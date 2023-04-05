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Росія планує випустити зовнішні боргові зобов’язання, щоб закрити дірки у фінансах через затяжну війну в Україні, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

росія

Росія планує випустити зовнішні боргові зобов’язання для фінансування затяжної війни проти України. Якщо іноземні інвестори куплять ці папери, то вони причетні до вторгнення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, 28 березня прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що перехід до випуску частини суверенних боргових зобов'язань Росії в іноземній валюті перебуває "в стадії розробки". Цей крок свідчить про те, що Росія розраховує на зовнішню фінансову підтримку з боку іноземних держав, які вона вважає "дружніми".

Як тільки розробку буде завершено, інвестори з інших країн зможуть викупити суверенний борг Росії та, таким чином, профінансувати бюджетний дефіцит у Росії. "Такі інвестори побічно фінансуватимуть вторгнення Росії в Україну", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, останні місяці власні російські банки були основними суб'єктами, які купують російський державний борг. Однак малоймовірно, що вони спроможні повністю фінансувати очікуваний дефіцит бюджету в майбутньому.

"Російські офіційні особи, ймовірно, розглядають випуск зовнішніх боргових зобов'язань як один із способів закрити дірки у фінансах Росії, оскільки вони планують затяжну війну в Україні. Однак залишається незрозумілим, чи вдасться Росії реалізувати ці заходи", - зазначають у Міноборони Британії.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
а просто туалетний папір випустити для залучення інвесторів (з кремлем та його очільниками на полотні) не простіше?...
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05.04.2023 09:51
+5
Цікаво,хто купить кацапській папірці? Китайці з індійцями? Чи еритрейці?)
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05.04.2023 09:51
+4
Кто возьмёт билетов пачку, тот получит... говнокачку!
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05.04.2023 10:12
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а просто туалетний папір випустити для залучення інвесторів (з кремлем та його очільниками на полотні) не простіше?...
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05.04.2023 09:51 Відповісти
Пробували робити контрафакт "Обухів".
Вийшли .. лопухи 😂
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05.04.2023 10:46 Відповісти
Цікаво,хто купить кацапській папірці? Китайці з індійцями? Чи еритрейці?)
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05.04.2023 09:51 Відповісти
КНДР візьме як папір, а Індія, мабуть, ще подумає.
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05.04.2023 09:53 Відповісти
Цікаво, і хто їх буде купляти, разве що це якись оборудки з прання грошей. Рахе незабаром, всьо
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05.04.2023 09:56 Відповісти
Китай забере і так за копійки як і все іеше забирає
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05.04.2023 10:03 Відповісти
Обдеруть кацапів до нитки.
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05.04.2023 10:09 Відповісти
Кто возьмёт билетов пачку, тот получит... говнокачку!
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05.04.2023 10:12 Відповісти
Лукашенко викупить першим. Десь на 5 чи може навіть на 10$
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05.04.2023 10:13 Відповісти
У нього грошей давно немає Вже багато років тому він за кредити попередавав кацапам майже всі державні промислові підприємства
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05.04.2023 10:26 Відповісти
Та отож
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05.04.2023 10:28 Відповісти
може на 5, може на 10..але то не $
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05.04.2023 12:35 Відповісти
- Сейчас, товарищи, мы будем производить тираж выигрышного займа. Присутствовать могут все. Поэтому просим всех на пароход... (с)
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05.04.2023 10:36 Відповісти
Китай скупить за юані, а потім поверне свої гроші територіями. Вже офіційно. Дешево і сердито
А от що вони будуть робити з рупіями? А з еритрейською чи венесуельською валютами? 🤔
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05.04.2023 10:39 Відповісти
Особливо з надміцними венесуельський боліварами, які двох не тримають 😂
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05.04.2023 10:51 Відповісти
Продаётся бензоколонка.
Огромная и почти задаром
Возможен торг. 😢
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05.04.2023 10:49 Відповісти
""
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05.04.2023 10:54 Відповісти
шиісят метрів моцних облігацій
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05.04.2023 13:15 Відповісти
А хто буде купляти ці папірці? Може Північна Корея чи африканське плем'я *********. Ці можуть геть усі, у них вже стільки черепашок равликів та молюсків зібралось!
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05.04.2023 11:19 Відповісти
 
 