Росія планує випустити зовнішні боргові зобов’язання, щоб закрити дірки у фінансах через затяжну війну в Україні, - британська розвідка

Росія планує випустити зовнішні боргові зобов’язання для фінансування затяжної війни проти України. Якщо іноземні інвестори куплять ці папери, то вони причетні до вторгнення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, 28 березня прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що перехід до випуску частини суверенних боргових зобов'язань Росії в іноземній валюті перебуває "в стадії розробки". Цей крок свідчить про те, що Росія розраховує на зовнішню фінансову підтримку з боку іноземних держав, які вона вважає "дружніми".

Як тільки розробку буде завершено, інвестори з інших країн зможуть викупити суверенний борг Росії та, таким чином, профінансувати бюджетний дефіцит у Росії. "Такі інвестори побічно фінансуватимуть вторгнення Росії в Україну", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, останні місяці власні російські банки були основними суб'єктами, які купують російський державний борг. Однак малоймовірно, що вони спроможні повністю фінансувати очікуваний дефіцит бюджету в майбутньому.

"Російські офіційні особи, ймовірно, розглядають випуск зовнішніх боргових зобов'язань як один із способів закрити дірки у фінансах Росії, оскільки вони планують затяжну війну в Україні. Однак залишається незрозумілим, чи вдасться Росії реалізувати ці заходи", - зазначають у Міноборони Британії.

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