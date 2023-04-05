Пентагон: Ми розуміємо стратегію України в Бахмуті. ЗСУ здатні перейти до наступної фази

Військове керівництво США розуміє стратегію України в Бахмуті та впевнене, що Збройні Сили України мають можливості для переходу на наступну фазу бойових дій.

Про це заявив високопосадовець Міністерства оборони США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Він зазначив, що Пентагон підтримує тісний контакт з українським військовим командуванням, ЗСУ та політичним керівництвом України щодо ситуації в Бахмуті й розуміє стратегію, якої вирішили дотримуватися українці.

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"Ми абсолютно точно спостерігаємо спустошливі втрати в живій силі, які переживає Росія, коли сили Вагнера, по суті, кинуті до м'ясорубки, а російські війська зафіксовані на позиціях через надійну українську оборону", - сказав представник Пентагону.

Водночас, за його словами, українські війська мають сили та засоби для переходу до нової фази бойових дій.

"І тому, безумовно, ми розуміємо стратегію України. І ми абсолютно впевнені, що у них справді є обладнання, якого вони потребують. І оскільки ми допомагаємо їм виставити нещодавно навчені війська, у них справді є можливості, щоб бути в змозі перейти до наступної фази на полі бою", - заявив представник Міністерства оборони США.

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