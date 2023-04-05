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Новини За кордоном
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НАТО поки що не має планів щодо розгортання бойової групи у Фінляндії, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нато

Оскільки Фінляндія офіційно стала членом НАТО, верховний командувач Альянсу тепер може враховувати країну у своїх військових планах, які описують, як захистити членів блоку від нападу. Але з огляду на широкі можливості Фінляндії та практику захисту власної території, малоймовірно, принаймні поки що, що НАТО розмістить бойові групи союзників на її території.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це зі слів знайомих із ситуацією офіційних осіб повідомляє агентство Bloomberg.

Згідно з повідомленням, НАТО вже створило вісім багатонаціональних бойових груп у Польщі та країнах Балтії - а нещодавно в Угорщині, Словаччині, Болгарії та Румунії. Ці бойові групи також зможуть збільшуватися до розміру бригади, де і коли це буде потрібно.

Наразі немає планів щодо розгортання бойової групи НАТО у Фінляндії, заявив офіційний представник Альянсу, додавши, що верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО постійно оцінює загрози та може надати таку рекомендацію, якщо вважатиме за необхідне.

Високопоставлений чиновник США також сказав, що американці не очікували побачити бойову групу у Фінляндії і що країна не надавала такого запиту.

Також читайте: Фінляндія стала 31-м членом НАТО

Автор: Наталя Джума
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А фінам багато й не треба, щоб вломити кацапам.
У зимовій війні 1939-1940 у фінів було до 100 танків (з яких лише 30-35 ********). Тоді як в совєтів - 2500-3000.
По літаках такі самі пропорції: 120-130 (з яких 60 ********) до 3500-3800.
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05.04.2023 09:22 Відповісти
Ну думаю, после войны с совком, Фины сами знают, как воевать со срашей.
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05.04.2023 09:22 Відповісти
Дезінформація - мудра політика. Одного ранку у Кремлі прокидаються, а біля кордонів 1000 томагавків
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05.04.2023 10:19 Відповісти
После заявления о розмещении яо в бульбостане, НАТО боиться злить пуйло.
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05.04.2023 10:30 Відповісти
Ні і непотрібно розганяти маячню, у фінів сильна армія навіщо там ще бойова група, буде потрібно тоді розгорнуть, а так даже якщо подивитись по озброєнню в них все ок.
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05.04.2023 12:05 Відповісти
 
 