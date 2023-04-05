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Житомирщина (1040) побиття (844) ДБР (2560)

Командир Вітусевич, який побив солдата у військовій частині на Житомирщині, постане перед судом, - ДБР

Новини Цензор.НЕТ Події

вітусевич

Обвинувальний акт у справі про побиття командиром взводу однієї із військових частин на Житомирщині підлеглого солдата направлено до суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Інцидент трапився 11 березня 2023. Молодший лейтенант вирішив "провчити" солдата-строковика, який нібито перебував на військовій службі в стані алкогольного сп’яніння. Проте замість правових методів впливу він вирішив застосувати силу. Командир завдав юнаку кілька ударів по тулубу. В результаті потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження. "Виховна бесіда" потрапила на відео, яке було оприлюднено у мережі Інтернет", - нагадали у Бюро.

15 березня 2023 року військовому було повідомлено про підозру та відсторонено від займаної посади. Молодший лейтенант свою провину визнав.

Він обвинувачується у застосуванні насильства щодо підлеглого, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, командир взводу Віктор Вітусевич ногами відлупцював солдата-строковика в казармі на Житомирщині. Відео потрапило до інтернету, офіцера відсторонили, тепер він вибачається.

13 березня стало відомо, що ДБР вивчає факт побиття.

Також читайте: Поліція відкрила провадження за фактом побиття військового у соборі УПЦ МП у Хмельницькому

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
Щось "накручено" Чи-то журналюги не розібралися на самому початку про причини побиття, чи-то "слідство" прийняло "відмазувальну" версію винного Адже на самому початку випливало, що солдат був побитий за те, що не попередив своєчасно Вітусевича про прибуття в підрозділ старшого командира
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05.04.2023 09:38
+6
Та дайте ему повестку и под Бахмут!!!
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05.04.2023 09:17
+5
Нет, так же как и нету желания с насильно-мобилизованными солдатами сидеть в одном окопе, которые от страха не смогут выполнять боевые задачи. Так что теперь может сложить оружие и сдаться? Так что на фронте и такие ребята тоже нужны, тем более что в рукопашном бою он проявил себе на 12 баллов
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05.04.2023 09:32
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Та дайте ему повестку и под Бахмут!!!
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05.04.2023 09:17 Відповісти
может сам под Бахмут поедешь и тебе в окоп вот єтого, подкацапников, мажоров и всех остальніх кого ві тут под Бахмут сватаете???
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05.04.2023 09:26 Відповісти
А что с ним не так и почему его нельзя в окоп?
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05.04.2023 09:27 Відповісти
судя по его поведению, с ним все не так. повторю вопрос, есть желание воевать с таким "бойцом" и с другими кого сватают в Бахмут на єтом форуме?
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05.04.2023 09:29 Відповісти
Нет, так же как и нету желания с насильно-мобилизованными солдатами сидеть в одном окопе, которые от страха не смогут выполнять боевые задачи. Так что теперь может сложить оружие и сдаться? Так что на фронте и такие ребята тоже нужны, тем более что в рукопашном бою он проявил себе на 12 баллов
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05.04.2023 09:32 Відповісти
ок
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05.04.2023 09:34 Відповісти
Тут вот еще что. На Цензоре принято всем провинившимся выдавать повестки и отправлять под Бахмут
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05.04.2023 09:36 Відповісти
Чому зе-ДБР не розслідує гіпер розкрадання гуманітарки на Запоріжжі ?!
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05.04.2023 09:31 Відповісти
Чому тільки на Запоріжжі? І як вони повинні розслідувати самі себе??
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05.04.2023 09:42 Відповісти
Яку повістку? Він командир взводу в ЗСУ! Я думаю компетентні люди розберіться кого відправляти в Бахмут без такого тупого барана як ти.
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05.04.2023 11:22 Відповісти
Подивимось на вирок. Згідно нового закону який ЗЕлені прийняли умовний термін за такий злочин до військових не застосовується. Ілі ета другоє? Га Зелені виб ляд ки
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05.04.2023 09:26 Відповісти
А солдат шо каже -- за шо иого так дубасили .
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05.04.2023 09:29 Відповісти
Ні за шо, просто так, дідівщина з бородою від совка.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F)
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05.04.2023 09:33 Відповісти
До чого тут дідівщина??? Пкревищення повноважень.
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08.04.2023 05:58 Відповісти
Яким способом йому це інкримінують, може і перевищення повноважень, але на роботі такого немає, це якраз елементи совкової армійської дідівщини. Просто "дідуля" вдів погони офіцера.
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08.04.2023 14:05 Відповісти
Замість солдата сказав сам майор і неодноразово на відео це добречути - чому не попередив що приїхав полковник? І так з кожним ударом одне і теж. Звідки взялась версія про пияцтво? Так майор як раз і був бухий коли полках приїхав. Тому він і лютував.
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05.04.2023 10:11 Відповісти
Ну посмотрим на результат. Лишат ли звания? Посодют ли вообще...
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05.04.2023 09:31 Відповісти
вочевидь проблема пияцтва є, але її вирішують тільки у такий екзотичний спосіб - показове покарання командира за те що він нічого не може зробити у законний спосіб з пияками та наркоманами..., як завжди ми бачимо тільки окозамилювання, але не системне розв'язання проблеми...
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05.04.2023 09:35 Відповісти
Да он судя по запухшему лицу сам злоупотребляет алкоголем. Наверно солдаты просто без него квасили, вот он и затаил обиду.
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05.04.2023 09:39 Відповісти
може він "кашовар"
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05.04.2023 09:41 Відповісти
До чого тут пияцтво? Цей гандон твій дружбан?

Він бив солдата за те, що той не попередив його про прибуття в частину підполковника.
"А я в ета время мог півко піть" - це цитата цього "командира" з відео.
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05.04.2023 10:06 Відповісти
а где солдат срочник, находящийся в воинской части, мог взять алкоголь?
очевидно, что пьянство солдата это отмазка
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05.04.2023 10:13 Відповісти
Щось "накручено" Чи-то журналюги не розібралися на самому початку про причини побиття, чи-то "слідство" прийняло "відмазувальну" версію винного Адже на самому початку випливало, що солдат був побитий за те, що не попередив своєчасно Вітусевича про прибуття в підрозділ старшого командира
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05.04.2023 09:38 Відповісти
Вот они как раз и бухали видимо, а тут условный майор приехал, а у них "праздник" в самом разгаре. Но "майор" мусор из избы не вынес, но пистона вставил, шо это шоб было в последний раз. Вот из-за этого началась агрессия по отношению к солдату
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05.04.2023 09:41 Відповісти
Та скоріш всього - так і було! Той хто "добре послужив" - зі мною погодиться
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05.04.2023 10:15 Відповісти
треба покарати.

нам дуже багато доведеться танцювати щоб НАТО сподобатися.

хоча те НАТО як військова потуга таке собі...
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05.04.2023 09:48 Відповісти
показово треба дати термін, хоча можливо там не все так як кажуть. Але це буде наука для інших, совковщину та мордобій треба викорінювати
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05.04.2023 09:57 Відповісти
А что с аудиозаписью? Это был фейк?
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05.04.2023 10:02 Відповісти
А вот вам порядки армии ОДКБ

Суицид солдата в Казахстане: во рту погибшего нашли сперму
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05.04.2023 10:09 Відповісти
 
 