітей, нахабно виселяли людей просто на вулицю, а молодих хлопців там відловлюють та пускають на м'ясо. Коли катують, массово розстрілюють людей, гвалтують дітей на очах у матерів людям не легше за тих, кого ховають живцем під руїнами власних осель. Тому там, де ці нелюди там завжди велике горе і тому треба любою ціною рятувати людські життя в кожному українському місті та селі.
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05.04.2023 21:23 Відповісти
Ти був в окупації?
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05.04.2023 21:32 Відповісти
А ти був у Бучі?
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05.04.2023 21:45 Відповісти
Знову питанням на питання відповідаешь.
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05.04.2023 21:47 Відповісти
"любою ціною рятувати людські життя"

Навіть ціною здачі міста без бою?
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05.04.2023 21:36 Відповісти
Якби твоє місто було в облозі, і от, біля твого приватного будинку українська артилерія розмістилася та почала стріляти.
Ти розумієш, що може прилітити у відповідь, зруйнує твій будинок, загине твоя родина, чи покалічиться, і ти сам.

Виходити на вулицю небезпечно, розриви.
Куди йти, немає іншого будинку. Бомбосховищ теж немає.
От сидиш в будинку своєму, та спостерігаєш через вікно, як розгортається українська артилерія.

Твої дії?
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05.04.2023 21:45 Відповісти
Перш за все треба зрозуміти, що рашисти свідомо ціляться не тільки туди, де військові об'єкти як артилерія, а в житлові будинки як у зоні бойових дій, так і за сотні километрів від лінії фронту, де там і близько немає артилерії, щоб вбити саме мирних жителів і там складаються цілі під'їзди з їх мешканцями. Наприклад, мирних маріупольців, які рятувалися у драмтеатру знищили за те, що перед ним зробили величезний надпис "діти" і саме в дітей вони і запустили ракету. Бо розуміють, що вони воюють не стільки з ЗСУ, скільки з народом, бо за ЗСУ стоїть весь наш народ і саме його знищують перш за все. Тому хоч дій, хоч не дій, а порятунку мирним мешканцям від нелюдів, нажаль, ніде немає
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05.04.2023 22:09 Відповісти
Знову не відповів, щоб робив.

Я скажу, що робили люди.

Вони виходили, та просили українських військових змінити позицію.

І треба сказати, в більшості випадків, українські військові ставилися з розумінням, казали, що ми не знали, що тут хтось живе, і змінювали швиденько позицію ближче до тих домівок де не було нікого з мешканців, а частіше, до якихось комунальних закладів, не приватни
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05.04.2023 22:16 Відповісти
Більшість людей чудово розуміє, що там, де не буде наших військових, там утворииься шпарина, яка пустою не залишистья і там швидко з'являться карателі, які будуть катувати та розстрілювати мирних мешканців і ніхто не знає, що краще загинути від снарядів, чи бути закатованим як у Бучі і тому не стануть нікого просити. А ми бачили на відео, як вони там розстрілювали з танків мирних мешканців прям під час бою.
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05.04.2023 22:39 Відповісти
"ми бачили на відео"

Честно кажучі, в мене складається враження, що ти все життя все " бачив на відео"

Реальність коли тобі описуєш, як воно насправді, а не на відео, то наче інопланетянину)

Питань вже задавати ніяких не буду, зрозумів)
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05.04.2023 22:47 Відповісти
А в мене складається враження, що ти живеш прсото не те що не в нашій країні, а не на нашій планеті, бо начеб-то не бачив навіть відео, які вже шокували весь світ. Навіщо описувати те, що можна побачити своїми очима на відео? Реальність саме на відео і те, що для тебе відео, де відображена справжня реальність, де розстрілюють людей посеред вулиць, де впритул, дивлячись в очі розстрілюют цивільні автівки з мирними мешканцями, які ти не міг не бачити, якось розходистя з реальнітю говорить лише про те, що ти сам хочеш всіх відірвати від реальності
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05.04.2023 23:06 Відповісти
Я роблю висновки з того, що бачив безпосередньо, або маю інформацію від людини якій довіряю, і яка це бачила безпосередньо.

А відео, статті, якби воно передавало, то ніхто б не подорожував навіть, а що, придивився Орел і Решка, і от, наче і в Греції побував))
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05.04.2023 23:12 Відповісти
Так ти був на місці розстрілу мирних мешканців, щоб робити про них висновки? І від якої людини ти маєш інформацію - яка бачила ці розстріли чи осліпла під час них та не бачила? Чи може від тієї людини, яка дивилася у вічі жертвам крізь приціл кулемета?
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05.04.2023 23:20 Відповісти
"Так ти був на місці розстрілу мирних мешканців, щоб робити про них висновки? "

Ні, не був, тому і не роблю ніяких висновків.

Ти мені своє не приписуй.
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05.04.2023 23:24 Відповісти
Навіть відео не бачив з масовими розстрілами мирних мешканців, бо тик ток в мене не встановлено, соц сетей немаю, телеграм не вмію користуватися, а ю туб блокує такі відео навіть якщо б вони були там.

Та звісно вони були, якщо знайшли потім поховання та провели експертизу, як казали в новинах.
Та і взагалі, війна є війна, немає сумніву що мирні мешканці страждали, і знаю безпосередньо випадок, коли розстріляли автівку, де була мати та син, хотіли виїхати з села.
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05.04.2023 23:33 Відповісти
Те що Бахмут це велетенська пастка, давно вже зрозуміло усім свідомим людям, але зомбі хробаки все вмирають та вмирають там тисячами
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05.04.2023 10:29 Відповісти
Наразі в Україні узбережжя Азовського моря - суцільний Іловайськ. «Нові неголені обличчя» мівіноїди в Раді за лічені дні сдали (за заявою Арестовича «про@@@лі») московітам Новоазовськ, Геническ, Скадовськ, Херсон, Каховську ГЕС, Мелітополь, Бердянськ, Сєвєродонецьк, Лісічанськ та Запорізьку атомну електростанцію. 65 % міста Бахмута вже окуповано ворогом ПВК Пригожина. Орки смажять шашликі у центрі міста.

Арлекін «щоневтік» допоміг обнульонишу виконати його восьмирічну мрію: пробити сухопутний коридор до окупованого Криму, забезпечити бескоштовну подачу дніпровської води на російську ядерну базу та заблокувати прохід суден до українських портів на Азові і Одеси.

Україна не його Мати. Для «слуги бабломойського» це «просто територія».

У Київі Бідося заробітчанин. Його Батьківщина - Ерец Ізраєль.

Цитата шостого президента річної давності з The Economist:

«Наша земля важлива, але зрештою, це - просто територія».

Коли доведеться відповідати перед Трибуналом за здачу ворогам 25% територій України, за розстрільні списки Портнова, шлимазл втече в Нєтанію, до батьків.
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05.04.2023 11:47 Відповісти
Пентагону всё понятно, только вы здесь ноете и ничего не понимаете.🤡
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05.04.2023 12:03 Відповісти
Їх засліпили "яйця по 17грн", крім них вони вже нічого не бачать))
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05.04.2023 20:47 Відповісти
Если бы понимали, то решили бы вопрос с самолетами наРФии, которые не долетая до границы скидывают полуторатонные планирующие фабы!
Что мешает нанять частных летчиков умеющих летать на F-16 и передать самолеты Польше?
Они оттуда могут взлетать, садиться на наших аэродромах и лететь далее, не подставляя Польшу.
Самолеты Украине не передали, летчики умелые. Нет никаких рисков, а проблема решена!
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05.04.2023 13:13 Відповісти
 
 