Командир Вітусевич, який побив солдата у військовій частині на Житомирщині, постане перед судом, - ДБР

Обвинувальний акт у справі про побиття командиром взводу однієї із військових частин на Житомирщині підлеглого солдата направлено до суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Інцидент трапився 11 березня 2023. Молодший лейтенант вирішив "провчити" солдата-строковика, який нібито перебував на військовій службі в стані алкогольного сп’яніння. Проте замість правових методів впливу він вирішив застосувати силу. Командир завдав юнаку кілька ударів по тулубу. В результаті потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження. "Виховна бесіда" потрапила на відео, яке було оприлюднено у мережі Інтернет", - нагадали у Бюро.

15 березня 2023 року військовому було повідомлено про підозру та відсторонено від займаної посади. Молодший лейтенант свою провину визнав.

Він обвинувачується у застосуванні насильства щодо підлеглого, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, командир взводу Віктор Вітусевич ногами відлупцював солдата-строковика в казармі на Житомирщині. Відео потрапило до інтернету, офіцера відсторонили, тепер він вибачається.

13 березня стало відомо, що ДБР вивчає факт побиття.

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